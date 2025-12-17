“Defiende un sistema que condena a millones”: el cruce entre Bullrich y Kicillof por la reforma laboral

Patricia Bullrich le contestó a Axel Kicillof por sus cuestionamientos acerca de la reforma laboral que hoy comienza a debatirse en un plenario de comisiones en el Senado

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuestionó de manera enfática la postura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respecto a la reforma laboral que comenzará a debatirse hoy en el Senado en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Presupuesto y Hacienda.

Bullrich señaló una publicación donde el gobernador bonaerense se expresó enfáticamente en contra de la nueva propuesta legislativa. “Kicillof dice que está en contra de la reforma laboral. En la Provincia de Buenos Aires, si tomamos el promedio nacional, el 43% de los trabajadores son informales. Sin derechos. Sin aportes. Sin vacaciones. Sin aguinaldo. Sin ART“, criticó la funcionaria oficialista.

La crítica de Bullrich hacia Kicillof, con la reforma laboral como eje de discusión (@PatoBullrich)

En su respuesta, la funcionaria nacional dirigió un mensaje directo a Kicillof: “Axel, ¿de verdad no te importa que casi la mitad de los bonaerenses labure así? ¿Eso es la ‘justicia social’ que defendés?”.

La ministra profundizó su crítica al señalar que, a su entender, las autoridades provinciales “defienden un sistema que condena a millones, mientras hablan desde la comodidad del relato”. Además, sostuvo que la reforma laboral propuesta “está del lado del que labura, les guste o no”, en referencia a quienes se oponen a la iniciativa.

Qué había dicho el gobernador bonaerense

Las declaraciones de Bullrich se producen en el contexto de un debate legislativo clave, en el que la reforma laboral se presenta como una de las medidas más discutidas y controvertidas del actual gobierno.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había anticipado su participación en la movilización convocada por la CGT y las dos CTA para este jueves en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, cuyo tratamiento será prioritario durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

Kicillof sostuvo que la iniciativa representa “una regresión muy fuerte” en materia de derechos laborales y advirtió que la situación económica actual, marcada por la caída de la recaudación y una deuda de 13 billones de pesos que la Nación mantiene con la provincia de Buenos Aires, agrava la gestión provincial.

El presidente Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral que será debatido a partir de hoy en el Congreso

En declaraciones radiales, el mandatario bonaerense había afirmado que la Argentina atraviesa una “emergencia laboral” caracterizada por la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de empresas y la caída de los salarios. Según Kicillof, el proyecto de reforma laboral “parece diseñado para lograr un empeoramiento” de la situación y criticó el nombre de “modernización laboral”, al considerar que “nunca estuvo peor puesto” porque implica un retroceso en derechos “a la Asamblea del año XIII”.

El gobernador detalló que la reforma propuesta consta de 197 artículos y cuestionó que no se haya consultado ni a las pymes ni a los trabajadores en su elaboración. Kicillof advirtió: “Si el Gobierno pretende aprobarlo con método de shock está muy equivocado, hay que dar la discusión”.

Kicillof confirmó que acompañará la marcha de este jueves tanto en representación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) como de la provincia de Buenos Aires

Además, recordó antecedentes históricos al señalar: “Era tan espantoso lo que proponían (en los ’90) que tuvieron que recurrir a lo que se conoció como Ley Banelco para tratar de aprobarla”, en alusión al caso de presuntas coimas a senadores durante el gobierno de Fernando De la Rúa.

Kicillof confirmó que acompañará la marcha tanto en representación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) como de la provincia de Buenos Aires, y subrayó que también participarán organizaciones sociales en la movilización hacia la Plaza de Mayo.