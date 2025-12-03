Política

Jura de diputados, en vivo: Javier Milei irá al Congreso para la sesión preparatoria

Los 127 legisladores que asumirán en su cargo a partir del 10 de diciembre asistirán hoy al acto protocolar. La Libertad Avanza estrena su rol como primera minoría en la cámara

Guardar
Maximiliano Luna
Maximiliano Luna

Este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezará la sesión donde quedará configurado el nuevo mapa de poder en ese cuerpo con la jura de los legisladores nacionales electos el 26 de octubre.

El acto, de características protocolares, será el estreno de La Libertad Avanza (LLA) como primera minoría en Diputados, cuando se renueve el Congreso el 10 de diciembre próximo, tras la pérdida de legisladores de Unión por la Patria.

A media mañana se confirmó que el propio presidente Javier Milei estará en el Congreso para presenciar la jura de los nuevos diputados.

Los libertarios lograron ayer remontar la cuenta y superar al mayor bloque peronista en cantidad de legisladores nacionales.

La segunda fuerza política contaba con 96 representantes, pero el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, formalizó la salida de tres diputados nacionales de esa provincia, que conformarán el nuevo bloque Elijo Catamarca.

De esa manera, a UxP le quedaron 93 legisladores y LLA, que tenía 94, pasó a tener uno más con la llegada de Francisco Morchio, proveniente del PRO.

Con las últimas elecciones, La Libertad Avanza pasó de tener 37 a quedar con 93 bancas a partir del 10 de diciembre. El oficialismo había puesto en juego tan solo ocho lugares y obtuvieron 64, lo que deja como saldo una ganancia de 56 escaños.

El nuevo escenario deja en una posición clave a los bloques de Provincias Unidas, que baja de 18 a 17 diputados, el PRO, que desciende de 35 a 14, y la UCR, que pasa de 14 a 3. Estos deberán definir si sus integrantes se alinean con los provinciales (12) o mantienen su independencia. Estas fuerzas podrían convertirse en árbitros de las principales disputas

Por último, el Frente de Izquierda perdió una banca y quedó con 4 representantes en el Congreso. Los 17 restantes corresponden a diputados que se separaron de sus bloques o partidos minoritarios.

14:31 hsHoy

Javier Milei estará en la jura

El presidente participará de la sesión preparatoria, anticiparon fuentes oficiales a Infobae.

A partir de hoy, el Gobierno contará con la primera minoría, lo que le permitirá marcar el ritmo de la agenda parlamentaria y aprobar reformas que hasta ahora habían sido postergadas.

14:28 hsHoy

En una sesión especial realizada antes de la jura, la Cámara de Diputados aceptó las renuncias pendientes de los legisladores que dejaron sus bancas para asumir compromisos en otras áreas, entre ellos Diego Santilli, nombrado como ministro del Interior, y Silvia Lospennato, que asumirá como legisladora porteña.

13:52 hsHoy

El Gobierno ultima el llamado a extraordinarias y afina la estrategia tras asegurarse la primera minoría

El presidente Javier Milei firmaría el decreto hacia el final de esta semana. Llamará a sesiones hasta fin de mes y con un temario amplio. El bloque libertario sumó a un diputado que responde al gobernador Frigerio y tendrá más bancas que el peronismo

Javier Milei (AFP)
Javier Milei (AFP)

Estamos terminando de armarlo, pero la idea es que salga esta semana”, esgrime una altísima fuente del Poder Ejecutivo a Infobae. Con mucha probabilidad de que sea este viernes, el Gobierno de Javier Milei tiene previsto publicar el Decreto que llame a sesiones extraordinarias y contenga los temas que se abordarán en la primera fase de las discusiones legislativas.

Leer la nota completa
13:09 hsHoy

Tras no tener respaldo para asumir en el Senado, Lorena Villaverde retiró su renuncia como diputada

La legisladora de La Libertad Avanza decidió permanecer en la Cámara baja luego de que la oposición trabara su diploma como senadora por su causa vinculada al narcotráfico en EEUU

Lorena Villaverde
Lorena Villaverde

La diputada Lorena Villaverde decidió retirar su renuncia a la Cámara baja en lo que parece ser el principio de la aceptación de que las dificultades que presenta su título como senadora parecen insalvables.

Leer la nota completa
13:09 hsHoy

Entre el enojo y la resignación, en el PJ relativizan la salida del gobernador Jalil del bloque de Diputados

Aseguran que su partida “era esperable” y que “no fue completa” porque una legisladora de la provincia se quedó en el bloque de Fuerza Patria. Acusaciones de traidor. Clima caliente

El gobernador de Catamarca, Raúl
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, pegó el portazo y se fue del bloque peronista en la Cámara baja (Credito foto: Franco Fafasuli / Infobae)

“Era esperado. Sabíamos que se iban a terminar yendo”, dijo, en forma acotada, un diputado nacional que compartía bancada con los catamarqueños Fernanda Ávila y Sebastián Nóblega, que, sumado al diputado electo, Fernando Monguillot, pegaron el portazo y, en un solo movimiento, rompieron el bloque de Unión por la Patria.

