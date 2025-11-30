En los últimos dos años, el Gobierno de Milei remató 83 vehículos por casi medio millón de dólares

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el Gobierno viene impulsando una política de subastas públicas de bienes inmuebles y muebles: el objetivo declarado es achicar la estructura y gastos del Estado, monetizar bienes en desuso y redirigir recursos hacia otras áreas.

Hace una semana, Infobae reveló que la gestión libertaria ya vendió 10 inmuebles desde diciembre de 2023 - entre ellos edificios y terrenos emblemáticos - y recaudó más de USD 200 millones, en base a un análisis de las subasta publicadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el portal oficial de contratación públicas ComprAr.

Los remates también incluyeron a los vehículos en manos de organismos públicos. Según un nuevo relevamiento de este medio de información publicada por la AABE, en los últimos dos años, el Gobierno vendió 83 automóviles por casi USD 490.000 en total. El monto supera en más de USD 130.000 la suma de los precios base a los que habían salido a subasta.

Ford Transit Bus modelo 2014 que pertenecía al Ministerio de Justicia (AABE)

De ese total, 35 vehículos pertenecían al Ministerio de Justicia; 16 eran titularidad de la AABE y 11 eran de la Administración De Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Del Estado (ADIFSE), convertida en febrero de este año en Sociedad Anónima Unipersonal para allanar el camino hacia una futura privatización del sistema ferroviario. En otros dos casos, se trató de decomisos judiciales en causas de trata de personas.

La venta de mayor valor fue un lote de 5 vehículos por los que se pagaron casi USD 70.000 en total, y fueron adquiridos por la empresa de la ciudad de La Plata Simen SA. Le siguió otro de 13 vehículos rematados en USD 55.000, que fueron adjudicados a la firma que presta servicios de limpieza Plusbyte SRL.

El que se remató al precio más alto fue un utilitario Iveco Daily modelo 2014 por el que se pagó USD 22.299 dólares. Su precio base había sido USD 18.579.

Iveco Daily modelo 2014 vendida por la AABE en julio pasado en USD 22.299 (AABE)

El 1 de julio pasado quedó en manos de Ricardo Lionel Gargiulo, quien figura en la base de datos comerciales Nosis como empleado del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires.

En los últimos dos años, Gargiulo se adjudicó otras tres unidades en subastas del Estado: una Ford Transit Bus modelo 2014 por la que pagó USD 12.670; una Ford Ranger modelo 2015, por la que ofertó USD 11.235; y una Ford Ecosport modelo 2023, por la que pagó USD 7.662.

Segunda en precio final de remate se ubicó una Toyota Hilux modelo 2015, que fue adjudicada el 5 de mayo pasado por USD 14.400 a Cristian Benitez, un monotributista proveedor del Estado en servicios de electricidad, ferretería e informática. Había salido a subasta a la mitad de ese precio, USD 6.892.

Toyota Hilux 2015 vendida en mayo pasado en USD 14.400 (AABE)

Y tercera en monto de venta quedó una combi Ford Transit Bus modelo 2014 cuyo precio base era de USD 5.684 y se subastó en USD 14.178. Se la quedó el Establecimiento Mafelu SAS, una firma cordobesa dedicada a la venta y reparación de vehículos.

Ford Transit Bus 2014 que perteneció al Ministerio de Justicia y quedó en manos de la firma Mafelu (AABE)

Esta empresa resultó adjudicada con 16 vehículos, en total, en la gestión de Milei.

No fue la única Ford Transit Bus que compró Establecimiento Mafelu. También ganó la subasta de otra combi igual, del mismo año, por la que pagó USD 19.638. A su vez, entre la de mayor monto que adquirió, figuran dos camionetas Renault Master modelo 2015, por las que ofertó USD 10.011 cada una.

Sin embargo, no fue la que más vehículos adquirió por esta modalidad. Américo Costa - un monotributista que también se dedica al comercio y reparación de vehículos y motos - se quedó con 17 autos y camionetas en subastas lanzadas en los dos últimos años, pese a figurar en situación de deudor “irrecuperable” para el Banco Central.

Los tres vehículos por lo que pagó un mayor monto fueron una Volkswagen Saveiro modelo 2015, con el que salió adjudicado en mayo, al ofertar USD 9.400: una camioneta Ford Ranger modelo 2012 por la que pagó ese mismo mes USD 8.400; y una Ecosport modelo 2014 por la que pagó, en febrero pasado, USD 7.890.

Decomiso judicial

Dos de los vehículos rematados por el estados fueron decomisados en la llamada “causa Mora” referida a la investigación judicial sobre trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre, entre otros delitos. Están acusadas una decena de personas señaladas como líderes y miembros de una secta criminal conocida como Templo Filadelfia, ubicado en San Justo, que, bajo la fachada de una congregación religiosa, habría explotado laboralmente a decenas de fieles durante casi cinco décadas.

En la causa, la Justicia dispuso el remate de varios vehículos, de los cuales ya fueron vendidos dos. Uno es un SUV Chevrolet Tracker 2016, adquirido en agosto pasado por Javier Aguirre, un abogado que trabaja en el Poder Judicial de la Nación, quien pagó USD 11.800 (el precio base era USD 6.6600).

Chevrolet Tracker 2016 decomisada y subastada en USD 11.800 (AABE)

El otro es un Fiat Siena Sedán 2010, adjudicado en septiembre del año pasado por USD 4.370 a Carlos Gallardo, un monotributista con experiencia laboral en temas aduaneros. El precio con el que salió a subasta era de USD 2.300. El producto de esas ventas es destinado, por ley, al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata (ley Nº 26.364).

Próximos vehículos a subastar

No solo el Poder Ejecutivo viene llevando a cabo esta política de subastas de bienes del Estado. La Cámara de Diputados de la Nación rematará el próximo 5 de diciembre 20 autos de su flota oficial, con precios base que arrancan en $3,5 millones para un sedán 2.0 de 4 puertas año 2010, y $7 millones para un Peugeot 408 modelo 2014 y para un Volskwagen Bora 2010.

En total, los precios base suman $170,3 millones equivalentes a casi USD 120.000, el monto mínimo que desde la Cámara baja aspiran a conseguir. En este caso, la subasta pública se llevará a cabo on line a través del portal oficial de subastas del Banco Ciudad y la exhibición de los vehículos se realizó el miércoles pasado.

La flota de vehículos oficiales incluye autos, utilitarios, minibuses y pickups. Entre los modelos figuran Chevrolet Prisma, Cruze y Spin; Peugeot 408; Volkswagen Vento y Bora; Ford Ranger, Renault Master. Los modelos van desde 2008 a 2014.

Ford Ranger 2014 que rematará la Cámara de Diputados este miércoles (Banco Ciudad)

Los tres modelos que saldrán con el precio base más alto son una camioneta doble cabina Ford Ranger modelo 2014 a $16 millones; un utilitario Renault Master modelo 2010 a $15 millones; y una pickup Chevrolet S10 a $13,5 millones.

Ya el año pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había concretado la venta de una flota de 46 autos oficiales. Según explicó en ese momento, el monto recaudado iba a ser destinado a la adquisición de bienes de uso, inversión edilicia, “y a todo otro gasto que constituya una inversión patrimonial” del palacio legislativo.

En un comunicado, se indicó que la medida iba “en línea con el compromiso asumido por el gobierno Nacional para promover la austeridad en la política y cuidar el dinero de los argentinos”.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander