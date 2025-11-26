Política

Reunión de Gabinete en Casa Rosada: Milei y Adorni inauguran la nueva etapa del Gobierno y presentarán a Monteoliva y Presti a los ministros

El Presidente y el jefe de Gabinete reunirán a la cúpula mayor del Gobierno desde las 9:30 en Casa Rosada. La nueva dinámica de su gestión que se va a presentar esta mañana



Manuel Adorni encabezará la primera reunión de Gabinete desde que asumió como jefe de Gabinete de Ministros. La reunión será a las 9:30 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada y contará con la presencia de toda la cúpula del Gobierno, incluyendo los próximos ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional) y Carlos Presti (Defensa).

En la reunión estará el presidente Javier Milei. La premisa será que se traten los avances de los principales temas que se abarcarán en las sesiones extraordinarias del Congreso, pero que después esto desemboque a una segunda parte en la cual Adorni haga una introducción a los ministros y secretarios presidenciales sobre cómo planea hacer el seguimiento de gestión en cada una de las carteras del Gobierno.

“Va a ser una primera reunión introductoria. Se van a tratar algunos temas particulares y después se va a definir la dinámica del Gabinete de acá en adelante”, explicó a Infobae una fuente inobjetable.

Tal y como adelantó este medio, Adorni dejó trascender que planea hacer una suerte de seguimiento intenso de cada uno de los ministerios para ver si están pudiendo dinamizar las políticas y los objetivos de la gestión como se esperan que hagan para esta segunda parte de la presidencia de Milei. Estas reuniones de Gabinete se van a producir cada 10 días, aproximadamente.

Antes de este encuentro ampliado, Adorni ya había mantenido un encuentro cara a cara con cada uno de los ministros para conocer las particularidades de sus carteras.

Esto se dio antes de que se anunciara este sábado que Alejandra Monteoliva y Carlos Presti reemplazarán a Patricia Bullrich y Luis Petri en los ministerios de Seguridad Nacional y Defensa, respectivamente. La novedad de este encuentro es que tanto los dos funcionarios salientes como los dos entrantes estarán presentes este miércoles en la Casa Rosada.

Será la última vez que coincidan. Monteoliva podría jurar la semana que viene, mientras que la entrada de Presti podría darse unos días más tarde porque Milei quiere que Petri siga siendo su ministro en funciones al momento de hacer el acto de entrega de los F-16, lo que se considera un hito de la gestión del dirigente mendocino-radical.

Adorni fue colocado como jefe de Gabinete por Javier y Karina Milei por un propósito principal: ser los ojos de los hermanos libertarios en la gestión, teniendo un seguimiento mucho más celoso de lo que había en la etapa de Guillermo Francos, pero flexibilizando los controles sobre las medidas que se hacían durante la etapa de Nicolás Posse.

El encuentro de este miércoles ya se había hecho trascender la semana pasada. En esa ocasión, se comunicó que Adorni quería hacer unas especies de auditorias a los ministerios para convalidar que estuvieran funcionando acorde a lo esperado.

La utilización del término “auditoría” no cayó bien entre algunos ministros. Particularmente en aquellos que están hace más tiempo. “A algunos nos pareció la palabra era bastante fuerte. Se podría haber dicho que se buscaba la dinamización de la gestión”, indicó una figura libertaria ayer a Infobae. Aun así, esta misma autoridad destacó que el clima en el Gabinete está mejor que antes de las elecciones generales.

Nota en desarrollo.

Temas Relacionados

Manuel AdorniReunión de GabineteCasa RosadaCarlos PrestiAlejandra Monteoliva

