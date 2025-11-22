Javier Milei reafirma su alineamiento geopolítico: recibirá al canciller de Israel antes de ver de nuevo a Trump

El presidente Javier Milei tendrá en las próximas semanas una intensa agenda internacional con la que ratificará su posicionamiento geopolítico, al recibir en la Casa Rosada al Canciller de Israel, Gideon Sa’ar, antes de verse nuevamente con Donald Trump en los Estados Unidos.

Durante estas actividades, el mandatario nacional no intentará solamente fortalecer el vínculo de la Argentina con esos dos países, sino también avanzar en algunos de los temas bilaterales que tiene con cada uno.

En primer lugar, el próximo martes por la mañana, llegará a Buenos Aires el ministro de Relaciones Exteriores israelí, acompañado por un grupo de empresarios que buscan invertir en Latinoamérica.

De hecho, en el marco de esta gira, el integrante del gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu viajará primero a Paraguay, donde también tendrá una serie de encuentros con funcionarios de allí.

El canciller israelí llegará esta semana a la Argentina (AFP)

El mismo martes, después de acomodarse en el hotel, el funcionario israelí encabezará un importante evento empresarial para conectar a los inversores que viajarán con él con los representantes de algunas compañías locales.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, durante su visita de dos días, Sa’ar será recibido por Milei en la sede del Gobierno y también por el flamante canciller Pablo Quirno, en el Palacio San Martín.

De gran parte de estas actividades participará también el embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, quien recientemente se reunió con miembros del Israel Economic Forum, para comenzar con los acercamientos.

Asistieron en esa oportunidad 35 destacados empresarios provenientes de Estados Unidos, Israel, Brasil, Indonesia, Australia, Inglaterra y Sudáfrica.

“Conversamos sobre las amplias oportunidades que ofrece la Argentina y los distintos caminos para involucrarse en nuestro país. El entusiasmo que mostraron, especialmente frente al liderazgo del presidente Milei, es una señal muy alentadora”, escribió Wahnish en su cuenta de X.

Axel Wahnish acompañará al Canciller de Israel en su visita a la Argentina

Por su parte, Sa’ar también mantendrá encuentros con los titulares de la DAIA, Mauro Berenstein, y de la AMIA, Osvaldo Armoza, y con otros representantes de la comunidad judía en Buenos Aires.

Uno de los principales asuntos que están en carpeta es la decisión de la Argentina de trasladar en el 2026 su embajada en Israel a Jerusalén Occidental, un importante gesto político en el plano internacional.

Aunque parece un hecho simbólico, esta iniciativa implica reconocer el derecho del país de Medio Oriente a establecer su capital en esa antigua ciudad, una posición que ya han tomado los Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay.

Por otra parte, también está en agenda las gestiones para la nueva ruta aérea que unirá las ciudades de Buenos Aires y Tel Aviv de manera directa, la cual será operada El Al Israel Airlines, tal como acordaron Milei y Netanyahu en junio pasado.

El Gobierno planea una ruta aérea comercial directa entre la Argentina e Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)

En tanto, el 5 de diciembre el Presidente partirá rumbo a Washington para presenciar en el Kennedy Center el sorteo final de los lugares para el Mundial de Fútbol 2026, que tendrá su sede compartida entre los tres países de América del Norte.

En el evento, se encontrará una vez más con Trump, que también tiene planeado asistir, por lo que será la primera vez que se vean desde que la Casa Blanca anunció el marco para el acuerdo comercial con la Argentina.

Este tratado tuvo su puntapié final hace tan solo unos días por Quirno, quien fue recibido por el secretario de Estado de la administración republicana, Marco Rubio, que con su distintivo tono cubano lo saludó cordialmente antes de sentarse para concluir con las negociaciones.

Entre otros puntos, la medida implica que la Argentina ofrecerá acceso preferencial al mercado para exportaciones estadounidenses, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y una variedad de productos agrícolas.

Por su parte, los Estados Unidos eliminarán los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas y trabajará en la estabilización del comercio mundial de soja.

Las autoridades libertarias se comprometieron a modernizar los criterios de patentabilidad, acumulación de patentes y denominaciones geográficas, y a avanzar en la alineación de su régimen de propiedad intelectual con estándares internacionales, para mejorar el control sobre productos apócrifos y pirateados, incluyendo el ámbito digital.

Milei y Trump se verán nuevamente en el Centro John F. Kennedy (Jim Watson/Pool via REUTERS)

Asimismo, se simplificarán los procesos de registro para carne vacuna y sus productos, menudencias y porcinos estadounidenses, y no aplicará registro de plantas para las importaciones de lácteos.

“El Acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de EE.UU. en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países”, destacó Quirno en sus redes sociales.

En el evento en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C, donde se realizará el sorteo del Mundial, también estarán otras figuras internacionales, como Gianni Infantino, titular de la FIFA.