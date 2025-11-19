Rematan 20 autos de la flota del Congreso: cuáles son y a qué se precios se podrán comprar

Los autos y utilitarios se subastarán de manera online, con bases competitivas y participación abierta a todo el país Jaime Olivos

El Banco Ciudad llevará adelante una nueva subasta pública de vehículos oficiales pertenecientes a la Cámara de Diputados. Serán veinte unidades que saldrán a remate el próximo 5 de diciembre de 2025, desde las 12, bajo la modalidad electrónica a través del portal de subastas del banco.vLa operación forma parte del proceso con el que el Estado busca monetizar bienes que ya no resultan necesarios, reasignando recursos hacia otras áreas prioritarias.

La flota incluye una oferta amplia y diversa: sedanes, utilitarios, minibuses y pickups. Entre los modelos disponibles aparecen Chevrolet Prisma y Spin; Peugeot 408; Volkswagen Vento y Bora —este último con la base más baja del remate, de $3,5 millones para un sedán 2.0 de 4 puertas año 2010—. También se subastarán utilitarios y minibuses Renault Master, además de pickups Ford Ranger —que encabeza las bases más altas, con $16 millones para la versión DC 4x2 XLT 3.2L Diésel año 2014— y Chevrolet S10.

Una Ford Ranger DC 4x2 que se rematará el 5 de diciembre

Según informó el Banco Ciudad, las bases fijadas representan precios competitivos, tanto para uso particular como profesional. Todas las unidades cuentan con la documentación correspondiente y se encuentran en condiciones de ser transferidas al adjudicatario una vez finalizado el proceso.

La modalidad online del remate permite una participación más amplia, sencilla y accesible desde todo el país. El sistema digital del Banco Ciudad se adapta a cualquier dispositivo –PC, notebook, tablet o smartphone– y ofrece seguimiento en tiempo real de la puja, lo que contribuye a un mecanismo transparente y dinámico.

Este auto es un Chevrolet Cruze 1.8 LTZ

Cómo participar

Los interesados deben inscribirse con hasta 48 horas hábiles de antelación al inicio del remate. La participación exige un depósito en garantía, cuyo monto varía según las condiciones de cada lote. El depósito debe hacerse mediante una única transferencia por el total de los lotes en los que se quiera participar. El comprobante se adjunta al momento de la inscripción en el portal. Este importe será reintegrado en su totalidad dentro de los 7 días hábiles posteriores a la subasta en caso de no ofertar o si la oferta realizada no resulta ganadora.

Pasos para participar

Contar con un dispositivo con conexión a internet. Registrarse como usuario en subastas.bancociudad.com.ar, ingresando desde “Iniciar sesión”. Acceder a la subasta de interés dentro del portal. Leer las Condiciones de Venta. Realizar la transferencia del depósito de caución (*). Recibir el email de habilitación que permite comenzar a ofertar.

Este vehículo es un Volkswagen Bora 2.0

En el día y horario fijados, la subasta se habilitará en el portal. Las ofertas pueden realizarse solo a través del sitio, sin límites de cantidad, y cada oferente podrá mejorar su propia postura hasta que resulte adjudicatario o sea superado por otra.

Las ofertas son irrevocables e irretractables: no pueden anularse ni cancelarse, salvo que un competidor presente una oferta superior. La plataforma permite seguir en tiempo real los montos ofrecidos y la posición de cada oferente.

La plataforma contempla un sistema de extensión automática para garantizar la igualdad de oportunidades. Si se realiza una oferta dentro de los últimos 3 minutos, el sistema agrega otros 3 minutos al cronómetro. Este mecanismo se repetirá cuantas veces sea necesario hasta que ya no aparezcan nuevas ofertas.

Adjudicación y formas de pago

Quien haya hecho la oferta más alta será notificado por correo electrónico. El pago se divide en dos instancias:

20% del precio como seña, dentro de los dos días hábiles posteriores a la notificación, más 10% + IVA en concepto de comisión.

80% restante una vez que la subasta haya sido aprobada por la entidad vendedora, dentro de un plazo de 7 días hábiles.

Los pagos pueden realizarse via billeteras virtuales o transferencia bancaria, siempre desde una cuenta del mismo titular inscripto en la subasta.

Exhibición de unidades

Los interesados podrán ver los vehículos antes del remate en las siguientes fechas:

Lotes 1 al 18: 26 de noviembre, de 10 a 14 h, en Av. Rivadavia 1841 – Anexo A Subsuelo – CABA.

Lotes 19 y 20: 27 de noviembre, de 10 a 14 h, en Pasco 650 – CABA.