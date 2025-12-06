Política

Patricia Bullrich pidió que la reforma laboral entre por el Senado para adjudicarse un triunfo de alto impacto

La jefa del bloque de La Libertad Avanza busca una victoria para mostrar liderazgo hacia dentro y afuera. Conversaciones con todas las bancadas para lograr un trámite sin sobresaltos

Patricia Bullrich pidió que la reforma laboral entre por el Senado

Patricia Bullrich ya comenzó a delinear sus primeros pasos en el Congreso Nacional. Y quiere pisar fuerte y dejar en claro que bajó al Senado para imponer sus formas y sus ideas. Esto ya quedó reflejado en la sesión preparatoria cuando fue y le cuestionó el accionar a la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel.

Días más tarde, se reunió con Lorena Villaverde. Mientras juraban los 127 nuevos diputados, la jefa del bloque de Senadores ocupaba una oficina en Diputados y citaba a la rionegrina para que desistiera de ir a pelear la banca en el Senado. “Fue una reunión muy corta en donde le dijo que estaba cerrado el tema y que no iban a insistir”, explicó una fuente cercana a la ex ministra de Seguridad.

En ese esquema de armado de poder y de presentación que está mostrando Bullrich, definió que va a dar una primera batalla apenas comience el tratamiento en extraordinarias. Y lo hará con un tema muy especial para ella por su pasado en otras gestiones y sus enfrentamientos políticos: la reforma laboral.

La ex ministra de Seguridad cruzó a Villarruel en el Senado

“Ahí llegó la piba”, le dijo Juliana Di Tullio cuando la fue a saludar en el recinto. Las dirigentes fueron compañeras de bloque en Diputados cuando ambas militaban en el peronismo. La primera lo siguió haciendo y la segunda fue cambiando, pero ambas se rieron del sobrenombre que le puso el sindicalista Hugo Moyano en el 2001, cuando Bullrich era ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa.

Pero el tiempo pasa y hoy Moyano discute su poder en el gremio y Bullrich es una de las mujeres fuertes de la política argentina.

En este esquema de poder es que la senadora libertaria tiene margen de pedir y hacer algunas cosas y una de las que hizo fue reclamar para sí el tratamiento de la reforma laboral. Así, mientras Presupuesto, Ley de Glaciares, ley de principio de inocencia fiscal y las reformas impositiva y del Código Penal ingresarán por Diputados; la reforma laboral ingresará por el terreno que busca marcar “la piba”: el Senado de la Nación.

“No hay una razón para que vaya por el Senado, la única es que ella lo pidió”, explicó una alta fuente de la Casa Rosada que hace semanas viene trabajando en juntar votos.

Patricia Bullrich con los senadores libertarios

“Patricia quiere un triunfo resonante para empezar como presidenta de bloque y nada mejor que la agenda de Milei como para mostrar que puede. Y mucho más si es laboral. Fijate que la reforma del código Penal que salió de su ministerio lo lleva Diputados", agregó la misma fuente gubernamental.

Esto fue confirmado desde el entorno de la ex ministra, quienes señalaron que va a buscar “dar un fuerte golpe de efecto para desde ahí avanzar”.

La propia Bullrich días atrás confirmó, de alguna manera, lo que estaba pensando que van a hacer sus primeros días en el Senado y cómo va a trabajar la reforma laboral.

“Ya estamos hablando con todos para tratar de buscar un acuerdo sobre una ley que devuelva a los argentinos la posibilidad de trabajar. Hoy no es fácil conseguir trabajo en la Argentina. Tenemos que volver a esa realidad. No lo vamos a hacer de un día para otro, pero sí con una ley que cambie las condiciones laborales actuales”. Discurso, relato y épica.

Luego, minimizó la posibilidad de conflictos internos: “No sé si será duro o no. Yo voy a cumplir mi tarea. No le tengo miedo a las cosas duras, pero no creo, porque estamos en un diálogo, tenemos posibilidad de construir una mayoría, así que esperemos que todo ande bien. Nuestra intención no es generar un campo de batalla, sino que nuestra intención es sacar las leyes que necesitamos”.

Ahora solo resta esperar el llamado a extraordinarias y, a partir de ahí, la ex ministra apretará el acelerador y avanzará. Quiere un debate rápido, que sabe que no será así, pero lo apurará en busca de obtener ese triunfo rutilante que no solo la lleve a la tapa de los diarios, sino que la posicione en ese futuro político que quiere construir.

