La empresa estatal FAdeA volvió a fabricar un avión: cómo es el biplaza de entrenamiento acrobático y militar

El prototipo está a la espera de la certificación de las autoridades aeronáuticas

Luego de varios años de poca actividad y dudas sobre su futuro, la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) volvió a construir una aeronave de producción completamente nacional, que será utilizada para el entrenamiento de pilotos militares, incluidos aquellos que están dentro del programa de los F-16 recientemente adquiridos a Dinamarca.

Se trata del IA-100B, el cual fue diseñado especialmente para prácticas acrobáticas, bajo requerimiento de la Fuerza Aérea, que necesitaba de un biplaza de estas características para la instrucción inicial de sus miembros.

Con más de 20 horas de vuelo, la aeronave ahora solo necesita el aval por parte de las autoridades competentes, que verificarán los estándares de seguridad y operatividad, para luego ya comenzar a entrar en funcionamiento.

Si bien su desarrollo fue impulsado especialmente para el uso militar, quienes participaron del proyecto aseguraron a Infobae que también se contemplan variantes orientadas al mercado civil, que podrían ser útiles en escuelas de vuelo, aeroclubes e incluso operadores privados.

El avión ya cumplió exitosamente con más de 20 horas de vuelo

Por este motivo, en primer lugar, FAdeA buscará la aprobación de la Dirección General Aeronavegabilidad Militar Conjunta (DIGAMC), dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, ahora al mando del vicealmirante Marcelo Dalle Nogare.

Una vez que se cumpla con ese paso, la institución también solicitará los permisos pertinentes a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para empezar a comercializarlos en el sector privado.

Por el momento, solamente se construyó uno de estos prototipos, que servirá como modelo para una futura producción más grande, que le devolvería a la empresa estatal su rol activo en el sector.

Una vez que obtenga la primera de esas certificaciones, los IA-100B entrarán en servicio y junto a los IA-63 Pampa III, serán los vehículos de entrenamiento para los pilotos que aspiran a volar otras aeronaves más potentes, como los caza F-16.

El biplaza será utilizado por la Fuerza Aérea para entrenamientos

En un comunicado oficial, Julio Manco, presidente de FAdeA, sostuvo que “es un orgullo para la Argentina volver a contar con una aeronave de fabricación nacional luego de tantos años”.

“Este avión es una muestra concreta de lo que somos capaces de hacer. Incluso en tiempos difíciles, el talento y el compromiso de nuestra gente se materializa en logros reales. El IA-100B ya tiene declaraciones de interés de países como Paraguay y Uruguay, y tenemos conversaciones avanzadas con otros”, destacó.

El titular de la compañía estatal le agradeció “la visión, la confianza y el apoyo” del ex ministro de Defensa, Luis Petri, de su sucesor; teniente general Carlos Presti, y del propio presidente, Javier Milei, al señalar que “han sido claves en estos dos últimos años para que este proyecto llegue a ser una realidad”.

El programa comenzó en realidad hace más de una década, con el primer diseño del avión, denominado IA-100A, pero su desarrollo se interrumpió en el 2016, en medio de versiones sobre una posible venta de la compañía.

La iniciativa recién se retomó en el 2021, ya con los planos del IA-100B, y en el 2024 el Gobierno decidió acelerar el trabajo que culminó hace algunas semanas con la fabricación de este biplaza.

Técnicos trabajando durante el desarrollo de la aeronave

Las autoridades sostuvieron que el objetivo fue “consolidar una oferta regional de entrenadores básicos y a potenciar la inserción de la industria nacional en mercados internacionales”.

El proyecto involucró a más de 20 proveedores de diferentes partes del país que aportaron componentes claves, “generando empleo calificado, fortaleciendo capacidades industriales y promoviendo la transferencia tecnológica”.

La aeronave de entrenamiento acrobática biplaza, con diseño aerodinámico optimizado, tiene una estructura íntegramente construida en materiales compuestos con tecnología de pre-impregnado, cabina acristalada con aviónica digital glass cockpit, tren de aterrizaje retráctil, bajo costo por hora de vuelo y gran maniobrabilidad.

“El IA-100B no es solo un avión, es una plataforma completa que refleja el trabajo conjunto de equipos técnicos, de proveedores estratégicos y de una red productiva que se activa cada vez que se apuesta a la industria argentina”, cerró Manco.