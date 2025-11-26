Política

Chilavert pidió que Macri respalde a Verón en la pelea con Chiqui Tapia: “Me extraña su silencio”

“Es presidente de la Fundación FIFA, lo tiene a Infantino al lado”, opinó el ex arquero de Vélez y la selección paraguaya, en medio de la disputa que mantiene el titular de la AFA con el de Estudiantes de La Plata

"Macri es presidente de la Fundación FIFA, lo tiene a Infantino al lado, me extraña su silencio", dijo el ex arquero paraguayo

El ex arquero e ídolo de Vélez, José Luis Chilavert, se metió este miércoles en la polémica que concentra la atención por estas horas en el fútbol argentino, a partir del enfrentamiento que mantiene Estudiantes de La Plata, con su presidente Juan Sebastián Verón, por un lado, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con su titular Claudio “Chiqui” Tapia, por otro, como protagonistas. El disparador fue el reciente título otorgado de manera sorpresiva a Rosario Central, aunque las diferencias vienen de vieja data y están relacionadas con el formato que ambos aspiran para la gestión de los clubes del fútbol argentino.

En ese marco, Chilavert tomó partido, consideró valiente la postura de Verón, e involucró a Mauricio Macri, presidente de la Fundación FIFA, al considerar que debería intervenir en la disputa a favor del presidente de Estudiantes de La Plata

“Me preocupa, como vos decís, el silencio de todos los presidentes, pero a la vez, si interviene la Justicia, por ejemplo, Mauricio Macri, presidente de la Fundación FIFA, lo tiene al lado a Infantino. Mauricio Macri conoce a la perfección la mafia. Me extraña el silencio de él”, afirmó durante una entrevista con Radio Rivadavia, en diálogo con el periodista Jonatan Viale.

El ex arquero insistió en que Macri (ex presidente de Boca) debería “salir a apoyar a Verón”, subrayando la necesidad de mayores gestos de transparencia en el ámbito dirigencial y aludiendo a la responsabilidad pública que implica el cargo internacional que ocupa el ex mandatario.

El pedido de Chilavert se produce en medio de un fuerte enfrentamiento entre Verón y Tapia, profundizado en los últimos días a raíz de la decisión adoptada por la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de declarar campeón anual a Rosario Central tras sumar la mayor cantidad de puntos en las fases de grupos del Torneo Apertura y Clausura 2025. La determinación fue comunicada de manera sorpresiva, antes de la finalización oficial de la temporada, lo que generó cuestionamientos sobre el procedimiento adoptado, especialmente desde la dirigencia de Estudiantes.

osé Luis Chilavert exigió a Mauricio Macri un pronunciamiento público ante la polémica del fútbol argentino

Verón, cuya conducción al frente de la entidad platense ha mantenido frecuentes cruces con la cúpula de la AFA, denunció públicamente que el club no estuvo presente ni votó a favor del título otorgado a Rosario Central. En respuesta, tanto la AFA como la LPF emitieron comunicados donde aseguraron que la decisión fue “aprobada por unanimidad” en el Comité Ejecutivo, con presencia de representantes de todos los clubes involucrados, incluyendo al vicepresidente de Estudiantes, Pascual Caiella.

El club Estudiantes, en cambio, difundió un comunicado en sus redes sociales desmintiendo la versión oficial.

En este contexto, Chilavert, quien ha expresado públicamente su simpatía por el presidente Javier Milei, pasó del terreno deportivo a la arena política. Desde ese lugar cuestionó a Mauricio Macri. “Porque para criticarle al presidente Milei está. Y ahora que se roban todo en el fútbol argentino, no dice nada”, lanzó el ex arquero. Además, insistió en que, ante la controversia, Macri “debería salir a apoyarlo a Verón”, para equilibrar una disputa que, aseguró, mantiene solo al dirigente platense frente al poder central de la AFA.

Chilavert ha expresado públicamente su apoyo al presidente libertario (@JoseLChilavert_)

La polémica por la consagración de Rosario Central acumula varios capítulos. Luego de las objeciones de Estudiantes, la AFA emitió una resolución para exigir que, al momento de enfrentarse ambos equipos, los jugadores de Estudiantes brindaran un pasillo de honor al plantel de Rosario Central, como homenaje al campeón. Los futbolistas del conjunto platense lo hicieron, pero dándoles la espalda a los de Rosario, ampliando exponencialmente el enfrentamiento y la polémica, al punto que la AFA evalúa sanciones.

El trasfondo de la disputa es el formato que ambos dirigentes aspiran para el fútbol argentino: mientras Verón apoya el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) Tapia defiende la conformación actual de las instituciones como Clubes Sociales y Deportivos.

