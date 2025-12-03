Jura de diputados, en vivo: Javier Milei irá al Congreso para la sesión preparatoria

Este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezará la sesión donde quedará configurado el nuevo mapa de poder en ese cuerpo con la jura de los legisladores nacionales electos el 26 de octubre.
El acto, de características protocolares, será el estreno de La Libertad Avanza (LLA) como primera minoría en Diputados, cuando se renueve el Congreso el 10 de diciembre próximo, tras la pérdida de legisladores de Unión por la Patria.
A media mañana se confirmó que el propio presidente Javier Milei estará en el Congreso para presenciar la jura de los nuevos diputados.
Los libertarios lograron ayer remontar la cuenta y superar al mayor bloque peronista en cantidad de legisladores nacionales.
La segunda fuerza política contaba con 96 representantes, pero el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, formalizó la salida de tres diputados nacionales de esa provincia, que conformarán el nuevo bloque Elijo Catamarca.
De esa manera, a UxP le quedaron 93 legisladores y LLA, que tenía 94, pasó a tener uno más con la llegada de Francisco Morchio, proveniente del PRO.
Con las últimas elecciones, La Libertad Avanza pasó de tener 37 a quedar con 93 bancas a partir del 10 de diciembre. El oficialismo había puesto en juego tan solo ocho lugares y obtuvieron 64, lo que deja como saldo una ganancia de 56 escaños.
El nuevo escenario deja en una posición clave a los bloques de Provincias Unidas, que baja de 18 a 17 diputados, el PRO, que desciende de 35 a 14, y la UCR, que pasa de 14 a 3. Estos deberán definir si sus integrantes se alinean con los provinciales (12) o mantienen su independencia. Estas fuerzas podrían convertirse en árbitros de las principales disputas
Por último, el Frente de Izquierda perdió una banca y quedó con 4 representantes en el Congreso. Los 17 restantes corresponden a diputados que se separaron de sus bloques o partidos minoritarios.
A partir de hoy, el Gobierno contará con la primera minoría, lo que le permitirá marcar el ritmo de la agenda parlamentaria y aprobar reformas que hasta ahora habían sido postergadas.
En una sesión especial realizada antes de la jura, la Cámara de Diputados aceptó las renuncias pendientes de los legisladores que dejaron sus bancas para asumir compromisos en otras áreas, entre ellos Diego Santilli, nombrado como ministro del Interior, y Silvia Lospennato, que asumirá como legisladora porteña.
“Estamos terminando de armarlo, pero la idea es que salga esta semana”, esgrime una altísima fuente del Poder Ejecutivo a Infobae. Con mucha probabilidad de que sea este viernes, el Gobierno de Javier Milei tiene previsto publicar el Decreto que llame a sesiones extraordinarias y contenga los temas que se abordarán en la primera fase de las discusiones legislativas.
La diputada Lorena Villaverde decidió retirar su renuncia a la Cámara baja en lo que parece ser el principio de la aceptación de que las dificultades que presenta su título como senadora parecen insalvables.
“Era esperado. Sabíamos que se iban a terminar yendo”, dijo, en forma acotada, un diputado nacional que compartía bancada con los catamarqueños Fernanda Ávila y Sebastián Nóblega, que, sumado al diputado electo, Fernando Monguillot, pegaron el portazo y, en un solo movimiento, rompieron el bloque de Unión por la Patria.
El equilibrio de fuerzas en la Cámara de Diputados experimentó un giro inesperado este lunes con la llegada de nuevos integrantes a La Libertad Avanza, en paralelo a la fractura de otros espacios, lo que dejó al oficialismo en condiciones de ser la primera minoría en la Cámara baja.
La jornada electoral de este domingo 26 de octubre dejó un escenario político inesperado, con un contundente respaldo del electorado a La Libertad Avanza (LLA), logrando victorias en los principales distritos del país. De esta manera, el oficialismo consolidó su posición en el Congreso.