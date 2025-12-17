PJ bonaerense: dirigentes cercanos a Magario le exigen internas y apertura de padrones Máximo Kirchner

Máximo Kirchner

“Solicitamos el llamado a elecciones partidarias en forma urgente, incorporando las afiliaciones que aún no se han hecho y promoviendo la participación de todas y todos los compañeros y militantes que así lo desean”. Sin demasiados rodeos, un grupo de presidentes de los Partidos Justicialista en municipios de la Quinta sección electoral elevaron un pedido de elecciones a nivel provincial al titular partidario, Máximo Kirchner, en la antesala de lo que será la reunión del consejo partidario de este viernes.

Kirchner convocó al Consejo a un encuentro oficial en Malvinas Argentinas. Allí, entre los puntos a debatir, aparece en el ítem 3 la “convocatoria a elecciones partidarias”. Sucede que el 18 de diciembre vence el mandato del líder de La Cámpora como presidente del PJ bonaerense y al no hacerse la convocatoria formal que debía hacerse con 60 días de antelación y el calendario electoral en curso que implicó este 2025 —sumado a la discusión interna del peronismo— los días fueron pasando.

Se espera que el viernes se acuerde la prórroga de Kirchner como presidente del PJ hasta fines de febrero y allí sí se podría iniciar un proceso de renovación de autoridades. En los últimos días, el titular del Partido Justicialista planteó en declaraciones a AM 530: “Estamos viendo la desesperación nominal de algunos para ser candidatos, obviamente la decisión del conjunto es importante, pero tenemos que llegar al viernes y sentarnos con los compañeros”.

Allí también vaticinó: “En febrero o marzo estaremos votando o eligiendo autoridades. Es algo que tiene que ver con la lógica vida del partido. Algunos le ponen un tinte de dramatismo, yo creo que es todo más simple y nos debe preocupar cómo volvemos a recuperar la confianza de sectores incluso peronistas”.

FederIco Otermín y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, con el gobernador Axel Kicillof

En medio de ello, un sector cercano al espacio de Kicillof con un pie en la estructura del PJ y que componen intendentes y dirigentes, vienen haciendo público un diagnóstico que hasta ahora se daba puertas adentro; el cuestionamiento al rol de Kirchner como presidente partidario.

Al pedido de los titulares de los PJ de la Quinta sección electoral hubo otro planteo sobre elecciones que emanó desde el distrito de Florencio Varela. Su intendente Andrés Watson —que además es vicepresidente partidario- junto al flamante director del Banco Provincia y ex diputado nacional, Julio Pereyra, habían planteado que el PJ de Florencio Varela iba a iniciar un proceso de renovación de autoridades. Sin embargo, el metamensaje de ese comunicado tenía como destinatario al propio Kirchner. “El justicialismo varelense, apegado a sus históricos principios democráticos, de participación y escucha permanente, y de respeto de la decisión soberana de la militancia, considera indispensable garantizar la plena vigencia de los mecanismos electorales partidarios”, dice el comunicado que la semana pasada hicieron correr desde el distrito de la Tercera sección electoral.

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson

Hay dos nombres hoy por hoy que suenan con ventaja en la disputa para la conducción del PJ bonaerense: la vicegobernadora, Verónica Magario, por un lado, y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Al menos, vienen trabajando subterráneamente para lo que será el momento de la definición.

Quiénes firmaron la misiva pidiéndole apertura de padrones a Kirchner son Gustavo Barrera, presidente del PJ Villa Gesell e intendente del distrito; Evangelina Almada, vicepresidenta PJ Necochea; Teodoro Luis Garcia, presidente PJ Balcarce; Julio Torradas, vicepresidente PJ General Belgrano; Sebastian Bavio, presidente PJ General Guido; Evangelina Goicochea, presidenta PJ General Lavalle; Claudia Berho, presidenta PJ General Madariaga; Guillermo Buñes, presidente PJ Monte; Horacio Errasquin, presidente PJ Pinamar; Emilio Hernan Tisera, presidente PJ Rauch; Nicolas Carrillo, congresal PJ Tandil; Myrian Carina Rodríguez, secretaria legal y técnica PJ Lobería.

“Las elecciones partidarias deben servir también para sumar a todas las vertientes del Peronismo, teniendo en cuenta los diversos espacios que lo componemos. Dijo Juan Domingo Perón: “El peronismo no es sectario ni excluyente. Todos pueden ser buenos Peronistas”, por lo tanto, ningún sector, espacio u organización puede adueñarse de nuestro partido, mucho menos en los tiempos que corren", plantean. En esa línea final, el cuestionamiento es sobre el predomino del kirchnerismo en el devenir del PJ bonaerense.