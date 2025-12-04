El concejal de Salta denunciado por extorsión sexual volvió a asumir su banca tras ser expulsado del cuerpo

El ex concejal libertario volvió a jurar, luego de haber sido destituido

El acto de asunción de los nuevos concejales en la ciudad de Salta estuvo marcada por la reincorporación de Pablo Emanuel López, el ex concejal de La Libertad Avanza (LLA) que había sido expulsado tras ser denunciado por extorsión sexual y violencia de género. A pesar de las acusaciones, fue el candidato con mayor cantidad de votos en las elecciones pasadas.

La sesión fue celebrada este miércoles, en donde se formalizó la toma de juramento de los representantes electos el 11 de mayo. Tal como lo establece la Resolución de Presidencia N°170 y la Carta Municipal, se completó el procedimiento para el inicio de mandato de los nuevos integrantes del Honorable Concejo Deliberante salteño.

La jornada no solo incluyó la jura de los ediles, sino que también avanzó en la organización interna del Concejo Deliberante. Así, se definieron los bloques políticos, se eligieron las autoridades correspondientes y se integraron las comisiones de Labor Parlamentaria y de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial.

Sin embargo, la presencia de López generó un clima de tensión en el recinto, especialmente durante su juramento, cuando desde el palco se escucharon expresiones de desaprobación. “¡Qué vergüenza, cómo lo van a aplaudir! Por eso tenemos la Argentina que tenemos", gritó uno de los presentes, según las declaraciones recopiladas por El Tribuno.

El recinto quedó conformado por un total de diez fuerzas políticas

Luego de que fuera destituido por inhabilidad moral a raíz de una denuncia por extorsión sexual presentada por una ex pareja, en septiembre fue imputado por violencia física, psicológica y económica. La carátula quedó definida como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en dos hechos, privación ilegítima de la libertad agravada también en dos hechos, y concusión.

La causa continúa bajo investigación del fiscal penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Esteban Martearena, quien había ordenado una serie de pericias forenses y análisis. A pesar de esto, no se dieron a conocer nuevos avances en el último tiempo.

El caso cobró notoriedad pública tras la difusión de un audio en el que se escuchaba a López, mientras le exigía a la denunciante que le practicara sexo oral a cambio de 10 mil pesos. Aparentemente, el acusado se habría aprovechado de su puesto para presuntamente amenazar a una empleada municipal con retenerle parte de su salario.

En la grabación, se puede escuchar a la víctima reclamarle al por entonces concejal libertario: “Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 de una deuda y me quedan 300″. El hombre responde: “No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar. Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”.

López conformará el monobloque llamado Libertad y Progreso

Después de que estas grabaciones salieran a la luz, desde el partido libertario se decidió su expulsión. A pesar de esto, López se postuló nuevamente y obtuvo el mayor respaldo electoral de la contienda, con 86.632 votos (35,54%), cifra que lo convirtió en el concejal más votado.

El Tribunal Electoral de la Provincia ya había anticipado que no existía impedimento legal para la incorporación de López, lo que se confirmó con su participación en la sesión. El concejal llegó al edificio alrededor de las 09:00 horas, ingresó directamente a su oficina y evitó el contacto con la prensa. Minutos antes del inicio de la sesión, accedió al recinto y, al finalizar, se retiró sin realizar declaraciones y sin utilizar la puerta principal.

En esta nueva etapa, López optó por conformar un monobloque bajo el nombre de “Libertad y Progreso”, lo que marcó su distanciamiento con las agrupaciones previas. Junto a él, asumieron sus bancas los ediles proclamados por el Tribunal Electoral en el Acta N°8499: Víctor Manuel Lamberto, María Florencia León, Rodrigo Alfredo Pérez Quinteros, Jesús David Battaglia Leiva, Eliana del Valle Chuchuy, Laura Cecilia Jorge Saravia, Carlos Maximiliano Casasola, Gustavo Farquharson, Erica Yanina Castro Nievas y Laura Zulema García.

El cuerpo legislativo se completa con los concejales que continúan en funciones hasta 2027: Alicia Vargas, Darío Madile, Gonzalo Nieva, Agustina Álvarez Eichele, Ángel Ortiz, José García, José Luis Arias, Inés Bennassar, Malvina Gareca y Camila Lobo.