Los gobernadores opositores a Milei criticaron la reforma laboral: “Genera más desfinanciamiento federal”

Los gobernadores peronistas se reunieron en La casa de La Pampa

Los gobernadores de Fuerza Patria emitieron un duro comunicado contra el gobierno de Javier Milei y, en especial, contra la reforma laboral que se tratará en el Congreso, luego de mantener una reunión en la casa de La Pampa en la Ciudad de Buenos Aires, en la que también participaron algunos legisladores del PJ.

Bajo el título, “Recuperar la Argentina federal e inclusiva”, Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero), cuestionaron la gestión libertaria, la falta de recursos a la que los sometió la Casa Rosada y pidieron discutir el federalismo

“Las provincias argentinas, a partir del retiro de la Nación, asumieron casi en soledad la prestación de los servicios públicos indelegables, cuya transferencia no fue acompañada de las partidas correspondientes”, señalaron los gobernadores, al tiempo que señalaron que “con el gobierno nacional actual se agrega un cúmulo de incumplimientos y de deudas, más la interrupción de la obra pública en todo el territorio nacional”.

“Las Provincias fueron recibiendo cada vez menos recursos. Desde la puesta en vigencia de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, en 1988, la parte que corresponde a las provincias cayó del 58% al 42 %”, explicaron en el comunicado emitido en la tarde de hoy.

De la reunión formaron parte varios legisladores de Fuerza Patria

En ese sentido, señalaron que “cada decisión del actual gobierno nacional agrava la situación” e indicaron que “hasta la reforma laboral que hoy plantea se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal”. Los mandatarios se mostraron como un bloque político unido, de cara al tratamiento de la reforma laboral, una ley sensible y clave para la gestión libertaria.

“Resulta imperioso rediscutir el Federalismo pensado como herramienta estratégica para lograr el desarrollo y la inclusión. Desde esa convicción, los gobernadores, acompañados de legisladores nacionales de nuestras provincias, impulsaremos y sostendremos una agenda política e institucional en el Congreso Nacional”, plantearon.

Del encuentro participaron los legisladores que son parte de cada provincia. Estuvieron Jorge Taiana, Santiago Cafiero y Victoria Tolosa PAZ, por Buenos Aires; Florencia López, Sergio Casas y Fernando Rejal, por La Rioja, entre otros.

“Propiciaremos el intercambio de ideas y buscaremos los acuerdos necesarios para conformar mayorías, más allá de las pertenencias partidarias o sectoriales”, indicaron los mandatarios que, si bien tienen diferencias en el trato con el gobierno nacional, han dado una muestra de que tienen la vocación de jugar juntos en el terreno parlamentario.

Los mandatarios peronistas cuestionaron la gestión libertaria que conduce Javier Milei (REUTERS/Cristina Sille/File Photo)

En el final del comunicado plantearon que serán “parte de toda iniciativa que promueva bienestar del conjunto” y que rechazarán “todas las que pretendan quitar recursos y derechos a las provincias y a sus habitantes, en especial a los productores y trabajadores”

“Estamos convencidos que otra Argentina es posible. Una Argentina en la que la producción, el trabajo y la educación sean los cimientos del desarrollo. En la que la vigencia de la democracia garantice principios fundamentales como la división de poderes, la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos básicos de la sociedad”, fue el final del mensaje que tuvo como principal destinatario al presidente de la Nación.

Aparte remarcaron, en un mensaje político hacia adelante, que “la pertenencia doctrinaria, el mandato popular y la responsabilidad institucional resumen nuestra identidad para proponer este desafío”. Una muestra clara de dónde están parados, quiénes son y qué quieren defender en el comienzo el tercer año del mandato de Javier Milei.