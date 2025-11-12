Provincias Unidas está abierta al diálogo en Diputados, pero no acompañará proyectos “a libro cerrado”

El ex gobernador y futuro diputado Juan Schiaretti

La Cámara de Diputados está en un proceso de reordenamiento de cara a lo que se viene a partir del 10 de diciembre. Mientras espera el llamado a sesiones extraordinarias que certifique el temario y las fechas en medio de las especulaciones y los trascendidos del Gobierno nacional.

Mientras los nuevos legisladores de La Libertad Avanza “toman clases” para aprender desde el funcionamiento del Congreso hasta la preparación de un proyecto de ley y reciben instrucciones de las autoridades del bloque y de la Cámara Baja, el resto de los bloques también hace lo propio y empieza a desentrañarse el armado que mostrará el recinto a partir del recambio.

Uno de los sectores que está en medio de esa discusión es el denominado Provincias Unidas que tiene entre sus referentes a legisladores que entraron bajo ese signo, pero que, en realidad, pertenecen a diferentes fuerzas políticas.

En principio el sector de “Provincias Unidas" estará conformado por los 8 diputados que ingresaron bajo ese signo: 3 de Córdoba, 2 de Santa Fe, 1 de Corrientes, 1 de Jujuy y 1 de la ciudad de Buenos Aires, en donde los referentes serán el exgobernador de la provincia mediterránea, Juan Schiaretti, y el presidente de la UCR, Martín Lousteau.

El presidente de la UCR, Martín Lousteau

A este grupo se le sumarían los diputados de Encuentro Federal, bloque que preside Miguel Ángel Pichetto y que tiene entre sus miembros a Nicolás Massot. Hay un grupo de diputados con los que hay conversaciones, pero que aún no definieron, que son los de Democracia para Siempre, el bloque que preside Pablo Juliano.

Pero mientras se arman internamente comenzaron las reuniones con el oficialismo para establecer puentes. Con el concepto del “dialoguismo”, se reunieron esta semana el gobernador Martín Llaryora (Córdoba) y su coprovinciano el diputado Carlos Gutiérrez. Este último formaba parte del bloque Innovación Federal pero ya cambió su bio en las redes sociales donde muestra que es miembro de Provincias Unidas.

Aunque poco se sabe del encuentro, que se realiza en medio del debate por el Presupuesto, fuentes al tanto de la reunión explicaron a Infobae que bajaron un mensaje que el posicionamiento del bloque será el de una “oposición dialoguista” pero aclararon que ese diálogo será “tema por tema”.

“En la reunión explicaron que están de acuerdo en debatir una Reforma Laboral y Tributaria, pero si la misma se hace con un debate serio y con tiempo. Ya avisaron que no aprobarán los proyectos tal y como vienen de Rosada a libro cerrado y que hace falta que los debates sean serios y profundos”.

El sector que busca representar a, por lo menos una parte, de los gobernadores aspira a avanzar en un interbloque con los “sueltos” y “decepcionados” de otras fuerzas políticas como puede ser del PRO, de la UCR y de otros partidos provinciales con el fin de juntar alrededor de 20 voluntades que les permita convertirse en los árbitros de las discusiones.

“Con un Congreso atomizado entre los libertarios y el kirchnerismo nos tenemos que poner en el medio. Hoy no reditúa electoralmente estar en el centro, pero como ninguno de los dos sectores tiene el número para avanzar por sí solos con ningún proyecto, nos podemos convertir en los que definen para un lado o para el otro y, de esa manera, poder negociar y sumar nuestras posturas. Si nos quedamos solos no nos alcanza para nada”, explicó un diputado que se sentará junto a otros miembros de Provincias.

Las conversaciones aún no están cerradas, pero los nuevos diputados que llegan del PJ, la UCR y el PRO que conformarán un nuevo espacio buscan sumar aliados para aumentar su poder de negociación. Mientras tanto, ya avisaron que su perfil no será “acompañamiento de cualquier cosa” y que buscarán representar a los gobernadores en una Cámara de Diputados que cada vez más se parece a la de senadores.