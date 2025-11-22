Política

Javier Milei reafirma su alineamiento geopolítico: recibirá al canciller de Israel antes de ver de nuevo a Trump

El Presidente se reunirá esta semana con Gideon Sa’ar, funcionario de Benjamin Netanyahu, y a principios de diciembre realizará su viaje número 15 a los Estados Unidos. Las agendas

Guardar

El presidente Javier Milei tendrá en las próximas semanas una intensa agenda internacional con la que ratificará su posicionamiento geopolítico, al recibir en la Casa Rosada al Canciller de Israel, Gideon Sa’ar, antes de verse nuevamente con Donald Trump en los Estados Unidos.

Durante estas actividades, el mandatario nacional no intentará solamente fortalecer el vínculo de la Argentina con esos dos países, sino también avanzar en algunos de los temas bilaterales que tiene con cada uno.

En primer lugar, el próximo martes por la mañana, llegará a Buenos Aires el ministro de Relaciones Exteriores israelí, acompañado por un grupo de empresarios que buscan invertir en Latinoamérica.

De hecho, en el marco de esta gira, el integrante del gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu viajará primero a Paraguay, donde también tendrá una serie de encuentros con funcionarios de allí.

El canciller israelí llegará esta
El canciller israelí llegará esta semana a la Argentina (AFP)

El mismo martes, después de acomodarse en el hotel, el funcionario israelí encabezará un importante evento empresarial para conectar a los inversores que viajarán con él con los representantes de algunas compañías locales.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, durante su visita de dos días, Sa’ar será recibido por Milei en la sede del Gobierno y también por el flamante canciller Pablo Quirno, en el Palacio San Martín.

De gran parte de estas actividades participará también el embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, quien recientemente se reunió con miembros del Israel Economic Forum, para comenzar con los acercamientos.

Asistieron en esa oportunidad 35 destacados empresarios provenientes de Estados Unidos, Israel, Brasil, Indonesia, Australia, Inglaterra y Sudáfrica.

“Conversamos sobre las amplias oportunidades que ofrece la Argentina y los distintos caminos para involucrarse en nuestro país. El entusiasmo que mostraron, especialmente frente al liderazgo del presidente Milei, es una señal muy alentadora”, escribió Wahnish en su cuenta de X.

Axel Wahnish acompañará al Canciller
Axel Wahnish acompañará al Canciller de Israel en su visita a la Argentina

Por su parte, Sa’ar también mantendrá encuentros con los titulares de la DAIA, Mauro Berenstein, y de la AMIA, Osvaldo Armoza, y con otros representantes de la comunidad judía en Buenos Aires.

Uno de los principales asuntos que están en carpeta es la decisión de la Argentina de trasladar en el 2026 su embajada en Israel a Jerusalén Occidental, un importante gesto político en el plano internacional.

Aunque parece un hecho simbólico, esta iniciativa implica reconocer el derecho del país de Medio Oriente a establecer su capital en esa antigua ciudad, una posición que ya han tomado los Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay.

Por otra parte, también está en agenda las gestiones para la nueva ruta aérea que unirá las ciudades de Buenos Aires y Tel Aviv de manera directa, la cual será operada El Al Israel Airlines, tal como acordaron Milei y Netanyahu en junio pasado.

El Gobierno planea una ruta
El Gobierno planea una ruta aérea comercial directa entre la Argentina e Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)

En tanto, el 5 de diciembre el Presidente partirá rumbo a Washington para presenciar en el Kennedy Center el sorteo final de los lugares para el Mundial de Fútbol 2026, que tendrá su sede compartida entre los tres países de América del Norte.

En el evento, se encontrará una vez más con Trump, que también tiene planeado asistir, por lo que será la primera vez que se vean desde que la Casa Blanca anunció el marco para el acuerdo comercial con la Argentina.

Este tratado tuvo su puntapié final hace tan solo unos días por Quirno, quien fue recibido por el secretario de Estado de la administración republicana, Marco Rubio, que con su distintivo tono cubano lo saludó cordialmente antes de sentarse para concluir con las negociaciones.

Entre otros puntos, la medida implica que la Argentina ofrecerá acceso preferencial al mercado para exportaciones estadounidenses, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y una variedad de productos agrícolas.

Por su parte, los Estados Unidos eliminarán los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas y trabajará en la estabilización del comercio mundial de soja.

