Imputaron al ex concejal de La Libertad Avanza que retenía parte del salario a una mujer para exigir favores sexuales

El escandaloso audio entre el exconcejal Pablo Emanuel López y una colega municipal

Pablo López, el exconcejal de La Libertad Avanza en Salta, fue imputado por violencia física, psicológica y económica a poco más de dos meses de que saliera a la luz un audio en el que le exigía sexo oral a una mujer a cambio de 10 mil pesos.

La causa, impulsada por la denuncia de su expareja, abarca episodios que, según el expediente, se habrían repetido de manera sistemática desde 2019 hasta 2025, involucrando tanto el ámbito personal como el laboral, dada la existencia de una relación de trabajo entre ambos.

El fiscal penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Esteban Martearena, le atribuyó a López la presunta comisión de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en dos hechos, privación ilegítima de la libertad agravada también en dos hechos, y concusión.

La investigación se sustenta en declaraciones testimoniales, informes interdisciplinarios y registros de conversaciones que, según el fiscal, corroboran la denuncia presentada por la víctima, de acuerdo con la información a la que pudo acceder El Tribuno.

La denunciante relató ante la Justicia que las agresiones físicas, psicológicas, económicas y sexuales se sucedieron a lo largo de varios años, afectando tanto su vida privada como su entorno profesional. Este entramado de violencia prolongada, según consta en la denuncia, refuerza la necesidad de mantener medidas de protección a la víctima mientras avanza el proceso judicial.

El exconcejal había asumido a sus funciones como el más joven en la historia de Salta

Durante la audiencia de imputación, López compareció junto a su abogado defensor, optó por abstenerse de declarar y no autorizó la realización de un examen psicológico.

Por su parte, la Fiscalía continuará con la etapa de investigación penal preparatoria, en la que se prevé la producción de nuevas pruebas y la eventual ampliación de los cargos en su contra.

El fiscal Martearena precisó que, si bien ya se reunieron elementos probatorios suficientes para sostener la imputación, en lo que se refiere a los hechos sexuales denunciados aún se aguarda la producción de nuevas pruebas, entre ellas pericias forenses, análisis de dispositivos electrónicos y la ampliación de testimonios, lo que permitirá definir con mayor precisión la calificación legal de los hechos.

Los detalles del audio que salió

Pablo Emanuel López, quien renunció a su cargo en el Concejo Deliberante de Salta luego de la difusión del audio, le reclamaba sexo oral a una convencional municipal, como condicionante del pago de parte de su sueldo.

La repudiable conversación, en donde se lo acusa al exfuncionario de liberar retenciones salariales a cambio de favores sexuales, fue denunciada por la víctima en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Salta. Como prevención, a la mujer le entregaron un botón antipánico.

En la grabación, se puede escuchar a la víctima reclamarle al por entonces concejal libertario: “Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 de una deuda y me quedan 300″. El hombre responde: “No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar. Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”.

Ante el desconcierto de esa última frase, la mujer buscó que el hombre repita lo que dijo y este lo hizo nuevamente. A lo que ella le respondió indignada: “¿Vos te creés que soy una puta?”.

Tras su renuncia, López argumentó que su decisión de renunciar respondía a “un profundo sentido de responsabilidad institucional” y a la necesidad de “dar un paso al costado antes que ser funcional a operaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los salteños”.

Y agregó: “No se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento político y persecución personal”, afirmó el exfuncionario público, quien, luego de este hecho, cerró su cuenta de Instagram.

