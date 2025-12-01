Presupuesto 2026: Santilli busca más apoyo y suma a Jorge Macri y a Ziliotto a la lista de reuniones con aliados

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

Dispuesto a concluir con los primeros intercambios con el “G20″ de gobernadores, el ministro del Interior, Diego Santilli, se prepara para recibir el próximo jueves al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y al peronista Sergio Ziliotto (La Pampa), al día siguiente, según confirmaron fuentes a Infobae. De esta forma, quedará solo a dos representantes provinciales de cumplir su primer cometido que le permitirá pensar en la política que adoptará la administración con los cuatro mandatarios “rebeldes”.

Es que el funcionario mantuvo intenciones de encabezar una primera ronda de reuniones personales con cada uno de los gobernadores firmantes del Pacto de Mayo, a quienes solicitó el apoyo para aprobar el Presupuesto 2026 y el paquete de leyes de segunda generación, para luego evaluar si convocará -o no- a los opositores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa).

Este lunes, el exlegislador del PRO viajó a la provincia de Corrientes con intención de concretar un encuentro con Gustavo Valdés, en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, que cuenta con la presencia de su sucesor, Juan Pablo Valdés. La idea de los intercambios se repite: el interlocutor del Poder Ejecutivo escucha las necesidades de las provincias, toma nota y permuta soluciones a demandas pequeñas por apoyos legislativos.

A partir del 10 de diciembre, la administración libertaria deberá sortear un nuevo compromiso cuando el Congreso Nacional debata en el período de sesiones extraordinarias la Ley de Leyes y la reforma laboral, en primera instancia. Los desafíos se expandirán durante el mes de febrero, cuando ambas cámaras continúen sesionando para intentar anotarse nuevos logros legislativos. Por los pasillos de Balcarce 50 reina el optimismo y ven viable la posibilidad de aprobar el Presupuesto.

El mandatario recibió a gobernadores aliados en Casa Rosada

De esta forma, luego de establecer contactos con 16 mandatarios provinciales, “El Colo” Santilli se prepara para recibir el próximo jueves a Jorge Macri, quien retomó el reclamo por la deuda de $274.000 millones que la Nación mantiene con la ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación. Lo hará escoltado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien estila participar de las reuniones que tienen lugar en Casa Rosada.

Según consultó este medio, el intercambio figura en la agenda de la Ciudad fechado para el jueves al mediodía. De concretarse, el funcionario deberá enfrentar el complejo desafío que lo obligará a escuchar la demanda del dirigente de su propio espacio y a compatibilizarlas con las tensiones de la gestión que integra desde el 10 de noviembre.

El alcalde porteño llegará a Casa Rosada con la solicitud para que incluyan los fondos nacionales adeudados por la coparticipación de impuestos en la previsión de cálculo para el próximo año que, de sancionarse, será la primera desde que el presidente Javier Milei asumió el cargo. Luego de que cuestionara el incumplimiento de las transferencias por “goteo” de los recursos semanales por parte de la Nación tras el fallo de la Corte Suprema, los equipos técnicos del Ministerio de Economía y de la CABA avanzaron en un principio de entendimiento.

En la agenda de Santilli también figura un intercambio con el afiliado al Partido Justicialista (pero dialoguista) Sergio Ziliotto para el próximo viernes a las 9. El pampeano integra la lista de los peronistas con buen vínculo con la Casa Rosada por lo que este viernes volverá al Ministerio del Interior para trasladar sus demandas y escuchar a los interlocutores del Gobierno. En la previa al nuevo contacto, Ziliotto presentó un “presupuesto de resistencia” para los gastos provinciales y espera una resolución favorable de la Corte Suprema por la deuda previsional que impulsa contra la Nación. La audiencia fue fijada para el próximo miércoles 5.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el ministro del Interior, Diego Santilli, comparten espacio

De esta forma, solo restará convocar a Poggi y Pullaro para completar el grupo de los 20 aliados. Según revelaron fuentes al respecto, los canales de diálogo correspondientes ya están abiertos. En los últimos días, Pullaro se mostró reticente a concretar un nuevo acercamiento sin obtener “respuestas” a cambio. “Quisiera sinceramente que nos den respuestas. No tiene que ver con lo que a veces dicen que ‘ustedes les van a dar los votos para las reformas que está planteando el Congreso’. En lo que estamos de acuerdo, sí lo vamos a dar, y en lo que no estamos de acuerdo, no“, anticipó el santafesino, en un mensaje al Gobierno libertario.