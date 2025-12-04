Luis Petri presentó los nuevos Strykers y defendió la designación de Carlos Presti: “Significa reconciliarse con la historia”

El ministro probó los vehículos

El todavía ministro de Defensa, Luis Petri, presentó este miércoles los primeros cuatro vehículos de combate blindado a rueda (VCBR, por sus siglas en inglés) Strykers 8×8, durante un acto en el que comenzó a despedirse de su cargo, ratificó el alineamiento del Gobierno con los Estados Unidos y defendió la designación de un militar como su sucesor, al sostener que es necesario “recrear los encuentros entre la sociedad civil y sus Fuerzas Armadas”

Por la mañana, el funcionario saliente estuvo en el Congreso para jurar como diputado y por la tarde se dirigió al cuartel de la Dirección de Arsenales del Ejército, situado sobre la avenida Avelino Rolón al 1627, en la localidad bonaerense de Boulogne, para encabezar el evento junto a la cúpula militar completa.

En el lugar estaba, por ejemplo, el jefe de la institución a la cual le fueron entregadas las unidades, el teniente general Carlos Presti, que además será quien reemplazará al mendocino en el Gabinete.

Además, asistieron los titulares del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Xavier Isaac; de la Armada, el almirante Carlos María Allievi, y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Javier Valverde.

Fue uno de los últimos actos de Petri como ministro

Como los vehículos fueron comprados a los Estados Unidos, en el lugar también había varios generales y soldados norteamericanos, además del embajador de ese país en Buenos Aires, Peter Lamelas, y autoridades de la empresa General Dynamics Land Systems (GDLS), fabricante de los rodados.

La ceremonia comenzó con la presentación de los vehículos por parte del jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 6, que será la que operará los Strykers, ante Presti y Petri, que arribaron junto a las otras autoridades militares.

Posteriormente, los blindados ingresaron a la pista de maniobras escoltados por drones tácticos, que forman parte del equipamiento con el que trabajarán.

Junto a los 8x8 se ubicaron todos los miembros del Ejército que están involucrados en el proceso: jefes, encargados, conductores, apuntadores, jefes de grupo, radioperadores, abastecedores, operadores de dron y tiradores.

Al comenzar su discurso, Petri ratificó el alineamiento de la administración libertaria con los Estados Unidos y destacó que la compra de los Strykers “demuestra que cuando existe voluntad política se puede equipar, se puede adiestrar, se puede entrenar y se puede contar con Fuerzas Armadas infinitamente mejores”.

La Argentina ya recibió las primeras cuatro unidades

“Nosotros queremos profundizar la relación con Norteamérica. Queremos transformarnos en el socio estratégico más importante del hemisferio sur. Porque además de la excelente relación de nuestros presidentes, tenemos una historia y fundamentalmente tenemos un futuro promisorio, que nos garantice, entre otras cosas, equiparnos con el mejor ejército del mundo y entrenar con el mejor ejército del mundo para defender a los argentinos”, explicó.

Además, en otro tramo de su exposición defendió la decisión del presidente Javier Milei de haber elegido a un militar para reemplazarlo en Defensa, y ratificó que el Gobierno “se siente realmente orgulloso” de esa medida, “porque eso significa reconciliarse con la historia”.

“¿O de dónde viene Julio Argentino Roca antes de ser presidente de la Nación? Y algunos desmemoriados o con memoria frágil, que yo hoy los mandé al psicólogo en la Cámara de Diputados, se olvidan de que Perón, el fundador de su movimiento, antes de ser Presidente, fue ministro de Guerra. No recuerdan ese hecho. Y cuando les tocó gobernar en los últimos tiempos, lo que hicieron fue poner a los montoneros que Perón había echado de la plaza a conducir los destinos de esta cartera, en una verdadera afrenta y agravio a su pensamiento", agregó.

