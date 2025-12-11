El video del momento en que Milei firma la reforma laboral: “Para que Argentina sea grande nuevamente”

El presidente Javier Milei no quiso demoras y apenas llegó a la Argentina luego de su viaje a Oslo firmó el proyecto de reforma laboral que ingresará en las próximas horas al Senado.

La rúbrica quedó registrada en un video tomado en una oficina ubicada en el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery, donde había aterrizado minutos antes el avión oficial ARG-01 que lo había llevado a Noruega para presenciar la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

En rigor, Milei no llegó a encontrarse con María Corina, pero sí estuvo en la gala de premiación en donde habló la hija de la líder opositora venezolana.

En las imágenes, al mandatario se lo ve sentado al lado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego de firmar el documento dice: “Por mas crecimiento, por más prosperidad, por más trabajo, para que Argentina sea grande nuevamente”.

Y completa: “¡Viva la libertad carajo!"

Si bien la letra chica de la iniciativa se conocerá en las próximas horas, se anticipa que la iniciativa que discutirán los senadores primero y luego los diputados contempla cambios en aspectos clave que regulan la relación laboral entre trabajadores y empleadores.

“El proyecto apunta a reducir los costos laborales, promover la creación y formalización del empleo, incentivar nuevas inversiones y simplificar la carga administrativa”, aseguraba el último borrador oficial al que accedió Infobae.

En cuanto a las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, se elimina la “justicia social” como criterio interpretativo para la aplicación de la norma y se otorga autoridad de cosa juzgada a los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios homologados, con el fin de reducir la judicialización. También se elimina la aplicación analógica de las convenciones colectivas.

Para las indemnizaciones, la regla general continúa vigente: ante un despido sin justa causa posterior al período de prueba, la indemnización equivale a un mes de sueldo por cada año de servicio —o fracción mayor a tres meses—, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o, si fuera menor, durante el tiempo efectivamente trabajado,