La esposa del gendarme argentino en Venezuela: “No está detenido ni preso, está en una desaparición forzada”

A 367 dias de la desaparicion de Nahuel Gallo, su pareja dio detalles de como sigue su busqueda y en que la esta ayudando el Gobierno nacional

Este lunes se cumplió un año del secuestro de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permanece en Venezuela sin expediente abierto, sin abogado y sin contacto con su familia. María Alexandra Gómez, pareja de Gallo, expuso la situación durante una entrevista con Infobae en Vivo, brindando detalles desconocidos sobre las condiciones legales y humanas que enfrenta el uniformado: “No está detenido ni preso, él está en una desaparición forzada, pese a que nosotros sabemos donde está”.

Desde el primer día del caso, la información llega a la familia a cuentagotas y casi siempre por vías informales. “Lo que nos vamos enterando de Nahuel, lo sabemos de manera extraoficial, no hay ninguna información que nos ayude a poder ayudarlo legalmente”, contó Gómez. A pesar de los rumores y la expectativa de una pronta resolución, la pareja de Gallo denunció ante Infobae que, tras más de 360 días en cautiverio, el gendarme no ha sido presentado ante ningún tribunal y permanece sin ayuda consular ni acceso a defensor.

Los detalles surgieron un día antes del aniversario del episodio que marcó la vida de la familia Gallo. Gómez remarcó que su esposo se encuentra alojado en Rodeo 1, una cárcel de máxima seguridad venezolana. Sin embargo, insistió ante las cámaras que no existe ningún proceso judicial en marcha contra él. “A 367 días no le dieron el derecho ni de una llamada a su familia”, señaló durante la entrevista.

La familia intentó por distintos medios obtener respuestas, tanto en el país sudamericano como en la Argentina. “Hicimos todo lo que podíamos hacer de manera legal ante estas detenciones, yo fui de manera personal a los tribunales, pero nunca tuvimos respuesta, incluso el recurso de hábeas corpus nunca nos lo recibieron”, indicó Gómez.

Gómez y su hijo lograron salir de Venezuela para resguardar su seguridad tras recibir amenazas

“A él lo acusan de terrorista y de que fue a espiar a Venezuela, lo acusan de que lo mandó el gobierno de Milei”, agregó. Gómez aseguró que la única motivación de Gallo para cruzar la frontera fue reencontrarse con su hijo y su familia. El recorrido comenzó en Mendoza, con licencia y sin uniforme ni armamento alguno, y culminó en un paso fronterizo, donde fue retenido a su arribo. “Nahuel fue detenido al ingresar a Venezuela, apenas entró lo retuvieron. Para ingresar a Venezuela no había vuelos directos, él entró por Colombia de forma terrestre. Nahuel fue detenido en un paso fronterizo. Le dijeron que le iban a hacer una entrevista, pero lo retuvieron durante cuatro horas para que llegara la gente que se encarga de las desapariciones forzadas”, sostuvo.

El camino legal se vio bloqueado desde el inicio. “El fiscal me dijo que era un problema diplomático, pero que se iba a resolver”, relató Gómez sobre uno de sus intentos de buscar una salida institucional al caso.

En ese sentido, agregó: “La primera vez me dijo que me iba a llamar, que hable bajito porque era un tema delicado, me dijo que difundió las imágenes para que sepamos como está. Yo le dije que eso no me daba tranquilidad, que necesitaba hablar con Nahuel y que quería defenderlo. Después de buscarlo cuatro veces al fiscal, me sacaron con seguridad y me dijo que lo estaba acosando, que no lo busque más”.

La protección y ayuda llegaron de la mano de las instituciones argentinas. Gómez indicó que el Gobierno argentino y la Gendarmería Nacional la acompañan permanentemente: “El Gobierno argentino me está ayudando, estamos custodiados por ellos. La Gendarmería ha sido nuestra familia. Patricia Bullrich nos ha acompañado también. Están haciendo todo lo posible para traerlo a Nahuel, todo lo que es a nivel diplomático”.

Sin embargo, la pareja no oculta su decepción ante la falta de respuestas inmediatas. “Yo pensé que esto se podía solucionar antes del año, no sé qué se puede negociar entre ambos países… pensaba que si a nivel legal no pude ayudar a Nahuel, pensaba que viniendo acá a Argentina capaz se podía hacer algo”, reflexionó.

“Sé que se hicieron reclamos, la corte penal internacional todavía dice que tiene que seguir investigando los crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, añadió.

El relato de la familia incluye la salida de Gómez y su hijo de territorio venezolano como parte de una estrategia para resguardar su seguridad, aunque prefiere no compartir detalles para no exponer riesgos. “Yo sentía que mi escudo era Víctor, mi hijo, yo lo usé como un escudo porque es el hijo de Nahuel. Iba a todos los lugares feos, que no son para un niño de dos años y nunca pasó nada, hasta que me empezaron a decir que dejara de preguntar y molestar que me iba a pasar algo”, compartió.

Por último, Gómez explicó cómo construye una rutina para evitar que su hijo de tres años sienta el vacío de no tener a su padre: “Le digo que Nahuel está trabajando, que su papá va a venir por Navidad, trato de que Víctor sienta su ausencia lo menos posible, le muestro fotos y videos para tranquilizarlo”.