Política

El Gobierno porteño retirará licencias a quienes cometan delitos con vehículos

Jorge Macri anunció que permitirá anular los permisos de conducir a personas detenidas por delitos usando autos o motos

Guardar
Operativo de control policial en
Operativo de control policial en la Ciudad de Buenos Aires, donde efectivos supervisan documentos y vehículos

La Ciudad de Buenos Aires anunció que retirará la licencia de conducir a quienes sean detenidos por cometer delitos con motos o autos, como parte de un nuevo esquema para reforzar el plan integral de seguridad.

“El que comete un delito con moto o auto en la Ciudad se queda sin registro. En lo que va del año detuvimos a 125 delincuentes que usaron vehículos para robar y tenían licencias vigentes emitidas por la Ciudad. Esas licencias se dan de baja y lo mismo vamos a hacer con las de cada nuevo delincuente que detengamos. En la Ciudad, el orden no se negocia”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Durante 2025, el gobierno porteño registró la detención de 1.021 personas por delitos cometidos utilizando motos y autos. De ese total, 523 corresponden a personas provenientes de la provincia de Buenos Aires y 446 residen en la Ciudad. Como precisó Macri, de ese total, 125 contaban con licencias emitidas por la administración porteña.

Jorge Macri, jefe de Gobierno
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, anunció que se retirarán las licencias a quienes sean detenidos por delitos utilizando vehículos

La medida se implementará a partir de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y la Dirección General de Habilitación de Conductores, que intercambiarán información para revocar los registros de quienes sean identificados como responsables de delitos utilizando vehículos.

El procedimiento consistirá en que la Secretaría de Seguridad notificará a la oficina encargada de habilitar licencias los datos de las personas detenidas por hechos ilícitos en los que hayan usado motos o autos.

Un control de tránsito habitual
Un control de tránsito habitual en la Ciudad de Buenos Aires

Posteriormente, la Dirección General de Habilitación de Conductores analizará la información y aplicará la normativa vigente, que puede incluir la retirada definitiva del registro de conducir.

“El trabajo en Seguridad es multidisciplinario y requiere la interacción y cooperación de todas las áreas del Estado. Por eso, esta decisión va en el sentido de quitarles herramientas a quienes buscan en el delito una forma de vida. Los hechos de inseguridad han ido mutando y muchos delincuentes utilizan hoy herramientas legales”, explicó Maximiliano Piñeiro, secretario de Seguridad de la Ciudad.

Ante el anuncio oficial, Piñeiro también instó a la provincia de Buenos Aires y a los municipios del conurbano a acompañar esta iniciativa, con el objetivo de dificultar el accionar de los delincuentes y prevenir el delito a través de la coordinación institucional.

Al margen de este nuevo esquema vinculado a los delitos, en la Ciudad rige un sistema de puntos que también apunta a la prevención vial y seguridad ciudadana, y que puede implicar la suspensión o revocación de la licencia para los conductores.

El régimen establece que los conductores deben prestar máxima atención a las normas de tránsito. Según el sistema vigente, todas las licencias de conducir cuentan con un scoring de 20 puntos. Si una persona llega a perder la totalidad de los puntos de su registro debido a reiteradas faltas, queda inhabilitada para conducir por un período que depende de la gravedad de las infracciones cometidas.

La refuerzo de las patrullas de seguridad en CABA

A tono con la persecución de los delitos con automotor, desde el 8 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad implementó una nueva patrulla que controla los ingresos de CABA, con el objetivo de identificar tanto vehículos como personas para detectar posibles delitos, como la tenencia de armas y drogas.

Según las fuentes policiales, la Policía de la Ciudad ya identificó a más de 41.000 personas desde su puesta en marcha. Entre los principales puntos de ingreso y egreso a CABA figuran los 24 kilómetros de la avenida General Paz y los puentes que cruzan el Riachuelo, por donde circulan a diario millones de personas.

