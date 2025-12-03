Política

“Qué buena que está”: los repudiables exabruptos del diputado Gerardo Cipolini durante la jura y la fuerte respuesta de Cecilia Moreau

Se trata de quien presidió la sesión donde se tomó juramento a los nuevos miembros de la Cámara y tuvo polémicos dichos sobre algunas legisladoras. Desde el bloque de Fuerza Patria repudiaron los comentarios y el miembro de la UCR se defendió

Guardar
Se trata de quien presidió la sesión donde se tomó juramento a los nuevos miembros de la Cámara y tuvo polémicos dichos sobre algunas parlamentarias.

Un insólito y repudiable hecho ocurrió en medio de la jura de los 127 nuevos diputados que asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre. El presidente provisional de la sesión, el diputado Gerardo Cipolini, lanzó una serie de exabruptos que fueron captados por el micrófono en medio del acto.

Durante la jura de algunas diputadas, se escuchó en medio de la transmisión comentarios fuera de lugar como "¿Quién es Rosario Goitia? ¡Qué buena que está!“, ”¡Che, pero qué buena que está la peruca! Terrible" y "¡Che, qué linda!“. Estas fueron las palabras que lograron ser captadas por los micrófonos y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Cipolini, de 82 años, fue quien estuvo a cargo de la sesión como presidente provisional por ser el diputado más longevo que se encontraba en el recinto y fue el encargado de realizar la jura de los 127 nuevos miembros de la Cámara. Oriundo de Chaco, pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical y tiene mandato hasta el 2027.

Gerardo Cipolini presidió la sesión
Gerardo Cipolini presidió la sesión durante la jura de los nuevos diputados

Es miembro del histórico partido desde 1962, cuando se afilió como estudiante. Su vida política comenzó recién en 1999, cuando fue electo como presidente del Honorable Consejo Deliberante Municipal de la ciudad de Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco. Incluso llegó a ser intendente de esta localidad por tres mandatos consecutivos entre el 2007 y el 2019.

Tras dejar el cargo como jefe municipal, fue electo en 2019 como diputado e ingresó bajo la coalición de Juntos por el Cambio. En 2023 fue reelecto prolongando su labor legislativa hasta el ‘27.

Cipolini es oriundo de Chaco
Cipolini es oriundo de Chaco y forma parte de la Cámara desde 2019

Tras tomarle juramento a todos los nuevos miembros, regresó a su banca en el recinto para dejarle el lugar a Martín Menem que fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados por amplia mayoría. Seguido a esto, se eligieron a las autoridades que acompañarán a la presidencia, es decir, las vicepresidencias.

En la primera vicepresidencia quedó a cargo de la diputada del bloque de Fuerza Patria, Cecilia Moreau, quien aprovechó durante su discurso para repudiar los exabruptos que se escucharon en la transmisión y de los cuales rápidamente se hicieron eco en las redes sociales.

Desde el bloque de Fuerza Patria repudiaron los comentarios y el legislador de la UCR se defendió: “La tecnología ha avanzado a límites irreconocibles”

"El presidente provisional, el diputado Cipolini, comentó ‘qué buena que está’ y eso está en todos los medios de comunicación. Creo que las mujeres somos mucho más que un buen culo, que un cuerpo, somos cabeza, somos corazón, somos idea, somos coraje y somos perseverancia. Le pido con toda humildad que pida disculpas por esta declaración pública“, exclamó Moreau en el cierre de sus palabras.

Acto seguido, Cipolini tomó la palabra y negó que esas palabras hayan salido de su boca: "La tecnología ha avanzado a límites irreconocibles“, comenzó en su defensa. Y continuó: ”Tal vez uno sale diciendo cosas que no ha dicho"

“No voy a pedir perdón por algo que no he dicho, de ninguna manera acepto esa imputación que algunos medios han levantado al aire. Soy un hombre grande, tengo hijas, nietas, de ninguna manera voy a permitir en un escenario respetuoso una expresión de este tipo”, completó.

