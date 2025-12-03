Uno por uno, cómo quedan los bloques de la Cámara de Diputados y cuántos legisladores tendrán

La presencia de Javier Milei en el palco fue una demostración de la euforia que hay en la Casa Rosada por la conquista de la primera minoría en la Cámara de Diputados. Fue después de un meticuloso trabajo de ingeniería parlamentaria para restar a la oposición y sumar a los propios.
Así, hoy juraron los 127 nuevos legisladores que cumplirán el mandato del 2025 al 2029. Se suman a los que fueron elegidos hace dos años y que tendrán otro bienio por delante.
Lo cierto es que el Gobierno se garantizó la primera minoría, con 95 diputados, seguido por Unión por la Patria, que se quedó con 93 y, luego, el sector de Provincias Unidas y el PRO+UCR y aliados, quedaron empatados como terceras fuerzas.
El Gobierno jugó fuerte para evitar que el bloque que armaron los gobernadores conquiste la tercera minoría. Tanto el ministro Diego Santilli como el asesor Santiago Caputo hicieron gestiones para arrimar afinidades y evitar que se consolide ese polo de poder parlamentario.
Es que Provincias Unidas había estado en conversaciones para que el PRO y la UCR se sumaran a ese espacio y consolidar una bancada de 40 escaños. Finalmente, fue el PRO el que logró atraer para sí a esos diputados “disponibles”.
El siguiente es el listado, con cada nombre, que integrarán la Cámara baja para tratar a partir del 10 de diciembre el Presupuesto y las reformas que impulsa el presidente Milei. De los 257, aun quedan pendientes de definición seis bancas.
La Libertad Avanza (95)
1- Sabrina Ajmechet
2- Carlos Alberto Almena
3- Lisandro Almiron
4- Bárbara Vanessa Andreussi
5- Pablo Ansaloni
6- Damián Arabia
7- Belen Avico
8- Atilio Basualdo
9- Mónica Mariela Becerra
10- Beltran Benedit
11- Bertie Benegas Lynch
12- Rocio Bonacci
13- Alejandro Bongiovanni
14- Gabriel Bornoroni
15- Carlos Adrián Nicolás Brizuela
16- Eliana Bruno
17- Mariano Campero
18- Alejandro Ángel Carrancio
19- Giselle Castelnuovo
20- Ricardo Abel Chiconi
21- Facundo Correa Llano
22- Romina Diez
23- Nicolás M. Emma
24- Alejandro Eduardo Fargosi
25- Alida Ferreyra
26- Sergio “Tronco” Figliuolo
27- María Gabriela Flores
28- Maira Raquel Frias
29- María Virginia Gallardo
30- Álvaro García
31- Carlos Garcia
32- Silvana Giudici
33- Mercedes del Rosario Goitia
34- Alfredo Gonzáles
35- María Luisa González Estevarena
36- Maura Ester Gruber
37- Jairo Henoch Guzmán
38- Diego Gabriel Hartfield
39- Patricia Noemí Holzman
40- Gerardo Huesen
41- Gladys Noemí Humenuk
42- Maria Cecilia Ibañez
43- Andrés Ariel Laumann
44- Lilia Lemoine
45- Andrés Marcelo Leone
46- Mercedes Llano
47- Enrique Lluch
48- Johanna Sabrina Longo
49- Lorena Macyszyn
50- Álvaro Martínez
51- Nicolas Mayoraz
52- Martin Menem
53- María Julieta Metral Asensio
54- María Soledad Molinuevo
55- Margarita Soledad Mondaca
56- Guillermo Montenegro
57- Juan Pablo Montenegro
58- Francisco Morchio
59- Julio Moreno Ovalle
60- Gabriela Muñoz
61- María del Carmen Niveyro
62- Joaquín Patricio Ojeda
63- Sebastián Miguel Pareja
64- Marcos Patiño Brizuela
65- Santiago Pauli
66- Agustín Andrés Pellegrini
67- Federico Agustín Pelli
68- Jose Peluc
69- Luis Petri
70- Lorena Petrovic
71- Luis Picat
72- Maria Celeste Ponce
73- Manuel Quintar
74- Verónica Razzini
75- Valentina Loana Ravera
76- Adrián Osvaldo Ravier
77- Karen Reichardt
78- Gastón Antonio Riesco
79- Gonzalo Roca
80- Laura Rodríguez Machado
81- Miguel Rodríguez
82- Juliana Santillan Juarez Brahim
83- Santiago Santurio
84- Laura Soldano
85- Yamile Vanesa Tomassoni
