Máximo Kirchner apuntó contra “la desesperación de algunos” por presidir el PJ bonaerense y esquivó decir si buscará la reelección

"Estamos viendo la desesperación nominal de algunos para ser candidatos", dijo Máximo Kirchner en referencia a la elección de nuevas autoridades del PJ de PBA (REUTERS/Matias Baglietto)

El próximo viernes el consejo partidario del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires se reunirá para comenzar a definir el proceso por el cual, probablemente en los primeros meses del año próximo, se elegirán las nuevas autoridades. Su presidente actual, Máximo Kirchner, ratificó el cronograma de futuros movimientos pero evitó confirmar si buscará la reelección.

En cambio, el referente y fundador de La Cámpora, apuntó contra algunos compañeros peronistas bonaerenses: "Estamos viendo la desesperación nominal de algunos para ser candidatos, obviamente la decisión del conjunto es importante pero tenemos que llegar al viernes y sentarnos con los compañeros".

“Calculo que en febrero o marzo estaremos votando o eligiendo autoridades. Es algo que tiene que ver con la lógica vida del partido. Algunos le ponen un tinte de dramatismo, yo creo que es todo más simple y nos debe preocupar cómo volvemos a recuperar la confianza de sectores incluso peronistas“, remarcó Kirchner durante una entrevista con la radio AM 530, quien esquivó responder si pretende continuar en el cargo.

Kirchner consideró que al peronismo le "debe preocupar cómo volvemos a recuperar la confianza de sectores incluso peronistas"

“No lo veo en términos nominales”, dijo al respecto y retomó: “Convocamos al consejo el viernes que viene para que se reúna para buscar una fecha para que quienes quieran conducir el partido cuenten qué proyecto de país tienen. Nos vamos a poner de acuerdo con las fechas y si no hay síntesis y unidad o acuerdo político, será una transición donde el afiliado vaya a votar”.

La reunión del consejo partidario está pautada para el viernes 19 a las 14 en el municipio de Malvinas Argentinas. El mandato de Kirchner debería terminar un día antes.

“Es muy difícil tener un proyecto de provincia diferente al del país, siendo la provincia de Buenos Aires ¿no? Por el peso propio de su aparato productivo, por el peso propio del aporte de sus votantes en la lógica de la definición de las elecciones nacionales a la hora de las definiciones del presidente", agregó Kirchner.

En referencia a la representatividad de cara al segundo y último tramo de esta gestión de Javier Milei, el diputado nacional consideró que el peronismo necesita “una figura que sea catalizadora del apoyo popular”.

Kirchner debería dejar la presidencia del PJ bonaerense el próximo jueves 18

“Uno de los desafíos del peronismo, y sé que se está dando, es un proceso de debate y discusión sabiendo que hay una posibilidad de que el pueblo vuelva a poner en Casa Rosada a alguien que tenga no solo el coraje personal sino que haya avanzado en una valía colectiva”, analizó Kirchner y enfatizó que si bien “una sola persona no cambia nada” es cierto que “cuando tenés una persona con decisión y coraje puede poner en valor el trabajo de muchas otras”.

La situación de CFK

Sobre la situación de su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la disputa por el liderazgo del peronismo en el contexto de prisión domiciliaria que transcurre, el legislador ironizó en relación a la preponderancia que aún conserva la exsenadora y vicepresidenta: "“Por ahí algunos no van a ver a Cristina porque saben que te puede convencer”.

“Con ella ausente en esa discusión, perdemos la experiencia que tiene y es quien ha sabido gobernar el país incluso en momentos como lo que fue la crisis de Lehman Brothers en 2008, que fue un poco el inicio de la digitalización financiera”, comentó y agregó: “Perdemos sin ella libre una cabeza importante en ese debate, incluso alguien que tiene calado y representación en vastos sectores de la sociedad”.

"Perdemos sin ella libre una cabeza importante", aseguró Máximo Kirchner sobre su madre, Cristina Fernández, detenida con prisión domiciliaria (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

En ese sentido, Kirchner apuntó no sólo contra antagonistas de su madre fuera del peronismo sino también adentro. “Para muchos la ausencia de ella es tontamente el equivalente al corrimiento de un obstáculo, y dicen que se tiene que correr, bueno la corrieron tanto que ahora está en San José 1111 y no puede salir pero siguen diciendo que se tiene que correr ¿a dónde quieren que se corra? Hay que hablar seriamente y lo digo más que como hijo como un militante político”, remarcó.

“Cuando vemos eso creo que surge que hay muy pocas ideas. La no presencia de Cristina es perder a una persona que es notable lo que puede aportar, es notable como aun con este nivel de odio que se deposita sobre ella porque la quieren quebrar…imaginen a algunos que hablan de tantas cosas estando en el lugar de ella. No quiero pensar cómo estarían. Y uno la ve todos los días, ella lee, hace gimnasia, le sacan la posibilidad de hablar y recibir gente y ella sigue, lee más, piensa, se cuestiona a si misma“, relató.

Para Kirchner, “Cristina tiene algo que no solo al peronismo le falta como expresión política, sino que su voz le hace falta a los argentinos y argentinas para poder comprender mejor esta realidad que vienen diciendo que va a ser mejor, mejor y como ella misma describe en su tuit de esta semana tenemos 2,5% de inflación en una economía con caída de consumo, con tendencia a la recesión, con despidos”.