A su turno, Presti anticipó que durante su mandato sostendrá las relaciones con los estadounidenses e indicó que “la cooperación internacional, cuando se orienta correctamente, puede traducirse en beneficios concretos mutuos”.

El Brigadier Mayor Gustavo Valverde; el teniente general Carlos Presti; Luis Petri; el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas; el jefe del EMCO, brigadier general Xavier Isaac, y el teniente coronel Lucas Merlo, del Regimiento de Infantería 6

“La cooperación en defensa entre ambas naciones se basa en el respeto mutuo y abre puertas y nuevas alternativas de intercambio profesional, de entrenamiento y de desarrollo de capacidades. Estamos muy entusiasmados con las posibilidades que se nos presentan”, adelantó.

En el acto había varios representantes de la administración de Donald Trump, como el comandante de Asistencia de Seguridad del Ejército norteamericano, el comandante del Ejército de la Guardia Nacional de Georgia -con la cual la Argentina tiene un acuerdo estratégico- y la gerente de las Relaciones Internacionales de la Oficina del Ejército para Exportaciones de Defensa y Cooperación.

De hecho, por pedido de Petri, el propio Lamelas dio unas palabras en español y calificó a la Argentina “como un socio de seguridad cada vez más capaz”, tras lo cual le dio la bienvenida al futuro ministro y deseó poder seguir trabajando juntos.

La versión de los Strykers que la Argentina le compró a los Estados Unidos es la M1126, los cuales tiene una capacidad para una tripulación de 2 personas más otros 9 soldados tiradores a bordo, y un armamento principal que consiste en una ametralladora de 12,7 mm y un lanza granadas.

Características principales de los blindados

Los Strykers fueron comprados a los Estados Unidos

Motor y rendimiento: el Stryker está equipado con un motor diésel Caterpillar C7 de 350 caballos de fuerza, capaz de alcanzar velocidades superiores a los 100 km/h.

Movilidad todo terreno: dispone de un sistema de rodamientos que, junto a su sistema de suspensión hidroneumática y de control de presión de sus ocho neumáticos, le permite adaptarse a distintas condiciones del terreno.

Protección y blindaje: el blindaje del vehículo brinda protección contra fuego de armas ligeras y metralla. Además, el Stryker permite manejar la estación de armamento principal en forma remota y cuenta con un sistema central de extinción de incendios.

Los vehículos están equipados con un avanzado sistema de armas

Capacidad de transporte y armamento: el modelo M1126 puede transportar hasta nueve soldados y está dotado de sistemas de armas que incluyen lanzagranadas y ametralladoras. Su estación básica de armamento remoto (RWS) puede montar una ametralladora pesada M2QCB calibre 12,7 mm o un lanzagranadas automático MK19, ambos actualmente en servicio en el Ejército Argentino.

Sistemas de tripulación: el conductor y el tirador cuentan con periscopios que les permiten observar el entorno sin exponerse, además de visión térmica para operaciones en condiciones de baja visibilidad.

Logística y mantenimiento avanzados: el Stryker es considerado un vehículo robusto, confiable y de fácil mantenimiento. Su diseño permite, por ejemplo, extraer e instalar el motor y la transmisión en aproximadamente dos horas, lo cual facilita una rápida reparación en campaña.

El General de División Oscar Zarich será el Jefe del Ejército

La integración logística se ve favorecida por la compatibilidad de componentes, dado que el Ejército ya opera camiones Oshkosh, modelo que comparte el mismo motor Caterpillar C7 (en su versión de 300 HP), así como el sistema de rodamiento y las cubiertas del Stryker. Este material es conocido por las bases logísticas y los batallones de arsenales, lo que agiliza su incorporación al sistema de mantenimiento del Ejército.

La Argentina ya recibió las primeras cuatro unidades de un lote de ocho vehículos, por lo que se espera que entre diciembre y febrero del año próximo arriben a Buenos Aires los que faltan. De todas formas, hay negociaciones para adquirir casi 200 de estos blindados.

*Fotos: Gustavo Gavotti