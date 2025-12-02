Un hombre de Máximo Kirchner regresa a la presidencia en Diputados PBA y Kicillof pidió por el endeudamiento

Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera. Presidente y vice de la Cámara de Diputados enrocaron sus roles

El peronismo acordó sostener un esquema rotativo en las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense y el nuevo presidente será Alejandro Dichiara; un diputado de la Sexta sección electoral, ex intendente de Monte Hermoso y hasta la fecha vicepresidente de la Cámara baja. El legislador, que orbita cerca del presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, ocupará el lugar que deja el referente del Frente Renovador Alexis Guerrera.

El acuerdo se dio en medio de las negociaciones a contrarreloj que hay por la aprobación del endeudamiento que requirió Axel Kicillof por más de USD 3 mil millones y para el que necesita llegar a los dos tercios de los votos.

Las autoridades de la Cámara de Diputados se terminaron de cerrar este martes por la tarde, minutos antes de que empezara la sesión preparatoria en la que asumieron los nuevos diputados provinciales, electos en la elección del pasado 7 de septiembre. Asumieron algunos nombres de peso como la intendenta de Quilmes, la camporista Mayra Mendoza; el libertario Francisco Adorni; el actual secretario de Culto de la Nación, Nahuel Sotelo; entre otros.

Mayra Mendoza, Tignanelli, Alejandro Dichiara dialogan con los libertarios Nahuel Sotelo y Agustín Romo, referentes de Las Fuerzas del Cielo dentro de La Libertad Avanza (Fotos: AG La Plata)

Dichiara le agradeció “en primer lugar a Cristina Fernández de Kirchner, a Máximo Kirchner, al gobernador Axel Kicillof; al compañero Sergio Massa y a todos los que de alguna manera dieron su voto de confianza para que hoy esté ahí”. Además de la designación de Dichiara y Guerrera también se acordó que el PRO se quedará con la vicepresidencia I, bajo el mando de Agustín Forchieri; que el vicepresidente II será el libertario Juanes Osaba, apoderado del partido La Libertad Avanza en PBA y hombre de Sebastián Pareja y que el licenciado intendente de Almirante Brown; Mariano Cascallares, será el vicepresidente III de la Cámara. Mientras que la vicepresidencia IV y V por ahora están acéfalas y será prenda de negociación o disputa entre la UCR y los libertarios dialoguistas, que hasta ahora tenían una vicepresidencia.

Agustín Forchieri ocupará una de las vicepresidencias por el PRO

La designación de Cascallares es una “inclusión”, al esquema de Kicillof dentro de la distribución de autoridades de la Cámara baja. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, fue quien fundamentó en el recinto el nombramiento de Cascallares. “Queremos proponer a un compañero que hasta el día de ayer fue intendente de uno de los distritos más grande y que más votos aporta al peronismo de la provincia de Buenos Aires. Un compañero que viene trabajando todos estos días para alcanzar el endeudamiento que es tan necesario para la Provincia”, planteó el diputado.

Cascallares es uno de los interlocutores que puso Kicillof en la negociación por el paquete económico. El otro es el hasta ahora ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; quien en los próximos días debería asumir su banca como senador provincial por la Primera sección electoral.

Mariano Cascallares al momento de jurar

Además de las vicepresidencias, también se designaron otros cargos clave para el andar legislativo y acuerdo político. Con pleno cupo masculino, el Secretario Legislativo seguirá siendo Gervasio Bozzano de Unión por la Patria. La Secretaría Administrativa es para Miguel De Lisi, que responde al esquema de los intendentes que reportaban en Martín Insaurralde. La Cámpora se quedará con la secretaría de Desarrollo Institucional, que será para Martín Alaniz. El Secretario de Participación Ciudadana será el massista, Sergio Errecalde. El Frente Renovador también tendrá presencia en la Prosecretaría Legislativa con Diego Di Salvo y en la Prosecretaría Administrativa con David Alcalá.

Las nuevas autoridades y los legisladores que hoy juraron entrarán en funciones a partir del 10 de diciembre. Por lo tanto, la sesión de este miércoles será con la saliente integración legislativa. Allí Kicillof precisará de los dos tercios de ambas cámaras. Este martes, tras tomarle juramento a la nueva ministra de Educación, Flavia Terigi, el mandatario provincial volvió a pedir por la sanción de la ley que le da la autorización de deuda por más de USD 3 mil millones.

“Hay una sesión en la Legislatura, donde estuvimos trabajando intensamente los responsables de la Cámara, de nuestro bloque y con los bloques de la oposición para llegar a los acuerdos que permitan que se apruebe la ley. Es una ley de financiamiento que no implica endeudar a la Provincia. Implica simplemente afrontar los vencimientos sin tener que interrumpir obra pública, interrumpir alimentos“, planteó.