“No es diputado”: rechazaron la reincorporación del intendente de San Nicolás a la Legislatura bonaerense

Apenas tocó la medianoche, un ambiente de tensión se gestó en la Legislatura bonaerense cuando el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, intentó recuperar su banca, para la cual había solicitado una licencia en diciembre de 2023. “No puede ejercer dos cargos electivos al mismo tiempo”, recusó el presidente del recinto, Alejandro Dichiara.

Luego de que se confirmara la sesión en la que se trataría el proyecto con el que Axel Kicillof propone contraer una deuda por USD 3.685 millones, el jefe comunal anticipó su intención de recuperar su banca para votar en contra. Una intención de voto que ya había sido emitida por el PRO, partido al que es afín.

Sin embargo, el intento de retornar a la Cámara de Diputados bonaerense fue frustrada minutos después de las 00:00 horas. Todo comenzó con la consulta realizada por el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, con la intención de exponer que Passaglia no había oficializado su licencia como intendente.

“No, la licencia todavía no ha sido presentada”, confirmó el titular del recinto, tras ratificar que en el lugar solo había 87 diputados presentes. Una cifra que no incluyó al mandatario nicoleño y que lo incitó a pedir la palabra, para argumentar por qué se encontraba habilitado para recuperar su puesto.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el jefe comunal planteó que se alegó estar avalado a ejercer como diputado con solo el hecho de presentarse en la Cámara Baja. Se trata de una aclaración establecida en el artículo 4 del Reglamento Interno, que estableció que las licencias pueden caducar “con la presencia del interesado en el recinto, por vencimiento del plazo concedido o por notificación escrita dirigida al presidente“.

A pesar de esto, Dichiara sostuvo: “Usted no forma parte de este cuerpo en la medida en que es intendente en este momento y, según la constitución de la provincia de Buenos Aires, no puede ejercer dos cargos electivos al mismo tiempo”.

“No, el reglamento no exige que yo presente en este momento la licencia”, contestó Passaglia, mientras insistía en tomar la palabra. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados buscó disipar la tensión al advertirle: “No haga que le pida a seguridad que lo retire del recinto”.

Y ratificó: “Usted no puede ejercer dos cargos electivos al mismo tiempo. No vamos a ponernos de acuerdo y no le voy a dar la palabra. Le voy a pedir por favor que no violente esta situación, retírese del recinto, usted no es diputado en este momento”. Asimismo, Dichiara aclaró que solo cumplía con el reglamento y la constitución provincial.

En ese momento, el diputado Tignanelli insistió en remarcar que el intendente nicoleño no había presentado la licencia correspondiente. Por esto, el titular del recinto legislativo aclaró que “el señor intendente presentó una nota diciendo que hoy se integraba al cuerpo, pero no ha presentado la licencia que le debe otorgar el concejo deliberante de su distrito”.

La tensión terminaría por desactivarse un minuto más tarde, luego de que el presidente del bloque peronista pidiera un cuarto intermedio hasta las 01:30 horas. Asimismo, desde la Presidencia de la Cámara de Diputados emitieron un comunicado sobre la situación de Passaglia.

En una breve explicación, desde el órgano argumentaron que no era posible aceptar la reincorporación, debido a lo expuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Allí, la norma establece que un intendente y/o concejal no puede cumplir simultáneamente las funciones de un gobernador, vicegobernador, ministro, miembros de los Poderes Legislativo o Judicial, ya sea en el ámbito provincial o nacional.

Por este motivo, indicaron que el jefe comunal debería haber solicitado la licencia ante el Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás que, según el artículo 63 de la misma reglamentación, debe “considerar las peticiones de licencias del intendente”.

Finalmente, remarcaron que se trataría de una cláusula compatible con el inciso 13 del artículo 108, en donde se desarrollaron las atribuciones y deberes a cumplir por parte del Departamento Ejecutivo municipal. Así, se vería obligado a “solicitar licencia al Concejo en caso de ausencia mayor de 5 días”.