El Consejo de Mayo se reunirá por última vez y definirá el formato del informe final que enviará al Congreso

La última reunión del Consejo de Mayo

En su misión final, el Consejo de Mayo volverá a reunirse este martes a las 13.30 en Casa Rosada para ajustar los detalles del informe final del organismo que será girado al Congreso de la Nación, según confirmaron al menos tres consejeros a Infobae. Por estas horas, el Gobierno mantiene bajo reserva el formato de la presentación del paquete de proyectos, que aún se encuentra en plena definición, pero convocó a los seis representantes a la sexta y última edición del órgano de consulta. “Se va a terminar de definir a última hora de hoy o mañana con Manuel”, confesó un importante funcionario al tanto.

Pese a las rispideces públicas de la última reunión, luego de que el representante de los sindicatos, Gerardo Martínez, rechazara la esencia de la reforma laboral, el Poder Ejecutivo envió a los seis representantes un borrador del informe para que lo revisen con sus equipos técnicos. Según supo este medio de uno de los integrantes del cuerpo, existiría el compromiso de plasmar la falta de consensos en el informe que contemplaría la postura de cada sector. El debate por los detalles finales tendrá lugar el martes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. “Todavía no definimos nada”, sostuvo uno de los integrantes de la mesa.

De esta forma, este martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, planea recibir al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los autores del proyecto de “modernización” laboral, en representación del Poder Ejecutivo; al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; a la senadora nacional Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; al diputado nacional Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; a Gerardo Martínez, la CGT, y al presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

Desde su debut el 24 de junio de este año, el Consejo de Mayo, que supo tener en la coordinación a Guillermo Francos, se reunió cinco veces, una vez al mes, para debatir e intentar materializar los 10 puntos del Pacto de Mayo firmado por el mandatario y una veintena de gobernadores en la provincia de Tucumán. Lo cierto es que los avances de cada intercambio intentaron mantenerse en estricta confidencialidad y tomarán carácter público este martes.

El presidente Javier Milei junto a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo

La presentación del paquete completo coincide con la oficialización del llamado a sesiones extraordinarias prevista para el 10 de diciembre hasta el 30 del mes, que saldrá publicado en el Boletín Oficial de esta madrugada. Como contó este medio, solo quedarán afuera los ítems 5 y 9 relativos a la rediscusión por la distribución de los fondos coparticipables y la reforma previsional que por la complejidad de los temas, su tratamiento quedará para más adelante, en lo que el presidente Javier Milei definió como cambios de “tercera generación”.

Pese a las coincidencias en varios de los puntos, en Casa Rosada buscan aclarar que el temario oficial solicitado para la prórroga de sesiones incluye estrictamente al Presupuesto 2026 junto al proyecto de Inocencia Fiscal, la Ley de Glaciares, la iniciativa que apuesta a “blindar” el equilibrio fiscal y prohibir leyes que generen déficit, y las reformas laborales y del Código Penal.

De esta forma, el resto de los puntos contemplados en el informe que se presentará mañana quedarán para el año legislativo de 2026. “Son dos cosas distintas. Por un lado está el informe del Consejo de Mayo y por otro el temario propio de las extraordinarias”, remarcó un funcionario a este medio sobre lo contemplado en el documento que se oficializará este martes luego del último intercambio.

“De los puntos que se debatieron se tomó la opinión de todos y se diseñó las modificaciones y misiones. A partir de eso se fueron construyendo proyectos técnicos. Se tomó ese input, pero los equipos verificaron los conceptos alineados con el Consejo de Mayo”, explicó a este medio una voz del ecosistema libertario que participó de la tarea, y sumó: “Por ejemplo, equilibrio fiscal está relacionado, pero es un proyecto ya presentado y se va a tratar en extraordinarias. Reforma laboral también, pero hay otros proyectos que se van a hacer públicos más adelante. No es que necesariamente todos los proyectos van a ir a extraordinarias porque son del Consejo de Mayo. El resto se irán definiendo con el tiempo”.

La nueva composición del Consejo de Mayo bajo la coordinación de Manuel Adorni

Ante la queja explícita de la CGT por la redacción del articulado contenido en los cambios laborales, los interlocutores del gobierno anticiparon que avanzarían con el proyecto diseñado por los equipos libertarios para iniciar su tratamiento en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado que podría ser convocada para el próximo jueves.

En su nuevo rol de jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, busca acelerar el debate por la reforma, pero en el oficialismo se muestran más realistas y aseguran que, debido a su complejidad, la media sanción restante podría darse en las sesiones extraordinarias de enero y febrero próximos. Algo similar está previsto para la reforma del Código Penal, aunque hay quienes sostienen que su tratamiento demorará meses y que podría quedar para el período de sesiones ordinarias que inicia a partir del 1° de marzo.

En paralelo a la redacción, el mandatario designó a un equipo dedicado a conquistar las voluntades legislativas necesarias para la aprobación de los proyectos pensando para el segundo tramo de la gestión. Para eso, Manuel Adorni trabaja en tándem con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de sumar apoyos de los gobernadores aliados, mientras que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa de bloque de LLA en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, hacen lo propio en el Congreso. A modo de síntesis, hay una instancia de puesta en común que coordina semanalmente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que incluye la participación del asesor presidencial, Santiago Caputo.