86- Rubén Darío Torres
87- Anibal Tortoriello
88- Federico Tournier
89- Cesar Treffinger
90- Hernán Urien
91- Patricia Vásquez
92- Andrea Fernanda Vera
93- Gino Visconti
94- Lorena Villaverde
95- Carlos R. Zapata
Unión por la Patria (93)
1- Hilda Clelia Aguirre
2- Ernesto “Pipi” Alí
3- Felipe Andino
4- Javier Andrade
5- Jorge Neri “Koky” Araujo Hernández
6- Martín Aveiro
7- Marcelo Alejandro Barbur
8- Luis Eugenio Basterra
9- Gustavo Bordet
10- Alejandrina Borgatta
11- Santiago Cafiero
12- Cecilia María Campitelli del Dib
13- Julieta Campo
14- Lucía Cámpora
15- Florencia Carignano
16- Sergio Casas
17- Carlos Castagneto
18- Jorge “Koki” Chica
19- Carlos Cisneros
20- Ricardo Daives
21- María Graciela De la Rosa
22- Fernanda Díaz
23- Sergio Dolce
24- Gabriela Estevez
25- Emir Félix
26- Abelardo Ferrán
27- Andrea Freites
28- Sebastián Galmarini
29- Teresa García
30- Diego Giuliano
31- José Glinsky
32- José Gómez
33- Juan Grabois
34- Ramiro Gutiérrez
35- Raúl “Rulo” Hadad
36- Itai Hagman
37- Ana María Ianni
38- Máximo Kirchner
39- Moira Lanesan Sancho
40- Aldo Leiva
41- Cecilia Inés López Pasquali de Balmaceda
42- Jimena López
43- Juan Pablo Luque
44- Marcelo Mango
45- Paco Manrique
46- Laura Marianela Marclay
47- Varinia Lis Marín
48- Juan Marino
49- Germán Martínez
50- Guillermo Michel
51- Fernanda Miño
52- Juan Carlos Molina
53- Matías Molle
54- Roxana Monzón
55- Cecilia Moreau
56- Hugo Moyano
57- Jorge Mukdise
58- Estela Neder
59- Kelly Olmos
60- Blanca Osuna
61- Sergio Palazzo
62- Claudia Palladino
63- Graciela Parola
64- Gabriela Pedrali
65- Paula Penacca
66- Horacio Pietragalla
67- Lorena Pokoik
68- Luciana Potenza
69- Agustina Propato
70- Ariel Rauschenberger
71- Santiago Roberto
72- Agustín Rossi
73- Marina Salzmann
74- Nancy Sand
75- Sabrina Selva
76- Adriana Serquis
77- Vanesa Siley
78- Guillermo Snopek
79- Julia Strada
80- Jorge Taiana
81- Rodolfo Tailhade
82- Caren Tepp
83- Agustín Tita
84- Pablo Todero
85- Victoria Tolosa Paz
86- Nicolás Trotta
87- Eduardo Valdés
88- María Elena Velázquez
89- Luana Volnovich
90- Hugo Yasky
91- Pablo Yedlin
92- Natalia De la Sota
93- Christian Zulli
Provincias Unidas (22)
1- Lourdes Arrieta
2- Jorge Avila
3- Carolina Basualdo
4- Juan Brugge
5- Sergio Capozzi
6- Mariela Coletta
7- Pablo Farias
8- Pablo Juliano
9- Ignacio García Aresca
10- Carlos Gutierrez
11- Martín Lousteau
12- José Carlos Nuñez
13- Esteban Paulon
14- Jorge Rizzotti
15- Gisela Scaglia
16- Juan Schiaretti
17- Alejandra Torres
18- María Inés Zigarán
19- Miguel Ángel Pichetto
20- Nicolás Massot
21- Maximiliano Ferraro
22- Mónica Frade
PRO + UCR y aliados (22)
1- Martín Ardohain
2- Emmanuel Bianchetti
3- Fernando De Andreis
4- María Florencia De Sensi
5- Daiana Fernández Molero
6- Alejandro Finocchiaro
7- Alicia Fregonese
8- Antonela Giampieri
9- Álvaro González
10- Cristian Ritondo
11- Javier Sánchez Wrba
12- Martín Yeza
13- Guillermo Agüero
14- Gerardo Cipolini
15- Diógenes González
16- Lisandro Nieri
17- Darío Schneider
18- Pamela Fernanda Verasay
19- Oscar Zago (MID)
20- Eduardo Falcone (MID)
21- Karina Banfi (Adelante Buenos Aires)
22- José Luis Garrido (Por Santa Cruz)
Innovación Federal (7)
1- Alberto Arrúa
2- Bernardo Biella
3- Oscar Herrera Ahuad
4- Pablo Outes
5- Yamila Ruíz
6- Daniel Vancsik
7- Yolanda Vega
Elijo Catamarca (3)
1- Sebastián Nóblega
2- Fernando Monguillot
3- Fernanda Ávila
FIT (4)
1- Myriam Bregman
2- Nicolás del Caño
3- Romina del Plá
4- Néstor Pitrola
Producción y Trabajo (2)
1- Nancy Picón Martínez
2- Carlos Gustavo Jaime Quiroga
Defendamos Córdoba
1- Natalia De la Sota
La Neuquinidad
1- Karina Maureira
Partido Justicialista
1- Jorge “Gato” Fernández