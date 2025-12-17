El impactante ejemplo de una senadora salteña en medio del debate sobre la reforma laboral

La senadora Flavia Royón

En medio del acelerado debate de la reforma laboral, la ex secretaria de Energía y flamante senadora, Flavia Royón, pinceló este miércoles un chocante ejemplo al comparar el índice de litigiosidad entre su distrito, Salta, y Jujuy, que comanda el radicalismo hace largos años.

“Cada dos juicios, uno es por accidente de trabajo. En el caso de mi provincia, se redujo con incorporación de un cuerpo médico forense. Al comparar con Jujuy, el índice de litigiosidad por accidente de trabajo da 113. En Salta, es de tres”.

La percepción que quedó, mientras se desarrollaba el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, fue de una extensa cadena de involucrados que cobran en función de los juicios, mientras el trabajador queda en stand by.

Quien revalidó todo esto fue el propio secretario de Trabajo, Julio Cordero, uno de los expositores centrales del plenario. “Valoro lo de Salta. Hay un enorme problema en el sistema de riesgos de trabajo y no concuerdan los porcentajes de incapacidad, pero es una competencia provincial”, manifestó.

Tras el guiño a los dichos de Royón -terminal legislativa del gobernador salteño, Gustavo Sáenz-, Cordero dejó en claro que “se incorporó un artículo” en la iniciativa en discusión para “generar cuerpos médicos”, algo que en la actualidad “no está pasando”.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero (Prensa Senado)

Más allá del impactante ejemplo, la ex secretaria dejó en claro que, al margen de la ley en debate, el universo del trabajo debe ser fomentado por “la política macroeconómica y la industrial”, entre otras, sumado a la “estabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica”.

Royón también indagó a Cordero por el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que propone la iniciativa. “Entiendo que se va a financiar con una seguridad social ya en crisis. Si bien da más certidumbre para indemnización y es un gran paso, hay un etcétera, y que hay que ser más taxativo”. Pidió que sea fijada la inclusión de pymes aquí.

Otra preocupación de la senadora fue “por qué no se consideran las sanciones o multas por informalidad” en el texto que pretende el oficialismo, a diferencia de la atención que sí se contemplaron en cuanto a “beneficios”.

Las observaciones de Royón deben ser oídas por libertarios -así como las de otros dialoguistas que ya participaron del plenario, como el radical Maximiliano Abad- de cara a una potencial firma de dictámenes y, sobre todo, de una eventual sesión. La Libertad Avanza sueña con el viernes 26 para cerrar el año y el período extraordinario que activó el Ejecutivo hasta el 30 de diciembre.

A la iniciativa en cuestión podrían sumarse los cambios a la ley de glaciares analizada por otro plenario de comisiones -Ambiente; y Minería-, así como el Presupuesto 2026 y el proyecto de inocencia fiscal que el pleno de Diputados comenzó esta misma tarde.

El radical Maximiliano Abad

Para la tarde de esta jornada se aguardan las disertaciones de las dos CTA y de la CGT, que días atrás se juntó con el interbloque kirchnerista del Senado, que comanda José Mayans.

La bancada pasó a llamarse “Popular” y cuenta a 28 soldados distribuidos entre los bloques Justicialista (22), Convicción Federal (4) y el Frente Cívico (2) del ex gobernador santiagueño Gerardo Zamora, que volvió a la Cámara alta.

Para el final del plenario de este miércoles se espera que la jefa oficialista y titular de la comisión de Trabajo, Patricia Bullrich, anuncie si se continuarán con invitados o si el convite sólo involucrará a legisladores. Si se diera la última, se abriría la posibilidad de firmar despachos. No obstante, la previsión es que ello ocurra recién pasado mañana, y dejar el camino liberado para una sesión el 26.