De uniforme, el teniente general Presti jura como Ministro de Defensa: tendrá un Gabinete con fuerte presencia militar

El funcionario prestará juramento ante el Presidente. Los nombres de sus principales colaboradores y una prioridad: ordenar IOSFA, la obra social que brinda servicios de salud a los uniformados

Javier Milei y Carlos Alberto
El teniente general Carlos Alberto Presti llegará este mediodía al Salón Blanco con uniforme, una señal que el oficialismo considera “gestual pero no menor” y que anticipa el rumbo que tomará el Ministerio de Defensa bajo su mando. La asunción implica un giro explícito a un nuevo perfil en un área históricamente sensible para la relación entre civiles y uniformados y que contrasta con las experiencias kirchneristas.

El equipo de colaboradores que Presti que se terminó de definir en las últimas horas refleja esa lógica: suma oficiales en actividad, retirados y técnicos que ya se desempeñaban en la gestión de Luis Petri, su antecesor.

La estrategia de Presti combina continuidad y una nueva impronta. Por un lado, conserva figuras centrales del dispositivo político-administrativo de Petri, ratificando el alineamiento con las reformas iniciadas en diciembre del 2023. Pero, al mismo tiempo, reintroduce perfiles militares de carrera en posiciones clave del organigrama, en contraste con la tradición de las gestiones kirchneristas, que privilegiaban la conducción civil incluso en niveles operativos.

El cargo más relevante, la Secretaría de Estrategias y Asuntos Militares —equivalente a un viceministro— quedará en manos del general de división Jorge Alberto Puebla, de 59 años. Con extensa trayectoria en planificación, Puebla será el principal articulador entre el edificio de Azopardo y los Estados Mayores de las tres fuerzas. Su designación, interpretada como un gesto de confianza de Presti hacia un oficial de bajo perfil y enfoque en la gestión.

Por su parte, el teniente coronel Daniel Enrique Martella —retirado durante el ciclo kirchnerista— será secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa. Su retorno a un cargo de primera línea responde a la voluntad de Presti de reincorporar cuadros desplazados en la década pasada y fortalece un área considerada fundamental en la estrategia de política exterior de Javier Milei, especialmente respecto a la cooperación militar con Estados Unidos e Israel.

La reorganización del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) se ubica entre las prioridades inmediatas del nuevo ministro. Esta entidad arrastra déficits estructurales, demoras en pagos y reclamos constantes. El organismo quedará a cargo de un civil con experiencia en gestión empresarial, cuyo nombre el Gobierno mantenía en reserva. La primera medida formal de Presti será intervenir en la reestructuración de la obra social, con el objetivo de estabilizar las prestaciones de salud.

En tanto, en la Agencia Logística de la Defensa, área central para la provisión de equipamiento, combustible, alimentos y transporte, asumirá el general de brigada Carlos Horacio Martín, ex director nacional de Planeamiento y Estrategia en Defensa. Martín es valorado por su profundo conocimiento del sistema de adquisiciones, aspecto crítico ante los planes de modernización que el Gobierno espera financiar en los próximos meses.

El licenciado Guillermo Madero, de amplia trayectoria en gestión de emergencias, continuará como jefe de Gabinete de Asesores del ministro. Durante la administración Petri, Madero fue un referente en la coordinación de Defensa Civil y Protección Humanitaria. Su permanencia representa continuidad administrativa en una cartera en la que el equilibrio entre mandos militares y conducción civil resulta relevante.

En la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, seguirá Mario Katzenell. Su continuidad reafirma una agenda orientada a potenciar capacidades locales de producción y tecnología militar. El coronel de Intendencia Ariel Andrés Mira Peña asumirá la conducción del área de Administración, vital para la planificación presupuestaria de la cartera.

La llegada de Presti se produce en medio de un profundo reordenamiento en la cúpula militar. La conducción del Estado Mayor Conjunto vuelve a la Armada Argentina luego de tres décadas, con el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como nuevo jefe. Como subjefe lo acompañará el general de brigada Sergio Jurczyszyn, hasta ahora comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido. El brigadier general Xavier Isaac pasará a retiro.

En el Ejército, Presti eligió al general Oscar Santiago Zarich, quien se desempeñaba en la Dirección de Adiestramiento y Alistamiento. El vicealmirante Juan Carlos Romay asumirá la jefatura de Estado Mayor de la Armada tras el retiro de cuatro almirantes, incluido Carlos María Allievi. En la Fuerza Aérea fue ratificado el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, figura clave en el proceso de incorporación y despliegue de los F-16 que aterrizaron en el país la semana pasada.

El inicio de la gestión de Presti está marcado por un equipo austero, disciplinado y con fuerte presencia militar. El desafío será traducir esa arquitectura institucional en resultados concretos para la recuperación operativa, la eficiencia y el orden administrativo en un ministerio atravesado por altibajos en las últimas décadas.

