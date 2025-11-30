Política

El Gobierno de Chubut busca instalar Data Centers de Inteligencia Artificial con energía renovable

Tras recibir un informe de Ingenieros Argentinos Asociados, se concluyó que la provincia reúne requisitos para construir centros que mejoren el tránsito de información en el país

Chubut estudia cómo comenzar a construir Data Center de IA en la provincia (REUTERS/Daniel Cole/File Photo/File Photo)

La provincia de Chubut comienza a trabajar en la preparación del terreno para construir Data Centers de Inteligencia Artificial que ayuden a mejorar el tránsito de la información en todo el país y la conectividad de la Argentina con el mundo. El proyecto fue presentado por Ingenieros Argentino Asociados (IAA) al gobernador Nacho Torres, que respaldó la iniciativa.

Con el avance de la digitalización y el crecimiento de la demanda de procesamiento de datos, la provincia de la Patagonia se posiciona como una de las jurisdicciones con mayor potencial para el desarrollo de infraestructuras tecnológicas de última generación. El respaldo oficial al plan impulsado por la IAA se basa en una evaluación exhaustiva tanto de las capacidades energéticas renovables, como de la posición estratégica de la región para el despliegue de conexiones internacionales.

El informe presentado analiza la viabilidad de instalar centros de datos alimentados completamente por energías limpias, un aspecto que responde a la tendencia global de digitalización sostenible. Los especialistas consideraron que la calidad y cantidad del recurso eólico y la disponibilidad de fuentes hídricas y solares son variables decisivas al proyectar infraestructuras dedicadas a la Inteligencia Artificial generativa y a la administración y procesamiento eficiente de grandes volúmenes de información.

Según los datos de la agrupación, la provincia cuenta con ventajas logísticas difíciles de igualar: dispone de dos puertos y tres aeropuertos en las cercanías de las ubicaciones propuestas para el desarrollo de parques eólicos, así como para los propios Data Centers. Esto permitiría una provisión constante de energía y facilitaría el traslado de equipos, materiales y personal técnico especializado.

Una de las características principales del plan es la propuesta de instalar Data Centers gemelos de categoría TIER IV, la más alta a nivel internacional en términos de exigencias técnicas y de seguridad. Estos centros serían conectados en paralelo y estarían localizados en distintos puntos dentro de Chubut, de modo de garantizar la máxima confiabilidad y continuidad operativa. El esquema busca crear un vínculo directo y robusto para el flujo de información, transformando la provincia en un nodo relevante dentro del entramado digital argentino.

Por las condiciones naturales de la provincia, Chubut es propicia para la contrucción de estos Data Center

Los especialistas prevén que parte clave de la infraestructura será la conexión mediante un cable subacuático entre Chubut y Las Toninas, en la provincia de Buenos Aires. Este punto es la puerta de ingreso y egreso de la fibra óptica argentina hacia el océano Atlántico y la red global. El nuevo tendido de fibra, a desplegarse en la región, también cruzaría la cordillera para integrarse con Chile y acceder a la salida del cable submarino por el océano Pacífico hacia Asia, fortaleciendo el rol de Chubut como puerta tecnológica del país hacia dos continentes.

El análisis realizado plantea que la provincia tiene la capacidad de sostener proyectos de gran escala gracias a sus recursos naturales, con la energía eólica como pieza central. Se estima que en los sitios propuestos la generación puede alcanzar cientos de megavatios, suficiente para responder a los requerimientos técnicos de los Data Centers más exigentes del mercado. La ubicación geográfica suma un beneficio extra, al ofrecer condiciones climáticas ideales para el enfriamiento natural de los equipos, lo que reduciría el consumo energético destinado a refrigeración.

El reporte incorpora una visión de futuro donde Chubut no solo se limita a ser un polo energético, sino que también proyecta convertirse en un Hub digital estratégico en el cono sur. Se destaca el potencial para promover la radicación de empresas tecnológicas, el desarrollo de nuevos servicios y la creación de mano de obra especializada local. Este avance requerirá la articulación con universidades e institutos de la región, con el objetivo de fortalecer el ecosistema de innovación y brindar oportunidades de capacitación en nuevas tecnologías ligadas a la inteligencia artificial, ciencia de datos y gestión de infraestructuras digitales.

El gobernador de Chubut, Nacho Torres

El proceso de evaluación fue conducido por los ingenieros Miguel Pesado, Carlos Chhab y Eduardo Schmidberg, referentes en el diseño de redes de fibra óptica y Data Centers en Argentina. Su trabajo contó con la colaboración de funcionarios del gobierno provincial, entre los que se destaca Juan Pavón, actual ministro de Producción, y Ignacio Bellorini, titular de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior del Chubut. Durante el desarrollo del proyecto se consultaron también actores del sector privado y asociaciones locales como la Federación Empresaria del Chubut y la Asociación Transición Energética Sostenible.

