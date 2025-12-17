Política

La UBA denunció un “brutal recorte” del 30% a hospitales universitarios en el Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno

La institución, a través de una resolución de su Consejo Superior, manifestó además su extrema preocupación por la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada recientemente por el Congreso y la caída de los salarios de sus trabajadores docentes, no docentes y científicos

Guardar
El Hospital de Clínicas es
El Hospital de Clínicas es una de las instituciones que resultarían perjudicadas por el recorte denunciado por la UBA

La Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció, a través de una resolución del Consejo Superior, que los hospitales universitarios recibirán en 2026 un 30% menos de fondos en términos reales que en 2025, si se aprueba el proyecto de Presupuesto Nacional impulsado por el Gobierno.

En el centro de la preocupación aparecen instituciones emblemáticas, como el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, todos dependientes de la UBA, que cada año asisten a más de 700.000 pacientes y funcionan también como espacios claves de formación, investigación y prestación de servicios altamente especializados.

La advertencia fue explicitada en una resolución aprobada este martes, en la que la UBA no solo califica como “brutal recorte” al ajuste presupuestario propuesto para sus hospitales, sino que además expresa su “extrema preocupación” por la propuesta oficial de derogar la Ley de Financiamiento Universitario.

Esta ley, aprobada recientemente por el Congreso pero puesta en riesgo por el Ejecutivo, había sido considerada por gran parte de la comunidad educativa como un avance fundamental para regularizar, transparentar y garantizar los fondos del sistema universitario nacional y para recomponer los salarios retrasados de docentes, no docentes y personal científico.

Según la UBA, el insuficiente incremento nominal destinado a los gastos de funcionamiento, sumado al recorte real (30%) y a la proyección de una nueva caída en los salarios, profundizará una situación de “ahogo presupuestario” que desde hace meses mantiene en emergencia a la universidad y a buena parte de las casas de estudio del país.

Instituto de Oncología Ángel H.
Instituto de Oncología Ángel H. Roffo

El ajuste afecta al funcionamiento de servicios críticos como las guardias médicas, áreas de atención de alta complejidad y programas de investigación médicos universitarios, toda una trama de servicios que sostienen no solo la formación sino la atención directa de cientos de miles de personas que recurren al sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

El Consejo Superior de la UBA puntualizó además que el deterioro de la situación salarial afecta a toda la comunidad académica. Solo en los últimos dos años, el poder adquisitivo de docentes, no docentes y personal científico cayó en términos reales más del 45% respecto de diciembre de 2023, lo que amenaza la capacidad de retener profesionales altamente calificados y de garantizar la continuidad de las funciones de enseñanza, investigación y vinculación tecnológica.

En su resolución, la UBA reafirmó la declaración previa de emergencia salarial y señaló que la suma de desactualización en las partidas y el ajuste sobre hospitales puede socavar irreversiblemente la calidad de la educación universitaria y el acceso a servicios de salud esenciales.

La Cámara de Diputados trata
La Cámara de Diputados trata el Presupuesto 2026 este miércoles (Foto: RSFotos)

El repudio al proyecto de derogación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario (Ley 27.795) también ocupa un lugar central en el comunicado institucional. Según la universidad, dar marcha atrás con esa norma “agravaría aún más” la ya crítica situación de las universidades nacionales y representaría un retroceso en derechos y transparencia presupuestaria que costó décadas de debates parlamentarios y movilización social conquistar.

Por todo esto, el máximo órgano de gobierno universitario resolvió solicitar formalmente a la Cámara de Diputados de la Nación el rechazo y/o la modificación del dictamen del proyecto presupuestario, y la aprobación de una propuesta que garantice el pleno funcionamiento de las universidades nacionales y la vigencia activa de la ley de financiamiento y recomposición salarial. El pedido fue extendido al Senado, en el contexto del tratamiento definitivo.

La decisión de la UBA se suma así a los señalamientos y reclamos que durante los últimos meses viene emitiendo el conjunto del sector universitario y científico nacional, en medio de una agenda marcada por el ajuste fiscal, la persistencia de la inflación y la discusión sobre el presente y el futuro de la educación y la salud públicas.

Temas Relacionados

Universidad de Buenos AiresUBAPresupuesto 2026Hospital de ClínicasÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno intimó a la AFA y a la Liga Profesional a que den explicaciones de sus balances contables y financieros

Lo hará el Ministerio de Justicia, a través de la IGJ. Buscan que presenten documentos que respalden gastos e inversiones por más de USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente

El Gobierno intimó a la

La empresa estatal FAdeA volvió a fabricar un avión: cómo es el biplaza de entrenamiento acrobático y militar

La aeronave fue diseñada bajo los requerimientos de la Fuerza Aérea y será utilizada para practicar por los pilotos que luego volarán los cazas F-16 recientemente comprados a Dinamarca

La empresa estatal FAdeA volvió

Escala la tensión en el Senado bonaerense y el kirchnerismo insiste en designar a las autoridades

Legisladores que responden a CFK volvieron a pedir una sesión extraordinaria para designar a los cargos principales de la Cámara Alta tras el recambio legislativo. Verónica Magario presentó su renuncia como diputada provincial y no asumió su banca

Escala la tensión en el

El impactante ejemplo de una senadora salteña en medio del debate sobre la reforma laboral

Flavia Royón contó que en Salta se incorporó un cuerpo médico forense para los juicios por accidentes de trabajo. Los resultados y la comparación con Jujuy

El impactante ejemplo de una

A días de la cumbre de mandatarios en Brasil, se complica la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Javier Milei irá a Foz de Iguazú para participar de la firma del tratado comercial. Crecen las diferencias en el Consejo Europeo en la recta final antes de la votación

A días de la cumbre
DEPORTES
Flamengo y PSG empataron en

Flamengo y PSG empataron en tiempo reglamentario y definirán la final de la Copa Intercontinental a penales

La FIFA confirmó la creación de un “festival” Sub 15 para 2026: “Un paso natural y muy alegre”

“Su estilo de vida no era adecuado”: la llamativa polémica en la que se vio envuelto Icardi mientras define su futuro

Horacio Zeballos sigue haciendo historia: es el primer argentino Campeón del Mundo ITF en dobles

El llanto de la estrella Victor Wembanyama tras la final de la NBA Cup: “Lo siento, he perdido a alguien”

TELESHOW
La aclaración de Homero Pettinato

La aclaración de Homero Pettinato tras su renuncia en vivo a Sería increíble: “Nada que ver con mi escándalo”

La palabra de Ana Rosenfeld sobre Nicolás Payarola en medio de su detención: “Empecé a hacer una investigación”

La desopilante charla de Martín Bossi con Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez desde Mar del Plata: “Les busco casa”

Mauro Icardi contundente contra los abogados de Wanda Nara: “El león no discute con hienas”

Maxi El Brother habló por primera vez del conflicto legal con L-Gante: “No me quedé con ningún dinero”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky advirtió que Rusia planea

Zelensky advirtió que Rusia planea extender las hostilidades en Ucrania: “Quieren socavar la diplomacia”

Bad Santa: la historia desconocida de la comedia que casi nadie quiso protagonizar y se convirtió en un clásico navideño

Las sanciones de Estados Unidos golpean el flujo de dólares del régimen de Maduro y avivan la inflación en Venezuela

El nuevo canciller de Bolivia aseguró que la crisis venezolana solo se resuelve con una transición democrática

Estados Unidos desplegó personal militar en una base estratégica de la costa de Ecuador para combatir el narcotráfico