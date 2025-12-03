La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad celebró sus 120 años de historia

El presidente de la AHRCC, Camilo Suárez, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

Más de 500 invitados participaron este martes del habitual cocktail que la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) realiza cada fin de año. Esta vez el condimento especial estuvo en que la agrupación celebró sus 120 años de historia y contó con la participación de referentes de la vida política porteña.

Esta institución comenzó a funcionar el 1 de enero de 1905 el día que Santiago Canale, de la Confitería del Águila, Lorenzo Semino, del Hotel Mayo, Andrés Luzio, con restaurante en la calle Bartolomé Mitre, se reunieron para buscar la unión de los empresarios de los distintos sectores. Diez días más tarde, se aprobaba el primer estatuto que le daría vida a la entidad.

La velada se desarrolló en el salón Rüt Haus, especialmente preparado para la ocasión, donde desde las primeras horas de la noche comenzaron a llegar empresarios, dirigentes, funcionarios y figuras del sector. El encuentro ofreció un entorno formal, aunque distendido, en el que se entrelazaron el reconocimiento institucional, la tradición del rubro y la proyección hacia el futuro.

El espíritu de la celebración estuvo marcado por la evocación de los 120 años de la AHRCC, con la presentación de un video conducido por María Belén Ludueña, que relató el proceso fundacional y los hitos históricos de la asociación.

Durante el evento, Camilo Suárez, presidente actual, agradeció en un discurso la tarea de los fundadores y su legado: “Recordar el nacimiento de la AHRCC y homenajear a los fundadores, como a sus continuadores, es un compromiso ineludible, una responsabilidad insoslayable que, en estos tiempos de cambios permanentes, es asumida con legítimo orgullo”, remarcó. Junto a ex presidentes, Suárez protagonizó el tradicional corte de la torta rogel, preparada especialmente para la ocasión, celebrando así los 120 años de trayectoria de la organización.

Camilo Suárez, presidente actual de AHRCC

El titular de la entidad remarcó los desafíos vividos durante el año por los hoteles, restaurantes, confiterías y cafés de la ciudad de Buenos Aires, y auguró mejores oportunidades para el sector en 2026. En sus palabras, describió un escenario en el que, a pesar de las dificultades económicas y la coyuntura nacional, la entidad apuesta a sostener y potenciar la actividad que representa. Suárez destacó la colaboración entre la AHRCC y las autoridades locales, subrayando el impacto social y turístico que tiene la gastronomía y la hotelería en la vida porteña.

Entre los presentes sobresalió la asistencia del jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien en su intervención señaló la influencia positiva de la AHRCC en la economía y en la identidad de la Ciudad. “Estamos estrenando la campaña Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo y mucho tienen que ver los restaurantes, bares y confiterías que le dan una impronta única”, afirmó.

El alcalde porteño también destacó el “repunte en la ocupación hotelera” registrado durante noviembre debido a la oferta de recitales, congresos y propuestas culturales. Además, anunció la exención del ABL para hoteles, restaurantes y bares para el primer semestre de 2026, con el objetivo de brindar alivio al sector.

El jefe de Gobierno acudió acompañado por funcionarios clave de la administración porteña, como Hernán Lombardi (Desarrollo Económico), Gabriela Ricard es (Cultura) y Valentín Díaz Gilligan (Ente de Turismo). También se hicieron presentes el secretario de Gobierno, Ezequiel Sabor, el director de la AGIP Germán Krivocapich, y Ezequiel Jarvis, representante de la Ciudad en la CEAMSE. Además, asistieron referentes de otras áreas y cámaras empresariales, entre ellos Pilar Ramírez (La Libertad Avanza), Fabián Lombardo (Aerolíneas Argentinas) y Fernando Blanco Muiño (Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial).

El evento evidenció la articulación institucional de la AHRCC con otras organizaciones del sector turístico y gastronómico, reflejada en la participación de Fernando Desbots, presidente de FEHGRA, junto a miembros de su Comité Ejecutivo. La Cámara Argentina de Turismo estuvo representada por María Laura Teruel; la AHT participó con Gabriel Ferrucci y Aldo Elías; Lorena Fernández asistió por Apyce y Gabriel Famá por Afadhya, mientras que AOCA estuvo encabezada por Fernando Gorbarán.