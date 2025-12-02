Manuel Adorni desplazó a José Rolandi y reorganiza el organigrama interno de la Jefatura de Gabinete

José Rolandi, Lule Menem y Guillermo Francos

A un mes del desembarco de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete, el funcionario decidió desplazar al hasta entonces vicejefe de Gabinete José “Cochi” Rolandi y disolver la dependencia que ocupaba, según confirmaron fuentes a Infobae. En paralelo a sus primeras responsabilidades de gestión, el ministro coordinador tiene en mente la idea de oficializar a su segunda y mano derecha Aimé “Meme” Vázquez como jefa de Gabinete del área, quien tendrá a cargo seis secretarías.

El corrimiento de Rolandi se dio luego de una serie de conversaciones abiertas entre el ex funcionario y el propio Manuel Adorni que tuvo su edición final esta mañana. Rolandi llegó a Casa Rosada escoltado por el secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura, Nicolás Germán, y protagonizó una última reunión en la que se definió su corrimiento, luego de haber esbozado algunas contraofertas para permanecer en el cargo. Pese a los intentos de entendimiento, no hubo acuerdo y tanto Rolandi como Germán dejarán sus cargos en el Ejecutivo. Por estos días, los equipos avanzarán en concretar una “transición ordenada”.

El ingeniero industrial se incorporó a la función pública en diciembre de 2023, de la mano del aquel entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con quien mantiene un vínculo de amistad. Cuando el ex Corporación América salió eyectado de la administración libertaria, su perfil técnico torció la voluntad del presidente Javier Milei, quien resolvió sostenerlo a pedido de Guillermo Francos. Sin embargo, fuentes aseguraron a este medio que el mandatario acumuló malestar con el hasta hoy funcionario por la relación personal que aún mantiene con Posse.

Con la marginación del primer jefe de Gabinete a finales de mayo de 2024, Rolandi logró ubicarse bajo el ala de Francos que lo ascendió de secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura a la Vicejefatura de Gabinete Ejecutiva, cargo disuelto por decisión de Adorni. Pero a principios de este año, tanto el aquel entonces vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, como Rolandi fueron marginados de las reuniones de equipo y expulsados del grupo de WhatsApp correspondiente. Este último se vio obligado a mudar sus oficinas fuera de Balcarce 50, luego de que se transformara en blanco de sospechas de filtración a la prensa. “Ya se merece pasar a planta permanente”, ironizaba a mediados de noviembre un funcionario respecto de la permanencia del titular de YPF tras la salida de Posse y de Francos.

Lo cierto es que, con su ascenso, el ex vocero busca completar las vacantes y casilleros del organigrama con funcionarios de su entorno. Es por eso que, como anticipó Infobae, nombrará a “Meme” Vázquez como su jefa de Gabinete, lo que se oficializará luego de la firma del decreto que creará la nueva estructura del área. La consultora y licenciada en Ciencia Política de la UBA, con estudios en ciencias aplicadas de FH Joanneum de Austria, lo asesoró durante su paso por la Vocería Presidencial.

Según el organigrama actual, se estima que Vázquez tendrá a su cargo las secretarías de Prensa y Comunicación, que ocupará Javier Lanari; de Ambiente y Turismo que integra Daniel Scioli; la Ejecutiva; de Relaciones Parlamentarias e Institucionales; de Innovación, Ciencia y Tecnología; de Asuntos Estratégicos y la subsecretaria de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, aún con vacantes a definir.

Con la idea de acomodar sus equipos, el ministro coordinador tomó la definición de aceptar en combo las renuncias de los funcionarios que llegaron a la gestión de la mano de su antecesor Guillermo Francos, con excepción de Daniel Scioli, que continuará bajo su órbita. De esta forma, se espera la baja del subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, y del subsecretario secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Oscar Moscariello, que se sumarán a la salida del secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila.