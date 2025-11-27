La CGT se prepara para un mes de diciembre con alta conflictividad por la reforma laboral y los problemas en muchas empresas

Los dirigentes de la CGT Cristian Jerónimo, José Luis Lingeri, Octavio Argüello y Jorge Sola

En la CGT ya se prendieron las luces amarillas. Tiene señales desde el Gobierno de que habrá negociaciones de último momento sobre la reforma laboral, pero crece la preocupación porque el llamado oficial al diálogo se sigue dilatando y se mantienen en firme los artículos más duros que promueve el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ponen en jaque el poder sindical.

Dos líderes cegetistas tuvieron un encuentro secreto con el ministro del Interior, Diego Santilli, luego del cruce fugaz que hubo durante la conferencia industrial de la UIA, y allí el flamante funcionario insistió en que hay voluntad de negociar la reforma laboral con la central obrera.

En similares términos se pronunció el asesor presidencial Santiago Caputo ante Gerardo Martínez (UOCRA) luego de la reunión de este miércoles del Consejo de Mayo, donde el dirigente de la CGT endureció su postura, con reclamos por la reforma laboral “inconsulta” y pedidos de debatir "un modelo económico que apueste al desarrollo, al crecimiento y a la producción", un recurso dirigido a presionar al Gobierno para sentarse a negociar.

Manuel Adorni presidió la última reunión del Consejo de Mayo

Para la renovada CGT, no hay mucho tiempo para intentar un acuerdo: sus máximos dirigentes visualizan que habrá un mes de diciembre con alta conflictividad no sólo en caso de que prospere la reforma laboral del Gobierno, sino, en particular, por el cierre de empresas y los despidos.

El cotitular de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) aseguró que “en lo que va del año se perdieron 276.000 puestos de trabajo y cerraron 20.000 pymes”.

Este dirigente y su par Jorge Sola (seguros), entre otros, recibieron este miércoles al sector de las pyme agrupado en la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que les dieron una noticia inquietante: anticiparon que muchos dueños de empresas no podrán pagar los sueldos y los aguinaldos dentro de 15 días como producto de la recesión, la caída del consumo y la enorme carga impositiva que sufren.

La CGT se reunió con dos cámaras que agrupan a las pymes

Por eso la cúpula de la CGT decidió estar presente en las empresas donde haya conflictos con amenaza de cierre y despidos. El que dio el puntapié inicial fue Jerónimo, que hace menos de una semana visitó a los trabajadores que están acampando ante la fábrica de cerámicas ILVA, en el Parque Industrial de Pilar, e ILVA donde desde hace más de 80 días hay un duro conflicto por unos 300 despidos.

En la CGT aseguraron que gracias a su intervención los dueños de la empresa accedieron a hablar con los empleados en conflicto para intentar un acuerdo.

Los líderes de la CGT temen que se produzca una oleada de problemas graves en las empresas a partir de dos casos recientes como el de la fábrica de ollas Essen, que despidió a más de 30 empleados debido a la baja en el consumo y la suba de importaciones, y el de Whirpool, que de manera sorpresiva cerró su planta ubicada en Pilar que fabricaba lavarropas y echó a sus 220 trabajadores.

Javier Milei y el ministro Diego Santilli

La dirigencia cegetista ya prevé que dentro de dos semanas convocará a su Consejo Directivo para analizar la situación económica y la reforma laboral. Si para entonces el Gobierno no formaliza la invitación a negociar el proyecto oficial y se incrementan los conflictos laborales, se le podría poner fecha a una medida de fuerza.

El Gobierno sumó presión en este escenario cuando anunció que el proyecto de reforma laboral del Consejo de Mayo se conocerá antes del plazo previsto: el 9 de diciembre y no el 15 de ese mes, lo cual acorta los tiempos para negociar con los sindicalistas antes de que se trate en las sesiones extraordinarias del Congreso.

En la CGT creen que la decisión final sobre la reforma laboral quedará en manos de Javier Milei y de su hermana Karina: la versión definitiva del proyecto puede moderarse, como quieren Diego Santilli, Santiago Caputo; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y los Menem (Martín, el titular de la Cámara de Diputados, y “Lule”, el subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia), dos espadachines del karinismo, o mantener la dureza de su último borrador, como pretende Sturzenegger y el Ministerio de Economía.

Federico Sturzenegger y Julio Cordero

A la espera de la reunión oficial con el Gobierno, la CGT está elaborando una contrapropuesta de reforma laboral, de la que participan diputados de extracción sindical y los abogados de la central obrera, donde se introducen cambios al borrador oficial y algunas ideas propias.

Hay dirigentes que aún tienen una ligera esperanza de que todo se encarrile a último momento y se pueda evitar la ruptura con el Gobierno. La cuenta regresiva ya comenzó, pero, si no hay acuerdo, todo detonaría en un diciembre que puede estar signado por la alta conflictividad.