Las autoridades libertarias se comprometieron a modernizar los criterios de patentabilidad, acumulación de patentes y denominaciones geográficas, y a avanzar en la alineación de su régimen de propiedad intelectual con estándares internacionales, para mejorar el control sobre productos apócrifos y pirateados, incluyendo el ámbito digital.

Milei y Trump se verán
Milei y Trump se verán nuevamente en el Centro John F. Kennedy (Jim Watson/Pool via REUTERS)

Asimismo, se simplificarán los procesos de registro para carne vacuna y sus productos, menudencias y porcinos estadounidenses, y no aplicará registro de plantas para las importaciones de lácteos.

“El Acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de EE.UU. en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países”, destacó Quirno en sus redes sociales.

En el evento en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C, donde se realizará el sorteo del Mundial, también estarán otras figuras internacionales, como Gianni Infantino, titular de la FIFA.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiIsraelEstados UnidosGideon Sa’arDonald TrumpMundialÚltimas noticias

Últimas Noticias

Escala la tensión entre la UCR y Provincias Unidas mientras se define el mapa de bloques en el Congreso

Los gobernadores buscan una bancada que vote de manera homogénea las demandas de las provincias, pero hay radicales que advierten sobre la debilidad que eso puede generar en el reparto de comisiones y en el futuro del partido

Escala la tensión entre la

Fin de año conflictivo del PJ: posibles fugas en el Congreso, críticas en aumento a CFK y nuevas peleas

El peronismo vive un momento delicado tras la derrota electoral. La necesidad de un cambio de ciclo y el rol nacional de Kicillof empiezan a tomar más protagonismo en la agenda justicialista

Fin de año conflictivo del

Macri dijo que “China es más complementaria para Argentina que EEUU” y habló de la sucesión del PRO: “No me fue bien”

El ex presidente le advirtió a Javier Milei sobre la importancia de mantener la relación económica con el gigante asiático y recordó cómo lo pudo lograr durante su gestión “a pesar de la presión de Obama y de Trump”

Macri dijo que “China es

Presión por fondos y reelección: Hugo Moyano afrontará una semana clave para la feroz interna de Camioneros

El líder sindical se reunirá este martes con las empresas de recolección de residuos de CABA para presionar por indemnizaciones y el viernes asumirá otro mandato en la federación nacional, en medio de disidencias

Presión por fondos y reelección:

Zamora le anticipó a Santilli su apoyo al Presupuesto, pero no dio señales sobre qué hará en el Congreso

El gobernador y su sucesor, Elías Suárez, recibieron al ministro del Interior. Reclamos por más recursos y una agenda compartida. Sin definiciones sobre si se aleja de Unión por la Patria

Zamora le anticipó a Santilli
DEPORTES
Franco Colapinto afronta la clasificación

Franco Colapinto afronta la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Fernando Puma Martínez vs. Jesse Bam Rodríguez por los títulos mundiales supermosca: hora, cómo ver la pelea y todo lo que hay que saber

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: hora, TV y todo lo que hay que saber

Vélez recibirá a Argentinos Juniors en el inicio de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Central Córdoba y San Lorenzo buscarán un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Evangelina Anderson confesó por qué

Evangelina Anderson confesó por qué es celosa de su hijo, Bastian Demichelis: “Con él, sí”

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló los motivos que la alejaron del mundo del modelaje: “No iba con mis valores”

El Turco Husaín mostró su festejo de cumpleaños junto a sus compañeros de MasterChef: champagne, torta y buenos deseos

Georgina Barbarossa recordó cómo fue el asesinato de su marido y el dolor que atravesó: “Recibí amenazas constantes”

Johnny Depp se hizo un nuevo tatuaje como recuerdo de su paso por la Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Crononutrición: por qué es importante

Crononutrición: por qué es importante el horario del desayuno en la salud y longevidad de los adultos mayores

Detectaron el primer caso de virus autóctono del virus Usutu en España: qué es y cómo se contagia

Un estudio identificó el impactante secreto detrás de los movimientos de las serpientes

Las amenazas de los agresivos diplomáticos chinos elevan la tensión con Japón por la defensa de Taiwán

Un buque de guerra de Estados Unidos obligó a un petrolero ruso sancionado a desviar su ruta cerca de Venezuela