Política

Selfies, chicanas y un grito de “andá a bañarte”: lo que no se vio de la jura en Diputados

Milei asistió con parte del Gabinete y recibió aplausos de su tropa. La jura de Grabois con un saludo nazi. Los mensajes de “libertad” y “la patria no se vende”. Hubo alusiones a Cristina Kirchner

El presidente Javier Milei, su
El presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni cantan "libertad, libertad" (Fotos: Maximiliano Luna)

La jura de los diputados que asumirán el próximo 10 de diciembre comenzó a los gritos y marcó lo que sería el trascurso de toda la jornada.

En la previa a que comenzara la sesión especial, los pasillos del Congreso fueron bloqueados por el personal de seguridad frente a la llegada del presidente Javier Milei, quien lo hizo acompañado de su hermana y secretaria de la presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, el de Defensa, Alberto Presti -ataviado con su uniforme militar- y el de Justicia, Mariano Cuneo Libarona.

Esto generó el primero de los malestares que mostraron los legisladores que quedaron encerrados o no pudieron utilizar los ascensores, reservados para los miembros del Ejecutivo.

Virginia Gallardo juró con su
Virginia Gallardo juró con su hija en brazos

La aparición de Milei en el palco de la presidencia generó un estallido en un sector del recinto y el bloque de LLA, que le cantaba “Presidente, Presidente”. El momento incluyó aplausos y hasta reverencias de parte de algunos diputados libertarios.

Pero una vez pasado ese momento, comenzaron los cruces. El diputado del peronismo Aldo Leiva se paró de su banca, miró hacia la zona donde estaba Milei y gritó: “Presidente, la Patria no se vende”. Y llegaron las respuestas. “Libertad, libertad”, gritaron desde el bloque de LLA. Y la réplica vino del bloque K: incentivados por Juan Grabois, comenzaron a cantar “la Patria no se vende”.

Las diputadas salientes del PRO,
Las diputadas salientes del PRO, Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal, sacándose una selfie con su par de la Coalición Cívica Juan Manuel López

En este momento quedó en claro cómo va a estar compuesto el recinto. El peronismo y los libertarios enfrentados y, en el medio, el resto de los bloques en silencio.

Javier Milei en el palco
Javier Milei en el palco junto a su hermana Karina, Manuel Adorni y Diego Santilli

Al momento de comenzar la tanda de juras, los que la iniciaron fueron los diputados de la izquierda Nicolás del Caño y Romina del Pla. Y en ese instante comenzó el “show” de Lilia Lemoine que, ubicada pocos metros de los que juraban, comenzó a hostigar a cada uno de los miembros de la oposición.

Nicolás del Caño y Romina
Nicolás del Caño y Romina del Plá

“Andá a bañarte”, se escuchó desde las gradas que le gritaban a Del Caño quien, visiblemente enojado, le respondía a Lemoine y señalaba la presencia de la “represora” de Patricia Bullrich.

Esta situación se fue repitiendo y uno de los momentos más violentos se suscitó con la diputada que responde a Guillermo Moreno, Marita Velázquez, quien luego de jurar se quedó discutiendo en fuertes términos con Lemoine.

La diputada del peronismo Marita
La diputada del peronismo Marita Velázquez se cruza con la libertaria Lemoine en medio de la jura

En el peronismo fueron pasando varios legisladores que en su jura lo hicieron por “la libertad de Cristina Kirchner”, fórmula que inauguró Teresa García y que repitieron otros. Pero quien se mostró más desafiante fue el dirigente y diputado electo Juan Grabois.

Juan Grabois
Juan Grabois

Grabois se ubicó en su lugar para jurar, pero, previamente, giró sobre sus talones y mirando al palco de Milei levantó su brazo izquierdo emulando un saludo nazi. Luego cerró el puño y terminó con los dedos en ve. Esto mismo lo repitió una vez emitido el juramento y, mientras se retiraba, le hizo una seña a alguien del bloque de LLA como que “esnifaba” algo.

La diputada Juliana Santillán
La diputada Juliana Santillán

Aunque muchos creyeron que hacía referencia a la diputada libertaria Lorena Villaverde por sus antecedentes ligados al narcotráfico, en realidad lo hizo mirando a la diputada Juliana Santillán.

Villaverde, que retiró su renuncia a la Cámara de Diputados y que tiene complicado su ingreso al Senado, no participó de la jura, aunque estuvo dentro del recinto hasta unos minutos antes de que comenzara la sesión especial.

Karen Reichardt
Karen Reichardt

Otro momento generó cruces e hizo que la diputada kirchnerista Paula Penacca le reclamara a la presidencia de la Cámara, ocupada por el diputado con mayor edad, el radical Gerardo Cipolini, que “controle” a los libertarios. Fue cuando iba a jurar Jorge Taiana y desde las gradas le gritaron “viejo tira bombas”.

Los gritos se fueron repitiendo en diferentes momentos de la sesión. Los juramentos invocando la libertad de CFK, por un lado, y los saludos de puños levantados en señal de “fuerza” hacia el presidente de Milei, que respondía con los pulgares para arriba o con el mismo gesto, por el otro.

Martín Menem hablando con Sebastián
Martín Menem hablando con Sebastián Pareja

El bloque libertario mostró cohesión y organización, tanto es así que en cada una de las bancas había un papel con el nombre y apellido de quién la tenía que ocupar.

También se mostró menos “reprimido” a la hora de gritar y hacer valer su número. Con 95 legisladores se impuso al peronismo y quedó como la primera minería.

