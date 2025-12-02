Karina Milei reordenó a LLA en la Legislatura bonaerense, pero Agustín Romo resiste como jefe de bloque

La funcionaria ordenó los cambios en la Cámara de Diputados provincial

En medio de una sesión llena de tensiones e intensas negociaciones, Karina Milei reorganizó a La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense y puso a un dirigente cercano como autoridad en el recinto, pero por el momento Agustín Romo resiste como jefe del bloque, como parte de un acuerdo interno y con el peronismo.

“Tenemos que hacer una reunión y terminar de ver quién queda al frente, pero por ahora todo sigue igual. Es por ahora, igual, no es algo definitivo, pero todas las posibilidades están sobre la mesa”, explicó a Infobae un integrante de la bancada.

En tanto, Juan “Juanes” Osaba, que responde directamente a la secretaria general y sonaba como posible líder del espacio, terminó siendo nombrado como vicepresidente primero del cuerpo.

De esta manera, y a pesar de algunas conversaciones de último minuto, seguirá en su rol al frente del espacio el representante de “Las Fuerzas del Cielo”, agrupación que se referencia en el asesor Santiago Caputo.

El armador del oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, llevó adelante las conversaciones entre los diferentes sectores del espacio, que por momentos se volvieron ásperas.

Agustín Romo

Es que la estrategia original era que los lugares más importantes en el partido y de la Cámara se repartieran entre los que responden al gobernador, Axel Kicillof, a Karina Milei y a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En ese escenario, si la funcionaria se quedaba con la vicepresidencia de la Legislatura, la senadora electa iba a colocar a alguien de su entorno a liderar la bancada, o viceversa. En cualquier caso, todos coincidían en que “Romo estaba afuera”.

Sin embargo, todo cambió cuando el PJ planteó modificar la estructura de las autoridades parlamentarias e igualar en los papeles la importancia de todas las vicepresidencias, lo que perjudicaba los planes de los libertarios. Se votó y se aprobó.

En la Casa Rosada buscaban quedarse con el lugar que dejó Adrián Urreli, del PRO, que es el primero en la escala jerárquica después de los titulares del recinto que, como es habitual, le corresponden al cuadro político gobernante, es decir, al peronismo.

Así las cosas, y tal como estaba previsto, Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera volvieron a intercambiar los roles como máximos mandos legislativos, por lo que la discusión pasó por quienes quedaban debajo.

El dirigente bonaerense organizó las negociaciones (Juan Vargas)

Ante la falta de acuerdo, Pareja les ordenó a los diputados provinciales de La Libertad Avanza que no bajaran a jurar, en modo de protesta, y la sesión preparatoria que estaba programada para las 15:00 se demoró más de una hora.

Finalmente, hubo consenso cuando se definió que la vicepresidencia primera le fuera entregada a Agustín Forchieri, otro dirigente del PRO, pero que responde al flamante ministro del Interior, Diego Santilli.

Esta designación fue propuesta por el nuevo jefe del bloque amarillo, Alejandro “El Ruso” Rabinovich, cercano al ex intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata), Guillermo Montenegro, y que compitió en la alianza con LLA.

El armador bonaerense había mantenido un encuentro con “El Colo” en las oficinas que el ministro tiene en la planta baja de Balcarce 50 para conversar sobre este tema, antes de dirigirse a La Plata para organizar a la tropa.

Osaba durante una reunión con el presidente Javier Milei

En tanto, el libertario Osaba, designado por Karina Milei para algún puesto clave, será nombrado vicepresidente segundo, por encima de Mariano Cascallares, de Fuerza Patria, que quedó como el tercero.

En un momento de la tarde, Pareja y Romo retomaron las conversaciones y se le propuso al joven cercano a Santiago Caputo se mantuviera en la jefatura del bloque, lo cual finalmente aceptó.

“Se dijeron muchas cosas, pero la verdad es que no hay una animosidad contra él ni nada parecido. Puede quedar, ¿por qué no? Hay más historias afuera que adentro con respecto a su figura. Es un chico inteligente, con el que se puede hablar bien", sostuvo al respecto una fuente al tanto de lo sucedido.

Este sector también sumó al recinto a uno de sus referentes que, además, ya había estado, el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, que este martes juró como diputado, aunque todavía no presentó su renuncia en la Cancillería y su futuro es incierto.

Quienes no consiguieron ningún lugar en el esquema fueron los legisladores de Bullrich, quien postulaba para algún cargo parlamentario a Florencia Retamoso, que este año renovó su banca por la lista de La Libertad Avanza.

Las nuevas autoridades y miembros de la Cámara asumirán el próximo 10 de diciembre, por lo que este miércoles será la anterior composición la que se reúna para tratar el pedido de endeudamiento que busca aprobar Kicillof. En La Libertad Avanza dan esa batalla por perdida.