Leer la nota completa
13:08 hsHoy

Un diputado que responde a Rogelio Frigerio se sumó al bloque libertario y el oficialismo se asegura la primera minoría

Francisco Morchio, quien hasta hoy se ubicaba en Encuentro Federal, pasará a integrar las filas de La Libertad Avanza en la Cámara baja, que evitó así que el kirchnerismo sea el sector mayoritario en el recinto

Francisco Morchio formaba parte de
Francisco Morchio formaba parte de Encuentro Federal. Se sumará al bloque libertario

El equilibrio de fuerzas en la Cámara de Diputados experimentó un giro inesperado este lunes con la llegada de nuevos integrantes a La Libertad Avanza, en paralelo a la fractura de otros espacios, lo que dejó al oficialismo en condiciones de ser la primera minoría en la Cámara baja.

Leer la nota completa
13:06 hsHoy

Quiénes son los nuevos diputados y cuáles terminan su mandato el próximo 10 de diciembre

La Libertad Avanza logró consolidar un tercio en la Cámara Baja, pasando de tener 37 a quedar con 93 bancas. El resultado de la elección le garantizará al oficialismo un piso de gobernabilidad para la segunda mitad de la gestión

Cómo quedó el Congreso y
Cómo quedó el Congreso y cuántas bancas obtuvo cada coalición política, tras las elecciones 2025 (Jaime Olivos)

La jornada electoral de este domingo 26 de octubre dejó un escenario político inesperado, con un contundente respaldo del electorado a La Libertad Avanza (LLA), logrando victorias en los principales distritos del país. De esta manera, el oficialismo consolidó su posición en el Congreso.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

DiputadosCongreso de la NaciónElecciones 2025 ArgentinaÚltimas noticiasCámara de Diputados

Últimas noticias

Negociaciones de último momento en Diputados para bloquear a la primera minoría libertaria

Los de Provincias Unidas van a un bloque que podría ser la tercera fuerza. Posible interbloque entre PRO y la UCR. El rol de Pichetto y Massot y la idea de que Menem no tenga facultades delegadas para armar comisiones

Negociaciones de último momento en

Cambios en el Gobierno: el decreto que busca firmar Adorni, los funcionarios que se vienen y los casilleros clave que faltan

La Jefatura de Gabinete tendrá una nueva estructura hacia el final de la semana. Con los casilleros del Gabinete de Milei completos, nuevas figuras comienzan a ganar fuerza internamente

Cambios en el Gobierno: el

¿Hay apoyo para los cambios culturales que propone el gobierno?

El presidente de Alaska Comunicación, Juan Courel, analizó la batalla cultural del Gobierno: la mayoría pide proteger a la industria nacional, pero también respalda la apertura de importaciones y rechaza las privatizaciones de empresas como YPF y Aerolíneas

¿Hay apoyo para los cambios

El Gobierno advirtió sobre las irregularidades que acumula la AFA, pero aclaró que no piensa en una intervención

Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), se refirió a la situación en el organismo rector del fútbol en medio de la polémica y las críticas

El Gobierno advirtió sobre las

La Legislatura bonaerense intentará aprobar hoy el endeudamiento en medio de la tensión entre Kicillof y La Cámpora

El gobernador de la provincia de Buenos Aires enfrenta negociaciones contrarreloj con distintos bloques para lograr la aprobación de una asistencia financiera. Reina la desconfianza entre el “axelismo” y el kirchnerismo

La Legislatura bonaerense intentará aprobar

ÚLTIMAS NOTICIAS

Más de 100 alumnos destrozaron

Más de 100 alumnos destrozaron una escuela en Mendoza porque no les permitieron faltar el último día

Spotify Wrapped 2025: cómo tener el resumen de tus cantantes y podcast preferidos

ARBA suspendió a grandes agentes de recaudación por deudas millonarias con el fisco bonaerense

Cambios en el Gobierno: el decreto que busca firmar Adorni, los funcionarios que se vienen y los casilleros clave que faltan

¿Hay apoyo para los cambios culturales que propone el gobierno?

INFOBAE AMÉRICA

Ministros europeos acusaron a Putin

Ministros europeos acusaron a Putin de fingir interés en la paz tras la reunión con los enviados estadounidenses

Retiran tres millones de sensores de glucosa por fallas ligadas a siete muertes en pacientes con diabetes

David Jonsson alzó la voz por la diversidad en el cine y compartió su inspiradora historia

El polémico vestuario de Millie Bobby Brown en “Stranger Things 5″ se inspiró en este icónico personaje de los 80

Cynthia Erivo confesó su vínculo con Wicked: “Creo que esto no va a dejarme nunca”

DEPORTES

El liderazgo de Zak Brown

El liderazgo de Zak Brown y las decisiones menos visibles que reescribieron el destino de McLaren en la Fórmula 1

Dolor en el fútbol argentino: los mensajes en homenaje al entrenador de Luján Santiago Fredes

El posible camino de Los Pumas hasta la final del Mundial de Rugby 2027 y el historial con los rivales del grupo

Alpine anunció al rookie que reemplazará a Pierre Gasly en la práctica de Abu Dhabi y confirmó al piloto de postemporada

Se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales