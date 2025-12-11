Política

Un diputado libertario reemplazará a una radical en el Consejo de la Magistratura de la Nación

El cordobés Gonzalo Roca fue designado como titular y el mendocino Álvaro Martínez irá de suplente en el organismo que controla a los jueces. Reemplazan a Roxana Reyes y Francisco Monti, respectivamente

Guardar
El diputado Gonzalo Roca asumirá
El diputado Gonzalo Roca asumirá en el Consejo de la Magistratura (foto Gastón Taylor)

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, designó al cordobés Gonzalo Roca (La Libertad Avanza) como miembro titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, en reemplazo de una legisladora radical que venció su mandato.

A partir de esta decisión, que fue comunicada por nota del titular de la bancada, Gabriel Bornoroni, el diputado Roca, que responde a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fue nombrado como miembro titular y Álvaro Martínez como suplente. Ambos reemplazarán, respectivamente, a Roxana Reyes y Francisco Monti. Según explicaron en el oficialismo, ambos “perdieron la condición institucional que habilitaba sus cargos al cesar como diputados”.

La decisión se adopta a partir de la nota formal presentada por Bornoroni, “en cumplimiento de los artículos 2° y 3° de la Ley 24.937, que ordenan reemplazar a los miembros cuyo mandato legislativo finalizó“, se indicó.

Menem fundamentó la designación en el criterio fijado por la Corte Suprema en el caso Luis Juez, que estableció que los representantes “deben reflejar la composición política resultante de la última elección, la expresión más inmediata de la voluntad popular”.

De acuerdo con la explicación que brindaron fuentes oficialistas, tras el recambio de 2025, “La Libertad Avanza pasó a ser el bloque más numeroso, y dejarlo sin representación mientras incluso un monobloque pudiera obtenerla sería contrario a los principios de proporcionalidad y razonabilidad que rigen la integración del Consejo”.

El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (Foto: Maximiliano Luna)

El órgano que administra el Poder Judicial y controla y sanciona a los jueces está integrado por representantes de la Justicia, académicos, un representante por el Poder Ejecutivo -el secretario de Justicia, Sebastián Amerio- y ocho representantes por el Congreso.

Por el Senado, están designados los camporistas Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, el radical Eduardo “Peteco” Vischi y el aliado del Gobierno Luis Juez. Por Diputados, ejercen los kirchneristas Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, el larretista Álvaro Gonzalez y, ahora, el karinista Gonzalo Roca.

El Consejo de la Magistratura tendrá un rol clave en el año que viene, porque fuentes del Gobierno confirmaron a Infobae que está previsto que se avance con la designación de jueces, fiscales y defensores que están vacantes.

En las últimas horas, también se confirmó que el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó una reforma clave en su estructura interna al disponer que la Secretaría de Asuntos Jurídicos pase a depender directamente del Plenario del organismo y asuma, de manera progresiva, la representación y el patrocinio legal en los juicios en los que el Consejo o el Poder Judicial de la Nación sean parte.

Esta decisión, se explicó, marca un giro en la política de defensa judicial del órgano encargado de la selección y control de los jueces federales.

Temas Relacionados

Gonzalo RocaRoxana ReyesDiputadosMartín MenemConsejo de la MagistraturaPoder Judicialúltimas noticias

Últimas Noticias

Marginaron a Leila Gianni de La Libertad Avanza: la concejala apunta contra Pareja y también se distancia de Las Fuerzas del Cielo

Su entorno asegura que quedó afuera de la tregua celebrada entre la organización que responde a Santiago Caputo y el armador bonaerense. Además, sostienen que cuentan con el respaldo de Javier Milei

Marginaron a Leila Gianni de

La CGT marchará el 18 de diciembre a la Plaza de Mayo contra la reforma laboral de Milei

Lo decidió el Consejo Directivo cegetista, que está reunido en Azopardo 802, donde define un plan de acción con “medidas graduales” contra el proyecto oficial

La CGT marchará el 18

Reforma laboral: el plan del Gobierno para aprobarla y los funcionarios clave que negociarán los puntos en discusión

Javier Milei envió el proyecto al Senado y se desbloquea el diálogo para conseguir los votos. Patricia Bullrich quiere un tratamiento exprés, aunque hay cautela. El nuevo interlocutor designado por Manuel Adorni y la lupa legal que habrá en la Casa Rosada

Reforma laboral: el plan del

Malestar del PRO con Provincias Unidas: reunión virtual para discutir la expulsión de Gisela Scaglia y analizar la situación de “Nacho” Torres

Durante la tarde de este jueves se realizará un encuentro de la Mesa Nacional del partido, que incluye a los presidentes de cada una de las provincias. Hay enojo con la exvicegobernadora de Santa Fe y aseguran que hubo “presiones y motivaciones” para cambiar de bloque

Malestar del PRO con Provincias

Reforma laboral: el Gobierno sumó a último momento un artículo que apunta contra el fuero del trabajo

De manera sorpresiva, se incorporó en el proyecto una referencia al traspaso de los juzgados nacionales laborales a la Ciudad de Buenos Aires, que se interpreta como una señal contra ese fuero considerado “hostil” para las empresas

Reforma laboral: el Gobierno sumó
DEPORTES
Sorpresa en Rosario Central: Ariel

Sorpresa en Rosario Central: Ariel Holan dejó de ser el entrenador

Las tres nuevas figuras apuntadas por Marcelo Gallardo para River Plate

La respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica que se generó por el apasionado beso en la celebración del título de la F1

La descarnada autocrítica de Dibu Martínez sobre su actuación en Qatar 2022 que sorprendió: “No hice mi mejor Mundial”

El inesperado planteo del jefe de McLaren para lograr carreras más atractivas en la Fórmula 1

TELESHOW
Lito Vitale, la pasión por

Lito Vitale, la pasión por la música y la necesidad de derribar prejuicios: “No sueño con ser millonario”

El simbólico regalo de Zaira Nara a Wanda por su cumpleaños que enterneció a todos: “Comprometidas”

Las tiernas imágenes de Oriana Sabatini mientras se prepara para ser mamá: “Practicando”

Laurita Fernández contó la intimidad de su viaje a Brasil: “Me cohibieron un poco los argentinos”

El fuerte reclamo de Melody Luz por las actitudes de sus colegas: “Voy a empezar a ponerme firme”

INFOBAE AMÉRICA

Herederos de Matisse donaron más

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París

Quiénes son los artistas que dominan el podio global de venta de entradas, según Pollstar

Sharon Osbourne reveló cómo fueron los últimos minutos de vida de Ozzy

El secretario general de la OTAN pidió prepararse para una guerra con Rusia: “Somos el próximo objetivo de Putin”

Wall Street cotiza mixto tras el recorte de tasas de la Fed y la caída de Oracle por dudas sobre inversiones en IA