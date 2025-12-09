Cónclave en Casa Rosada: Adorni convocó a Bullrich y Martín Menem a horas de presentar las reformas libertarias de Milei

El Gobierno va a presentar este martes las reformas estructurales e iniciativas que busca impulsar en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. Será luego de una reunión del Consejo de Mayo que se dará esta tarde que estará antecedida por un encuentro convocado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con Martín Menem y Patricia Bullrich, los máximos responsables legislativos de La Libertad Avanza,

La reunión fue confirmada por las tres alas del Gobierno. El presidente de la Cámara de Diputados y la jefa de bloque de LLA en el Senado fueron convocados para las 9.30 horas en el despacho del ministro coordinador. “Nos vamos a reunir para terminar de coordinar las cuestiones legislativas que se van a poner en debate durante el mes de diciembre”, confirmó uno de los integrantes de esta reunión a Infobae.

Cada recinto legislativo tiene su prioridad asignada para las próximas semanas. Menem debe ser quien inicie el camino del tratamiento para el Presupuesto 2026, la principal prioridad en términos administrativos para Milei de cara al año próximo; mientras que Bullrich pondrá comenzará el debate de la reforma laboral.

Aun así, hay otros proyectos de distinta magnitud que el Presidente quiere que sean movilizados de manera exprés en el Congreso. Dos de ellos son la iniciativa de Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto orientado a modificar el régimen impositivo vigente, así como la denominada Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la cual prohíbe el déficit fiscal y el financiamiento mediante emisión monetaria.

La reunión se da horas antes de que se realice la conferencia de prensa del Consejo de Mayo, el organismo que discute las cláusulas del Pacto de Mayo que abren a reformas estructurales consensuadas entre el Gobierno Nacional y 19 gobernadores de todo el país.

Este cuerpo está integrado por figuras clave como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada (UCR); el diputado Cristian Ritondo (PRO); el dirigente sindical Gerardo Martínez (CGT) y el titular de la UIA, Martín Rappallini. En la última etapa de la redacción de estos proyectos, los consejeros se reúnen en la Casa Rosada para acordar los puntos pendientes y cerrar el informe final que podría presentarse en conferencia de prensa.

Nota en desarrollo.