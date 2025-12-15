El Gobierno llamará a licitación para concesionar Tecnópolis y otorgar la gestión del predio a inversores privados

La licitación se abrirá este lunes

En el marco del plan para privatizar algunos organismos públicos y así reducir el tamaño del Estado, el Gobierno lanzará mañana una licitación para concesionar Tecnópolis, el parque temático ubicado en el partido bonaerense de Villa Martelli.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales, el contrato le permitirá al que resulte elegido ejercer el “uso y explotación del predio” de más de 500 mil metros cuadrados, ”por 300 meses (25 años), prorrogables por 12 meses”.

El proceso, como es habitual, se llevará adelante a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que es la que posee el terreno.

“El Gobierno Nacional lanzará mañana la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis. El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos. Fin”, escribió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X.

Milei busca concesionar el parque

Actualmente, el inmueble es administrado por la Secretaría de Cultura de la Nación, que se encarga de mantenerlo y organizar las actividades que se desarrollan allí.

Las autoridades nacionales aseguran que Tecnópolis “presentaba una situación histórica de gastos extraordinarios, baja utilización y deterioro generalizado“, acumulando, por ejemplo, una deuda superior a los $4.813 millones.

“Contaba con equipamiento faltante por $554 millones —con denuncia judicial en trámite— y requería mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado”, señaló el Gobierno.

El predio tiene una superficie total de 509.759,79 m² y desde el comienzo de la gestión libertaria, comenzó con un plan de reducción de personal, bajando la planta en más de un 30% (de 333 a 198 empleados).

Según el Poder Ejecutivo, todas estas medidas y el sistema de administración pública-privada que se intenta implementar, le permitió al país recaudar $600 millones durante 2024 y $2.429 millones en 2025, con proyección de llegar a $2.749 millones al cierre del año.

Para la licitación, el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones, junto con un seguro contra incendio de $60.000 millones, con el objetivo de garantizar el patrimonio estatal.

“La medida permitirá que el Estado deje de financiar uno de los activos más deficitarios de la administración, garantizando funcionamiento, inversión privada y uso del predio”, sostuvieron las autoridades nacionales.

Por otra parte; el pliego prevé que el predio mantenga su uso para “actividades recreativas, culturales, de esparcimiento, talleres, deportes no competitivos, integración comunitaria y propuestas educativas, incorporando inversiones privadas para su desarrollo y funcionamiento anual“.

Asimismo, establece que el privado deberá asumir el control del lugar “a partir del 1 de julio de 2026“ y que tendrá que mantener “los acuerdos público-privados de programación comprometidos para el resto del año”.

En cuanto al procedimiento licitatorio, el Gobierno aclaró que se realizará íntegramente a través del sistema electrónico COMPR.AR, que es el que se utiliza para otras contrataciones.

Tecnópolis fue inaugurado bajo la gestión de Cristina Kirchner. El gobierno actual asegura que acumuló un déficit histórico. REUTERS/Agustin Marcarian

“Con esta medida, el Gobierno Nacional consolida un cambio cultural: un Estado más eficiente que deja de financiar estructuras deficitarias y fomenta la inversión privada para mejorar la oferta recreativa y cultural, garantizando a la vez la preservación y el uso público del predio”, sostuvo el Ejecutivo en un comunicado.

La decisión fue celebrada por Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, partido al cual pertenece Villa Martelli: “Apoyamos al gobierno nacional en esta medida”, sostuvo la mandataria local en su cuenta de X.

Tecnópolis fue inaugurado en el 2011, durante la presidencia de Cristina Kirchner, y desde entonces fue objeto de cuestionamiento por su presunta utilización política.

Durante la administración de Mauricio Macri, el establecimiento permaneció cerrado durante poco más de un año y luego reabrió con otra agenda, aunque todavía con entrada libre y gratuita.

Con la llegada de Javier Milei, continuó funcionando normalmente, con actividades privadas, espectáculo musicales y también eventos públicos.

Más recientemente, el parque fue noticia por la suspención de los shows que allí iba a dar la cantante Tini Stoessele, algunos de los cuales se cancelaron por las fuertes lluvias en esta zona del Conurbano, muestras que otros postergaron la entrada del público por cuestiones de seguridad.