Otros cruces durante la jura de los nuevos diputados

Ante la presencia del presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, uno de los gestos que llamó la atención de todos los presentes fue el que realizó Juan Grabois.

El diputado por Fuerza Patria fue autor de un gesto desafiante: giró para mirar hacia el palco en el que estaba Milei y lo saludó con el puño cerrado en alto, como promesa de lucha resistencia ante las políticas libertarias.

Luego realizó un ademán repudiable, al dirigirse a varios de sus pares de la bancada libertaria tocándose la nariz, en un gesto que sugiere el consumo de drogas.

Temas Relacionados

Cámara de DiputadosGerardo CipoliniCecilia Moreauúltimas noticiasJura diputados

Últimas Noticias

Lorena Villaverde finalmente renunció a su banca en el Senado y seguirá siendo diputada nacional

La legisladora lo anunció a través de una carta dirigida al presidente de la Nación, Javier Milei

Lorena Villaverde finalmente renunció a

“¡En tres años quebraste el Iofa!”: fuerte cruce entre Agustín Rossi y Luis Petri por el Ministerio de Defensa

Los diputados protagonizaron un tenso momento minutos después de asumir sus bancas. Ambos fueron ministros del área. El intercambio de chicanas sobre el peronismo que estuvo a tono con el clima de la sesión

“¡En tres años quebraste el

Uno por uno, cómo quedan los bloques de la Cámara de Diputados y cuántos legisladores tendrán

El Gobierno se aseguró la primera minoría con 95 bancas, dos más que las de Unión por la Patria. El PRO, con la UCR y aliados, disputa con Provincias Unidas el tercer lugar. Los “sueltos” que todavía no se definieron

Uno por uno, cómo quedan

Selfies, chicanas y un grito de “andá a bañarte”: lo que no se vio de la jura en Diputados

Milei asistió con parte del Gabinete y recibió aplausos de su tropa. La jura de Grabois con un particular saludo. Los mensajes de “libertad” y “la patria no se vende”. Hubo alusiones a Cristina Kirchner

Selfies, chicanas y un grito

De Río Cuarto a la Casa Rosada y la Avenida 9 de Julio: cómo será el vuelo rasante de los F-16 y cuándo se los podrá ver

Seis aviones de combate aterrizarán mañana en el país. La fecha de la presentación oficial y la agenda de exhibiciones en Buenos Aires, Córdoba y otras provincias

De Río Cuarto a la
DEPORTES
La Liga Profesional confirmó los

La Liga Profesional confirmó los árbitros para las semifinales Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes

El Road to Australia llega a Buenos Aires: los participantes y el formato del torneo que calienta el primer Grand Slam del año

De Bambali al mundo: la inspiradora historia de Sadio Mané, el crack que transformó el fútbol africano

Luisina Giovannini pisa fuerte en la altura: eliminó a una de las candidatas y se clasificó a cuartos del WTA 125 de Quito

Bebote Álvarez anunció que comenzó una huelga de hambre en prisión: la trama detrás del video

TELESHOW
Nació Isidro, el hijo de

Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Julieta Prandi hizo un balance de su año luego de la condena de su exmarido: “Muchos años con la espera”

Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió haber coqueteado con Nico Occhiato: " No me gusta que me acusen de Tatiana"

El papá de Rocío Pardo habló de la boda de su hija con Nicolás Cabré: “Voy a tener que vender más entradas”

Murió a los 49 años Puni Corvalán, referente del rock de Santiago del Estero

INFOBAE AMÉRICA

2025 marca un cambio global:

2025 marca un cambio global: la regulación del cripto deja de ser reactiva y se convierte en política de Estado

Cuatro soldados israelíes resultaron heridos en un ataque de Hamas en el sur de Gaza

Alemania desplegó el sistema Arrow para blindar su territorio y reforzar su defensa ante la amenaza de misiles rusos

Tiempos Recios Habemus

“Testigos de la historia”: la Agencia EFE celebra 60 años en Argentina con una exposición histórica