En el marco de esa política, más de 50 destacamentos policiales en los accesos fueron renovados con mejoras en infraestructura y equipamiento, que incluyen balizas, conos de señalización, bastones luminosos, faros, barreras, cámaras de videovigilancia y otros dispositivos tecnológicos.

Temas Relacionados

Licencia de conducir Seguridad Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri Maximiliano Piñeiro Gobierno porteño Delito Motosúltimas noticias

Últimas Noticias

Con una reunión de Gabinete, Milei y Adorni inauguraron la nueva etapa del Gobierno y presentaron a Monteoliva y Presti a los ministros

El Presidente y el jefe de Gabinete estuvieron con la cúpula mayor del Gobierno desde las 9:30 en Casa Rosada. La nueva dinámica de la gestión que se presentó esta mañana

Con una reunión de Gabinete,

Reforma laboral: la CGT endurece su postura en el Consejo de Mayo y reclamará debatir el modelo económico

Lo anticipó Gerardo Martínez a Infobae antes del último encuentro que mantendrá hoy la instancia de diálogo multisectorial, donde el líder cegetista insistirá en rechazar los cambios laborales propuestos por el Gobierno

Reforma laboral: la CGT endurece

La oposición busca acuerdos parlamentarios para frenar el avance de los libertarios en la Cámara de Diputados

Los gobernadores y los bloques del centro buscan una agenda común que los proteja en el recinto y en las comisiones. Los “anti Menem” y las internas gubernamentales

La oposición busca acuerdos parlamentarios

Jorge Macri negocia con LLA el respaldo al Presupuesto 2026 de CABA: los puntos en discusión antes de un debate clave

El proyecto se trataría este jueves en el Parlamento porteño. Se prevé una jornada maratónica. En el entorno del jefe de Gobierno porteño hay optimismo. Qué pidió La Libertad Avanza

Jorge Macri negocia con LLA

Los reclamos del gobernador Pullaro y el mensaje a Santilli: “Quisiera sinceramente que nos den respuestas”

El gobernador de Santa Fe protestó por el estado de las rutas y admitió que evita reunirse con el ministro del Interior ante la falta de soluciones. “Prefiero que cuando nos sentemos haya dos o tres temas que se puedan resolver”, deslizó

Los reclamos del gobernador Pullaro
DEPORTES
Se dieron a conocer los

Se dieron a conocer los días y horarios de los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura

La inédita decisión que tomó FIFA para evitar un cruce entre Argentina y España hasta la final del Mundial

La nueva regla que impondrá River Plate en los contratos de los próximos refuerzos

Crece el escándalo tras la denuncia a una figura de Inglaterra por su agresión al entrenador de Los Pumas

Peñarol rescindió el contrato de Diego García tras la condena a prisión por abusar de una jugadora de hockey en Argentina

TELESHOW
Sofía Jujuy Jiménez tuvo un

Sofía Jujuy Jiménez tuvo un percance con su auto en plena avenida y fue asistida por sus hermanas: “Me dio bronca”

Luca Martin tuvo que ser internado y bromeó sobre su estado de salud: “Momento de vergüenza eterna”

Laurita Fernández habló de la polémica por el fin de su programa: “Está bueno renovarse”

La emotiva despedida de Mirtha Legrand a Susana Reta junto a su círculo íntimo: “Fueron 50 años de amistad”

Eva Bargiela celebró el primer mes de su hijo Faustino: “En mi vida volvió a salir el sol”

INFOBAE AMÉRICA

Golpe de Estado en Guinea-Bissau:

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: los militares tomaron el control del país tres días después de las elecciones presidenciales

Qué recordar de “Stranger Things” antes del estreno de la temporada final

El hombre que arrolló a una multitud en celebraciones del Liverpool se declaró culpable

Jair Bolsonaro seguirá preso en la “sala especial” de 12 metros cuadrados que ocupa en la Policía Federal de Brasilia

Más cerca de tu dinero: la nueva realidad de los cajeros en México