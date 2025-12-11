Un diputado libertario reemplazará a una radical en el Consejo de la Magistratura de la Nación

El diputado Gonzalo Roca asumirá en el Consejo de la Magistratura (foto Gastón Taylor)

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, designó al cordobés Gonzalo Roca (La Libertad Avanza) como miembro titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, en reemplazo de una legisladora radical que venció su mandato.

A partir de esta decisión, que fue comunicada por nota del titular de la bancada, Gabriel Bornoroni, el diputado Roca, que responde a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fue nombrado como miembro titular y Álvaro Martínez como suplente. Ambos reemplazarán, respectivamente, a Roxana Reyes y Francisco Monti. Según explicaron en el oficialismo, ambos “perdieron la condición institucional que habilitaba sus cargos al cesar como diputados”.

La decisión se adopta a partir de la nota formal presentada por Bornoroni, “en cumplimiento de los artículos 2° y 3° de la Ley 24.937, que ordenan reemplazar a los miembros cuyo mandato legislativo finalizó“, se indicó.

Menem fundamentó la designación en el criterio fijado por la Corte Suprema en el caso Luis Juez, que estableció que los representantes “deben reflejar la composición política resultante de la última elección, la expresión más inmediata de la voluntad popular”.

De acuerdo con la explicación que brindaron fuentes oficialistas, tras el recambio de 2025, “La Libertad Avanza pasó a ser el bloque más numeroso, y dejarlo sin representación mientras incluso un monobloque pudiera obtenerla sería contrario a los principios de proporcionalidad y razonabilidad que rigen la integración del Consejo”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (Foto: Maximiliano Luna)

El órgano que administra el Poder Judicial y controla y sanciona a los jueces está integrado por representantes de la Justicia, académicos, un representante por el Poder Ejecutivo -el secretario de Justicia, Sebastián Amerio- y ocho representantes por el Congreso.

Por el Senado, están designados los camporistas Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, el radical Eduardo “Peteco” Vischi y el aliado del Gobierno Luis Juez. Por Diputados, ejercen los kirchneristas Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, el larretista Álvaro Gonzalez y, ahora, el karinista Gonzalo Roca.

El Consejo de la Magistratura tendrá un rol clave en el año que viene, porque fuentes del Gobierno confirmaron a Infobae que está previsto que se avance con la designación de jueces, fiscales y defensores que están vacantes.

En las últimas horas, también se confirmó que el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó una reforma clave en su estructura interna al disponer que la Secretaría de Asuntos Jurídicos pase a depender directamente del Plenario del organismo y asuma, de manera progresiva, la representación y el patrocinio legal en los juicios en los que el Consejo o el Poder Judicial de la Nación sean parte.

Esta decisión, se explicó, marca un giro en la política de defensa judicial del órgano encargado de la selección y control de los jueces federales.