La nueva patrulla que controla los accesos a CABA secuestró 3.800 vehículos y detuvo a 56 personas

Secuestraron más de 3.800 autos y detuvieron a 56 personas en los puntos de acceso

En apenas dos meses, la nueva patrulla que controla los ingresos a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) secuestró 3.826 vehículos y detuvo a 56 personas por delitos como robo, encubrimiento y tenencia de drogas.

Se trata del balance de la Patrulla de Control de Accesos, creada en septiembre por el Ejecutivo porteño para reforzar la seguridad en los accesos vehiculares que conectan con la provincia de Buenos Aires.

Según fuentes policiales, la Policía de la Ciudad ya identificó a más de 41.000 personas desde su puesta en marcha. De estas, 56 resultaron detenidas por delitos como “robo, conducir vehículos con pedido de secuestro, encubrimiento, drogas y tentativas de robo”, entre otros.

En algunos casos, fueron detenidos in fraganti, mientras que otros contaban con requerimientos judiciales pendientes.

En paralelo, la fuerza -que opera las 24 horas- identificó casi 36.000 vehículos. De ese total, 3.826 fueron secuestrados: 1.098 eran autos y 2.728, motos.

Puesta en funcionamiento el pasado 8 de septiembre, la patrulla tiene el objetivo de identificar tanto vehículos como personas para detectar posibles delitos, como la tenencia de armas y drogas.

Entre los principales puntos de ingreso y egreso a CABA figuran los 24 kilómetros de la avenida General Paz y los puentes que cruzan el Riachuelo, por donde circulan a diario millones de personas.

En ese sentido, este sistema permite monitorear en tiempo real más de tres millones de patentes por día.

De acuerdo con el Gobierno porteño, la patrulla contribuyó a la baja del 28% del robo en la ciudad durante los primeros 10 meses del año. La fuerza trabaja en forma coordinada con el Anillo Digital, el Centro de Monitoreo Urbano y la red de cámaras de videovigilancia.

Cada equipo operativo dispone de un móvil, dos motos, ocho efectivos y dos camiones destinados al remolque, además del respaldo de dos patrulleros por turno. A los operativos también se suman agentes de Tránsito y la División K9, especializada en perros entrenados.

Al presentar la nueva fuerza meses atrás, el jefe de Gobierno insistió que parte del delito que afecta a la ciudad proviene de la provincia de Buenos Aires, por lo que el objetivo del refuerzo de efectivos apunta a contrarrestar los riesgos en la circulación interdistrital.

“Nuestra decisión es poner límites y dar un mensaje muy claro: si venís a la Ciudad venís a portarte bien y con los papeles en regla”, afirmó Jorge Macri en el acto de presentación.

Y agregó, en un mensaje compartido en redes sociales: “La prioridad es clara: proteger a los vecinos y frenar a quienes vienen a delinquir”.

El gobierno porteño asegura que un 40% de los delitos cometidos en el distrito son perpetrados por personas que residen fuera de este.

Según informes basados en los más de 20.000 detenidos por la Policía de la Ciudad desde comienzos de año, un 40% de los delitos cometidos en el distrito son perpetrados por personas que residen fuera del distrito. En esa línea, las tareas de control se desarrollan en función de los datos provistos por el Mapa del Delito y el flujo vehicular.

El gobierno porteño informó que más de 50 destacamentos policiales en los accesos fueron renovados con mejoras en infraestructura y equipamiento, que incluyen balizas, conos de señalización, bastones luminosos, faros, barreras, cámaras de videovigilancia y otros dispositivos tecnológicos.

La implementación del Anillo Digital es una de las medidas de prevención que está vigente desde hace casi una década. El sistema cubre todos los accesos a la Ciudad, con 814 pórticos lectores distribuidos en 78 accesos y diversas vías neurálgicas. El dispositivo preventivo detecta, en tiempo real, más de 3 millones de dominios vehiculares por día.

Según la información oficial, el Anillo Digital permitió reducir un 90% los secuestros extorsivos y aportó en la disuasión del delito automotor reduciéndolo un 40 por ciento. Además, el sistema permitió la aprehensión y secuestro de cientos de vehículos con impedimentos para circular.

