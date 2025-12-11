Política

El video del momento en que Milei firma la reforma laboral: “Para que Argentina sea grande nuevamente”

El Presidente rubricó el proyecto que en las próximas horas ingresará al Congreso

Guardar

El presidente Javier Milei no quiso demoras y apenas llegó a la Argentina luego de su viaje a Oslo firmó el proyecto de reforma laboral que ingresará en las próximas horas al Senado.

La rúbrica quedó registrada en un video tomado en una oficina ubicada en el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery, donde había aterrizado minutos antes el avión oficial ARG-01 que lo había llevado a Noruega para presenciar la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

En rigor, Milei no llegó a encontrarse con María Corina, pero sí estuvo en la gala de premiación en donde habló la hija de la líder opositora venezolana.

En las imágenes, al mandatario se lo ve sentado al lado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego de firmar el documento dice: “Por mas crecimiento, por más prosperidad, por más trabajo, para que Argentina sea grande nuevamente”.

Y completa: “¡Viva la libertad carajo!"

Si bien la letra chica de la iniciativa se conocerá en las próximas horas, se anticipa que la iniciativa que discutirán los senadores primero y luego los diputados contempla cambios en aspectos clave que regulan la relación laboral entre trabajadores y empleadores.

“El proyecto apunta a reducir los costos laborales, promover la creación y formalización del empleo, incentivar nuevas inversiones y simplificar la carga administrativa”, aseguraba el último borrador oficial al que accedió Infobae.

En cuanto a las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, se elimina la “justicia social” como criterio interpretativo para la aplicación de la norma y se otorga autoridad de cosa juzgada a los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios homologados, con el fin de reducir la judicialización. También se elimina la aplicación analógica de las convenciones colectivas.

Para las indemnizaciones, la regla general continúa vigente: ante un despido sin justa causa posterior al período de prueba, la indemnización equivale a un mes de sueldo por cada año de servicio —o fracción mayor a tres meses—, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o, si fuera menor, durante el tiempo efectivamente trabajado,

Temas Relacionados

Javier MileiReforma laboralMaría Corina Machado

Últimas Noticias

El Gobierno porteño firmó un memorándum con Qatar para impulsar el desarrollo y el uso de la IA

El ministro de Desarrollo Económico viajó a la capital qatarí para concretar el acuerdo con el CEO de Qatar Financial Center. Además de reforzar la industria tecnológica, se facilitara el desembarco de nuevas empresas de high tech en el distrito

El Gobierno porteño firmó un

Sergio Uñac levanta el perfil y diseña una hoja de ruta para consolidarse dentro del peronismo en 2026

El senador sanjuanino visitó Neuquén y quiere edificar un liderazgo en el peronismo pensando en la construcción de una candidatura. Su anclaje en la agrupación Primero la Patria

Sergio Uñac levanta el perfil

Con mandatarios provinciales como invitados, Juan Pablo Valdés asumió como nuevo gobernador de Corrientes

Recibió el mando de su hermano, Gustavo, que ocupó el cargo durante 8 años. No hubo presencia de representantes de la Casa Rosada

Con mandatarios provinciales como invitados,

Polémica en Tartagal: los concejales de La Libertad Avanza se retiraron del recinto y se negaron a jurar sus cargos

El hecho se dio luego de una votación trabada para la elección de autoridades en la que el voto de desempate del presidente interino favoreció al oficialismo

Polémica en Tartagal: los concejales

El Gobierno postergó la privatización del Belgrano Cargas: la letra chica del pliego y las obras que se harán

Fuentes oficiales confirmaron que hay una prórroga del proceso. El material rodante será subastado y la gestión libertaria invertirá por única vez en ciertos ramales. El dilema por el RIGI y los grupos empresarios que están interesados

El Gobierno postergó la privatización
DEPORTES
El cambio al reglamento deportivo

El cambio al reglamento deportivo en las carreras sprint que impuso la Fórmula 1 para 2026

El “plantel B”: los 26 futbolistas de Boca Juniors que volverán al club luego de sus préstamos

El argentino Kevin Vallejos afrontará un desafío que puede dar un giro a su carrera en la UFC: “Tengo miedo, no subimos a jugar”

De soñar con llegar a la F1 al ritual secreto para que su hijo sea campeón: la asombrosa historia de la madre de Max Verstappen

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

TELESHOW
Guido Kaczka se animó a

Guido Kaczka se animó a cantar un clásico del rock en su programa: “Uno de los 10 mejores temas de la historia”

Damián Betular faltó a MasterChef Celebrity y Donato De Santis se reinventó con un particular look

Silvina Escudero: “Estoy rota por dentro”

Flor de la V celebra su regreso al teatro en Sex: “Me quiero divertir y jugar con la sexualidad”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la despedida que llegó luego de versiones de enojo y conflictos

INFOBAE AMÉRICA

Llaman a los fans de

Llaman a los fans de “Heartstopper” a grabar un video para que su autora viaje a Buenos Aires

El cierre del negocio

Los pasos que acorralan a Nicolás Maduro

El ex presidente Juan Orlando Hernández afirmó que Trump le “abrió los ojos a mucha gente” en Honduras

La OEA rechazó “cualquier llamamiento a alterar el orden público” en Honduras tras las denuncias de Nasralla