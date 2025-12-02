Arrancó la travesía de los F-16 que compró el Gobierno: los detalles del itinerario de los aviones caza

El traslado y vuelo de los caza F-16 que Argentina compro a Dinamarca

Tras la compra de los cazas F-16 por 300 millones de dólares, corre el tiempo de descuento para la llegada al país de los aviones. El ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, se muestra activo con los avances en la logística del traslado, a días de que el ministro deje su lugar para asumir como diputado. Está en curso el desembarco de la primera tanda de seis aeronaves, de las 24 adquiridas por el Gobierno, que inició su recorrido hacia territorio argentino.

Desde su partida desde el Reino de Dinamarca, los primeros seis F-16 hicieron escala recientemente en Zaragoza, en España. El itinerario luego continuó a Canarias, desde donde, posteriormente, realizaron el cruce transatlántico hacia Sudamérica.

El primer grupo de seis F-16 inició su travesía hacia territorio argentino con diferentes escalas estratégicas (@MinDefensa_Ar)

La primera base sobre suelo americano es la ciudad norteña de Natal, en Brasil, uno de los puntos de ingreso al continente. El operativo de traslado incluye el respaldo logístico de tres aeronaves: un Hércules, un Boeing 737-700 y un KC-135R Stratotanker de reabastecimiento en vuelo, perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

El arribo de la escuadrilla al territorio argentino está programado para el viernes 5. Este trayecto marca el desenlace de una travesía internacional significativa para la flota de los veinticuatro aviones caza F16 Fighting, una de las aeronaves militares de cuarta generación más utilizadas en el mundo.

Los cazas F-16 a Argentina representan una inversión de 300 millones de dólares en defensa nacional

El recorrido de los aviones en Argentina y cuándo será el acto oficial

Apenas finalice su trayecto internacional, la flota de cazas F-16 tiene prevista una serie de maniobras en distintas localidades estratégicas de Argentina. Lo previsto es que, inmediatamente después de su llegada, los días 6 y 7 será el turno de la Ciudad de Buenos Aires.

En esta etapa, los cazas realizarán varias pasadas sobre la Capital Federal, siguiendo rutas específicas que incluyen distintos tramos del eje Avenida de Mayo hasta la Casa Rosada.

Entre el 7 y el 8 de diciembre, se baraja la posibilidad de extensiones en el itinerario, con maniobras similares sobre Mendoza, San Luis y la ciudad de Córdoba. Aunque estas operaciones en el interior del país aún no presentan confirmación oficial, forman parte de los planes contemplados por el Ministerio de Defensa para exponer a los F-16 recién incorporados a la Fuerza Aérea Argentina.

El cronograma de presentaciones culmina con un acto formal: los F-16 serán presentados oficialmente en la base militar de Río Cuarto el viernes 12 del mes, antes las autoridades castrenses y la opinión pública.

Las características de la flotilla de F-16

De acuerdo a la información oficial del Ministerio de Defensa, la composición de esta primera entrega incluye dos monoplaza F-16AM y cuatro biplaza F-16BM. Ambos modelos, distinguibles por su configuración de cabinas, están preparados para cumplir diversas misiones tácticas y de entrenamiento, lo cual amplía la flexibilidad en las operaciones de la Fuerza Aérea Argentina.

Las armas de guerra se adquirieron como parte de un acuerdo bilateral entre Argentina y Dinamarca, con el respaldo de Estados Unidos. Estos F-16, conocidos por su desempeño y por ser una de las plataformas de combate más utilizadas a nivel mundial, representan una incorporación relevante para la modernización de la capacidad militar nacional.

(@luispetri)

La diferencia principal entre los modelos recibidos reside en su diseño: los F-16AM están equipados para operaciones en solitario, mientras que los F-16BM incluyen doble cabina, lo que facilita la instrucción y capacitación de nuevos aviadores. Ambas variantes forman parte de una línea de cazas que cuenta con amplia experiencia de las fuerzas aéreas de otros países, adaptándose a misiones tanto defensivas como ofensivas.

“Nuestros F-16 ya vuelan alto. El cielo argentino los espera y todo un país está contando los minutos. Prepárense, porque lo que viene es histórico. Un día que vamos a recordar para siempre, en el que la Argentina grande empieza a asomar”, destacó el ministro Petri, en sus cuentas de redes sociales.

Inversión e infraestructura para la operación

El arribo de los cazas F-16 implica cambios organizativos y mejoras en infraestructuras. Según deslizó el ministro Luis Petri, la implementación del denominado Programa F-16M representa una inversión de magnitud histórica para adecuar instalaciones en diferentes puntos del país, con miras a recibir y operar la nueva flota de aeronaves.

(@MinDefensa_Ar)

Entre los proyectos más avanzados, Petri detalló que en el Área Material Río Cuarto, designada como base de operaciones inicial para el sistema de armas F-16, las obras de reacondicionamiento se encuentran en su fase final. Los trabajos incluyen la renovación completa de la plataforma militar y las calles de rodaje, esenciales para garantizar condiciones óptimas de mantenimiento y operación de las aeronaves.

Por otra parte, la VI Brigada Aérea de Tandil fue seleccionada para albergar la formación y capacitación de pilotos y técnicos. Allí ya se inauguró el Centro de Simulación Táctica F-16 y se avanza en la construcción del Centro de Instrucción Técnica. Esta sede también avanza con la construcción de nuevos hangares, el tendido de alambrados olímpicos perimetrales, la creación de un centro de monitoreo y la readecuación de los depósitos.

Todo el conjunto de obras apunta a lograr un entorno seguro, moderno y preparado para el desafío de integrar los F-16 en la operatividad cotidiana de la Fuerza Aérea.

“El F-16 tiene una gran capacidad para dialogar con todos los sistemas. Además, operar esta aeronave requiere no solo de un piloto, sino también de un mecánico que lo asiste, un soldado que le brinda seguridad, personal que carga la información necesaria para que todas las librerías de guerra electrónica estén operativas en el avión, gente de comunicaciones informáticas para que el F-16 se pueda comunicar con los radares (y viceversa). Es un sistema muy complejo que está conformado por todas las especialidades, por eso es realmente un gran desafío", ilustró el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Javier Valverde.