Se rompió La Libertad Avanza en La Matanza: Leila Gianni armó un bloque propio y la acusaron de traición

La concejal de La Libertad Avanza, Leila Gianni, en el acto de asunción junto al intendente Fernando Espinoza

La interna en La Libertad Avanza (LLA) en La Matanza persiste a pesar de la tregua entre los grupos identificados con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y “Las Fuerzas del Cielo”, representados por el asesor Santiago Caputo. En las últimas horas, Sebastián Pareja, el armador bonaerense de la hermana del Presidente, avaló la decisión de apartar a la concejala Leila Gianni del espacio libertario, luego de que resolvió constituir un bloque propio.

“Traición kuka. Gianni afuera”, dice el comunicado de redes sociales de las autoridades partidarias de LLA en la Tercera Sección Electoral. Para este sector, la novel concejala “no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar” en nombre de los libertarios.

Todo se desencadenó después de que Gianni, exsubsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano y que supo ganarse la confianza de la ministra Sandra Pettovello, decidió separarse de la bancada oficialista de LLA para formar, junto a los dirigentes locales del PRO, Hernán Finocchiaro y Javier Ferreyra, así como al libertario Ricardo Lococco, un nuevo espacio denominado Alianza Libertad Republicana.

La línea oficial de La Libertad Avanza, que responde a Pareja, advirtió que la ruptura fue una decisión “deliberada” y su paso por el partido como “meramente circunstancial y electoral, sin militancia ni construcción territorial real”. Además, cuestionaron que Gianni “no posee domicilio en La Matanza” y que actuó con el objetivo de “generar división interna”. El texto lleva la firma de Lorena Ramos, presidenta del bloque libertario matancero, y los concejales Gabriel Chaile y Jimena Alonso.

En su descargo, Gianni ratificó su pertenencia al espacio mileísta, pero confirmó la creación de su nuevo bloque. “Para los operadores seriales les cuento: no me fui a ningún lado”, anticipó Gianni, al mismo tiempo que reafirmó estar “siempre de la mano de nuestro presidente, nuestro León”. “Esta determinación no responde a diferencias personales, sino a una realidad que se hizo evidente en el funcionamiento y conformación de equipos”, argumentó.

El descargo de la concejala

Según explicó la principal candidata libertaria de La Matanza en las elecciones bonaerense del 7 de septiembre, la ruptura se originó a partir que en los últimos meses “no era posible desarrollar la labor legislativa de manera plena, ya que se imponían prácticas y modos de conducción que no comparto y que dificultaban avanzar en proyectos, propuestas y debates necesarios para nuestros vecinos”.

“Siguiendo el ejemplo de Javier Milei, priorizo la honestidad y la defensa innegociable de las ideas de la libertad. Mi voz, mis proyectos y mi trabajo estarán al servicio exclusivo de los matanceros, sin condicionamientos”, sostuvo.

Karina Milei, Javier Milei y Leila Gianni, en un acto de campaña de La Libertad Avanza (@Leigianni)

De acuerdo a quienes conocen la interna, Gianni selló una alianza con representantes cercanos al PRO, como Cristian Ritondo, y se distanció del sector liderado por Luis Ontiveros, un dirigente de confianza de Pareja. La ahora concejala obtuvo su candidatura por su cercanía con Pettovello y el presidente Milei.

Durante el proceso electoral, Gianni ya había manifestado desacuerdos con el esquema comandado por Ontiveros, alegando un boicot a su postulación, incluso por ser excluida de actividades partidarias y limitaciones en la designación de fiscales para el día de la elección.

Los desacuerdos se intensificaron a partir de las negociaciones frustradas para definir la presidencia del bloque libertario en el Concejo Deliberante de La Matanza: la línea oficial pretendía ubicar como titular a Lorena Ramos, pareja de Ontiveros, mientras Gianni buscaba ese puesto para sí, o, en su defecto, la vicepresidencia del cuerpo deliberativo, ambas alternativas finalmente vetadas.

Leila Gianni se da la mano con el intendente Fernando Espinoza

Con esa estrategia, finalmente su bloque, Alianza Libertad Republicana, accedió a la vicepresidencia del Concejo, desplazando a la bancada oficialista de LLA liderada por Ramos.

Los cruces entre ambos sectores generaron cortocircuitos, incluso con reproches del entorno más cercano al Presidente. La diputada Lilia Lemoine, que reporta directamente a los hermanos Milei, defendió a Gianni y desautorizó el comunicado de LLA de la Tercera Sección Electoral. “Los concejales no pueden echarse entre sí... no sé quién es el retrasado que armó ese comunicado, pero si fuera real, el que lo escribió no está respetando lo que Pareja nos pidió a todos en Mar del Plata”, reprochó la legisladora nacional con un mensaje insultante, desde su cuenta personal. Incluso apuntó contra una de sus firmantes. “Que sorpresa, la tal Ramos me tenía bloqueada preventivamente. Yo me entero de que alguno de esos tres no vota como corresponde y les espera un infierno...”, aclaró en otro posteo.

La defensa de Lilia Lemoine a Leila Gianni

En medio de estos cruces, los sectores críticos de Gianni hicieron viralizar el saludo de la concejal con el intendente peronista de La Matanza, Fernando Espinoza, tras la jura en el Concejo deliberante.

“Para los que operan con el saludo, fue un saludo protocolar como se hizo con el resto de los concejales opositores a Fernandito. Me pregunto por qué no cuestionan cómo saludo al resto de los concejales, que incluso posaron en una foto con sus familiares. Claramente es una operación más en contra mío”, compartió la abogada en una publicación en X.