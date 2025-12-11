Milei pidió a los legisladores que aprueben la reforma laboral y Bullrich busca acelerar una sesión en el Senado

Javier Milei y Patricia Bullrich

El gobierno nacional encabezado por Javier Milei envió al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Modernización Laboral, una reforma que busca modificar de manera integral la legislación laboral argentina. El texto tiene 197 artículos e introduce cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen sindical, la negociación colectiva, el sistema de indemnizaciones, la formalización del empleo y la regulación de nuevas formas de trabajo, entre otros aspectos.

El proyecto oficial que Milei firmó y envió esta mañana vino acompañado de un mensaje del Poder Ejecutivo a los legisladores nacionales que explicita los motivos de la reforma y la necesidad de su aprobación. Allí, sostuvo que la iniciativa “pretende actualizar el marco laboral vigente, a fines de remover las distorsiones que afectan la creación de empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores a través de normas claras, precisas y simples”.

“Este proyecto es la herramienta para transformar esa voluntad popular en realidad social y económica. Tienen en sus manos la oportunidad de terminar con 100 años de decadencia y volver a poner a la Argentina en el sendero del progreso”, finalizó la carta movilizada por Milei, que también cuenta con la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de los ministros Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

El mandatario argumentó que el actual sistema laboral, “anclado en estructuras propias de una etapa industrial de los años 70”, ha generado “un estancamiento crónico del empleo formal”, dejando a millones de argentinos en la informalidad, especialmente en el sector de las pequeñas y medianas empresas. “Esta realidad ha afectado especialmente a las PyMEs, que enfrentan mayores costos y obstáculos para expandir su actividad productiva”, señaló.

Javier Milei firma la reforma laboral

Entre los principales puntos del proyecto, Milei destacó la simplificación y digitalización de la registración laboral, la reducción de cargas administrativas y la clarificación de los conceptos que integran la base de cálculo para las indemnizaciones. Además, se prevé la posibilidad de pagar salarios en moneda nacional o extranjera, y se habilita la negociación de componentes remunerativos adicionales, siempre respetando el principio de no discriminación.

El texto también introduce cambios en la organización del tiempo de trabajo, licencias por enfermedad y formación profesional, con la creación de un “Programa de Formación Laboral Básica” para garantizar competencias mínimas de inserción laboral. Asimismo, se establece un régimen específico para la economía de plataformas tecnológicas, asegurando la independencia de los repartidores y delimitando las obligaciones de las partes.

En materia de derecho colectivo, el proyecto busca “dotar de mayor dinamismo, equilibrio y transparencia al sistema”, limitando la ultraactividad de los convenios colectivos y estableciendo reglas claras para la realización de asambleas sindicales. También se ratifica que la no prestación de tareas durante asambleas no devengará salario.

Uno de los ejes centrales es la creación de Fondos de Asistencia Laboral, financiados con una contribución mensual del 3 % de las remuneraciones, para facilitar el pago de indemnizaciones y reducir la litigiosidad. Además, se propone un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que prevé reducciones de contribuciones patronales durante 48 meses para nuevas contrataciones formales.

El proyecto incluye incentivos para la inversión productiva, como el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), y una serie de modificaciones impositivas, entre ellas la reducción de alícuotas del impuesto a las ganancias corporativas y la eliminación de gravámenes considerados de “escasa funcionalidad”.

Milei concluyó su mensaje con un llamado a los legisladores: “El presente Proyecto de Ley se sostiene bajo una realidad, la República Argentina decidió cambiar. El mandato popular nos demanda que el país abrace las ideas de la libertad”.

El Gobierno espera que la reforma sea tratada y aprobada en el corto plazo. La cámara de origen de esta iniciativa es el Senado, donde la principal gestora política del oficialismo es Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza. La dirigente tiene la intención de constituir lo antes posible las comisiones específicas para este proyecto y sesionar el miércoles de la semana que viene para conseguir la media sanción.

“No es sencillo debatir con rapidez una reforma de estas características”, dijo a Infobae una altísima fuente legislativa de La Libertad Avanza, relativizando los tiempos que buscan imponer desde el Senado.

Y es que el apuro que hay en la cámara alta no tiene correlación en Diputados, donde caerá en primer lugar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, las cuales todavía deben conseguir dictamen en las comisiones legislativas y ser tratadas con posterioridad en sesión. La Ley de Leyes tiene los votos de parte de la oposición y seguramente se logre sancionar antes de que termine el año, las demás iniciativas podrían no correr la misma suerte y avanzar con mayor fuerza en la segunda mitad de enero.