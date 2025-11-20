Los intendentes le advirtieron a Kicillof que 80 municipios no podrán pagar aguinaldos sin el endeudamiento

Kicillof junto a intendentes del MDF

“Hay que dejar de mirarse uno mismo y darse cuenta de que la Provincia necesita del presupuesto y sobre todo del endeudamiento”. La frase pertenece a un intendente del conurbano bonaerense que este jueves participó del acto que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó para conmemorar el Día de la Soberanía. El encuentro, que se dio en el Salón Dorado de la Gobernación, reunió a legisladores, intendentes, referentes sindicales, ministros y el contexto que imperó, más allá de la fecha patria, fue cómo viene la negociación por el Presupuesto bonaerense, la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento en la necesidad de conseguir recursos.

Entre los intendentes hay inquietud por la escasez de fondos propios con el que transitan el fin de año y la falta de cobertura que pueden llegar a tener desde la Provincia si no se le garantiza al Ejecutivo provincial la autorización para salir a tomar deuda para el año entrante. “Hay más de 80 municipios que no vamos a poder pagar los sueldos”, advirtió un jefe comunal que está dentro del MDF y gobierna un distrito de la Segunda sección electoral.

“Yo tuve paritarias con los municipales la semana pasada y no hubo acuerdo. Hoy, si no tengo asistencia de la Provincia, no puedo afrontar el aguinaldo y apenas llego a los sueldos de diciembre”; aporta otro intendente de un distrito de la Primera sección.

Los intendentes aseguran que hay algunos distritos que tienen “un poco más de espalda”, como para intervenir en la negociación. La situación no es uniforme. Por ello, mientras algunos están de acuerdo en cómo se compone el posible Fondo de Foratalecimiento Municipal en el proyecto de endeudamiento —a partir de un 8% de la deuda que vaya a colocar la Provincia—, debido a la necesidad de recursos; otros mandatarios locales presionan para que ese Fondo sea por fuera del endeudamiento, fijo y en cuotas. En el Ejecutivo, dejaron correr a Infobae que “el fondo está garantizado, se tome deuda o no”, y que eso “lo sabe la oposición real y todos los sectores del oficialismo”.

Mayra Mendoza

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue la única del oficialismo que exteriorizó la necesidad de que haya más recursos destinados a los municipios. El último sábado subrayó la magnitud de las obras del Plan Hídrico de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras, al advertir que Quilmes no podrá concretarlas sin respaldo adicional: “Son obras de una magnitud tal que no podemos terminar solos. Necesitamos que nos acompañen”. En este contexto, la intendenta reclamó que el distrito reciba más fondos en el Presupuesto bonaerense para avanzar con estos trabajos, fundamentales para atenuar las inundaciones. El pedido coincidió con la presentación del Plan Bianual de Gestión 2025-2027, lanzado durante un acto oficial.

La atención y el impacto en los municipios pasa por la aprobación del endeudamiento. Además de la creación de un fondo de asistencia; el proyecto también tiene un punto crucial para los distritos que arrastran deudas con el Ejecutivo. Se trata del artículo 8. El mismo plantea que se faculta al ministerio de Economía a modificar los cronogramas de devolución de las deudas vigentes en el marco del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” y del “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios”, los que contarán con un período de gracia hasta el 31 de diciembre de 2026″; además de que “agotado el período de gracia, dichos cronogramas de devolución podrán extenderse hasta dieciocho (18) meses superando el ejercicio fiscal”. Es decir, una gracia en las deudas. Sin embargo, tras la reunión de comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados del último martes se terminó acordando que las deudas serán condonadas y que, incluso, a los municipios que ya se le hicieron retenciones automáticas de parte del Ejecutivo, se le devolverán dichos fondos.

Las negociaciones siguen; interna y externamente. Este jueves, en el acto que encabezó Kicillof hubo presencia de dirigentes de La Cámpora, como la ministra de Ambiente, Daniela Vilar y la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout, quienes fueron ubicadas en la primera fila del colmado Salón Dorado.

La vicegobernadora, Verónica Magario, convocó a sesionar en el Senado el miércoles con el objetivo aprobar el paquete de leyes económicas que giró Kicillof

En la Legislatura sostienen que la interna del peronismo está contenida dentro de la negociación del paquete de leyes y que lo debe resolver el Ejecutivo es el acuerdo con la oposición. Los bloques de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y los libertarios dialoguistas, buscan poner la discusión de los cargos sobre la mesa. “El gobernador debería darle a la oposición lo que pide de los cargos y listo. Siempre fue así”, dejó correr un intendente con sumo interés de que el paquete de leyes se apruebe.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, planteó que con el endeudamiento “necesitas sí o sí coordinar cuestiones con la oposición para que acompañen el tratamiento y la media sanción del proyecto. Por eso se pidió postergar y no otorgar el dictamen en comisión”.

Hay dictamen para tratar el Presupuesto y la Ley Fiscal, que requiere de la mayoría simple. Esos votos, aseguran en el peronismo, están. Lo que falta son los dos tercios para el financiamiento y por eso, pese a que en la comisión se podría haber emitido despacho, también para el endeudamiento, la estrategia es no firmarlo hasta que estén los votos del recinto.

En el proyecto en cuestión, el Ejecutivo pide autorización para endeudarse por hasta USD 1.990 millones, por un lado, y USD 1.045 por el otro; además de la colocación de letras y autorizaciones de deuda para las empresas de participación estatal, Aubasa y Buenos Aires Energía, Sociedad Anónima. El plan es que la comisión de Presupuesto e Impuesto en la Cámara baja vuelva a juntarse el martes 25 de noviembre y que el miércoles haya sesión tanto en Diputados como en el Senado para tratar el paquete de leyes.