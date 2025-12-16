Política

La Justicia investiga si hubo maniobras fraudulentas del gremio de controladores aéreos y una ex funcionaria kirchnerista

Según la denuncia, la líder de ATEPSA, Paola Barritta, y la ex titular de la EANA Gabriela Logatto habrían presentado un acta paritaria para reclamar un aumento no instrumentado. La abogada del gremio, en la mira

Paola Barrita, titular de ATEPSA
Una investigación judicial que avanza en los tribunales de Comodoro Py involucra a la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), liderado por Paola Barritta, y a la ex presidenta de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) durante el gobierno kirchnerista, Gabriela Logatto, por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la presentación de un acta paritaria que habría sido utilizada para reclamar un aumento salarial no instrumentado.

De acuerdo con la denuncia penal presentada, ATEPSA interpuso un amparo ante la Justicia laboral para exigir el cumplimiento de un supuesto acuerdo salarial firmado a fines de 2023, cuando Logatto aún estaba al frente de EANA. El gremio sostiene que ese documento establecía un incremento salarial adelantado para los meses de enero, febrero y marzo de 2024, basado en una proyección económica. Sin embargo, según la información aportada en la causa, el aumento no se aplicó a los sueldos de los trabajadores durante el período en que la Logatto permaneció en funciones, hasta abril de 2024.

En aquel momento, el silencio del gremio frente al supuesto incumplimiento generó las primeras sospechas de que la maniobra no tuvo como objetivo la mejora salarial, sino la creación de un instrumento para ser utilizado posteriormente, una vez que la gestión kirchnerista dejara el cargo.

Los controladores aéreos están agrupados
Fuentes oficiales indicaron que el acta paritaria reclamada no figura en los archivos administrativos, legales ni de liquidación de haberes de EANA. El documento no se encuentra actualmente ni habría estado nunca en la empresa, según la denuncia.

La presentación judicial sostiene que la maniobra habría tenido como objetivo la obtención de un beneficio económico de miles de millones de pesos mediante la judicialización del reclamo gremial, apoyado en documentación presuntamente falsa.

En la causa judicial iniciada se investiga si la acción impulsada por ATEPSA y Logatto constituyó una operación fraudulenta para estafar a la empresa estatal.

En estos días se da otra vez un escenario de tensión y amenazas permanentes de paro por parte del gremio, lo que explica también las dificultades para lograr acuerdos con la empresa en los últimos meses. “No estamos frente a un desacuerdo salarial sino ante una operación político-gremial que busca forzar decisiones mediante una maniobra planificada”, afirmaron fuentes del sector.

Gabriela Logatto, ex titular de
Otro punto central de la denuncia es el papel de la abogada de ATEPSA, Karina Barreiro, señalada como pieza clave en la estrategia premeditada.

Barreiro es una figura conocida en el ámbito gremial y empresarial: además de su estudio jurídico con sede en Puerto Madero, es propietaria del restaurante La Cabaña, y registra causas laborales en su contra. La Justicia investiga si su intervención complementa el acuerdo que habrían llevado adelante Logatto y Barrita.

Según la denuncia, el acuerdo que el sindicato asegura haber firmado funcionaría como una suerte de “salvavidas” para Logatto y como un instrumento de presión destinado a condicionar a las nuevas autoridades.

La acusación judicial sostiene que la maniobra fue diseñada antes del cambio de gestión y que se activó cuando la conducción kirchnerista dejó la empresa.

Paola Barritta, al frente de
La causa quedó a cargo de la Justicia Federal, que deberá determinar si existió una estafa, si el acta reclamada por ATEPSA tiene validez o si se trató de una operación político-gremial para perjudicar a la empresa estatal.

Quién es la líder de ATEPSA

Como anticipó Infobae, la titular de ATEPSA es hija de José Barritta, conocido como “El Abuelo” y ex jefe barrabrava de “La 12” de Boca Juniors, encabeza un entramado familiar y político que se refleja en la estructura de la empresa estatal y el sindicato.

El poder de Barritta se consolidó desde 2016 mediante la incorporación de 7 familiares y allegados a EANA y ATEPSA, incluyendo a su madre, su pareja, su cuñada, medias hermanas y un primo. Todos ocupan cargos con protección sindical y salarios elevados. En noviembre de 2023, la llegada de Milagros Zarco, media hermana de Barritta, completó el grupo familiar en la empresa y el gremio.

Barritta, abogada egresada de la Universidad Nacional de La Matanza y controladora de tránsito aéreo desde 2010, está al frente de ATEPSA desde abril de 2022, cuando ganó las elecciones realizadas en el sindicato con el respaldo del kirchnerismo y del Partido Obrero.

