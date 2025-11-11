Política

Unidad forzada o competir para legitimar: la nueva disputa de poder que aparece por el PJ Bonaerense

Máximo Kirchner quiere seguir al frente del partido, pero no tiene consenso amplio. Kicillof no tiene intenciones de ocupar esa silla. En el MDF creen que la elección es una forma de saldar la interna

Guardar
Máximo Kirchner y Axel Kicillof
Máximo Kirchner y Axel Kicillof atraviesan el peor momento de su relación personal y política (AG La Plata)

Durante el fin de semana Máximo Kirchner dejó en claro que quiere quedarse cuatro años más al frente del PJ Bonaerense. Y, que si es necesario, está dispuesto a competir en una interna por la conducción del partido. Fue una muestra concreta de que le interesa quedarse al frente de la principal herramienta electoral que tiene Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.

“Todos tienen derecho. El que quiera competir, que compita. Yo asumí cuando me lo pidieron, no era mi vocación ni mi aspiración”, aseguró en una entrevista que brindó a Radio con Vos. El líder de La Cámpora dijo en público lo que ya había dicho en privado respecto a su futuro en el partido. Aseguró que meses atrás hubo un acuerdo entre Kicillof, él y Massa para continuar en su cargo en el PJ. En La Plata lo desmienten rotundamente.

En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) los intendentes no prestan su consenso para que Kirchner sigue en el cargo. No es una postura uniforme, pero tampoco es minoritaria. No quieren que les imponga las condiciones del armado partidario ni su liderazgo en ese esquema. La postura tiene cierta lógica. La que se presenta por delante es una disputa de poder en el medio de la gran interna que tiene el peronismo.

Hay un sector del esquema político de Kicillof que cree oportuno que el Gobernador compita en esas elecciones y legitime su conducción en todos los escalafones del peronismo bonaerense. Significaría ir por todo como parte de una estrategia de consolidación contundente de su liderazgo político dentro del justicialismo provincial. “Si Axel quiere ser presidente, tiene que romper con estos chicos”, reflexionó un jefe comunal del conurbano.

El líder de La Cámpora
El líder de La Cámpora quiere seguir al frente del PJ Bonaerense por cuatro años más

Esa idea no tiene asidero en la gobernación. “Axel no va a estar a la cabeza del partido. Todos los intendentes lo tienen claro”, explicaron en La Plata. Si Kicillof como opción para competir, y frente a una eventual interna, el esquema del Gobernador deberá buscar un candidato para competir o para forzar una lista de unidad en la que haya un acuerdo entre las partes.

De todas formas, en el MDF no creen que el camporismo realmente quiera competir en una interna. “No creo que se animen. Pero sería una buena cancha para discutir la interna”, argumentó uno de los intendentes más cercanos al Gobernador. Detrás de las expresiones hay una medición de fuerzas vinculada a los padrones.

En el kicillofismo dicen que La Cámpora afilió muchos militantes durante los últimos años, pero, al mismo tiempo, advierten que los PJ municipales son gobernados por los intendentes bonaerenses. Y, la gran mayoría de ellos, están en el MDF. Miden fuerzas futuras porque el poder partidario está en juego.

En el cristinismo aseguran que Máximo Kirchner “hizo un trabajo que nadie hizo” en la construcción de Unidad Ciudadana y el Frente de Todos, entre el 2017 y el 2019, y que tiene “representación institucional” en varios municipios, concejos deliberantes y en la Legislatura bonaerense. “Ha sido un factor clave en la reconstrucción del peronismo bonaerense desde el 2017 a esta parte”, sostienen cerca del líder camporista.

El Gobernador descarta la posibilidad
El Gobernador descarta la posibilidad de ser él quien compita por la presidencia del PJ Bonaerense

Además, aseguran que Kicillof fue uno de los beneficiarios de esos múltiples acuerdos que se fueron generando para la construcción de la coalición actual. “Nadie chistó cuando Cristina lo eligió como candidato a gobernador en el 2019″, advirtió un dirigente camporista, haciendo una irónica alusión a la frase del jefe de Gabinete, Carlos Bianco, que pidió “ejercer la disciplina partidaria” histórica del kirchnerismo y votar “sin chistar” las leyes mandadas por el Gobernador.

En los próximos días se pondrá en juego la unidad peronista durante las negociaciones del Presupuesto. “Esto es un toma y daca. Siempre fue así y ahora es lo mismo”, explicaron en el cristinismo respecto a los acuerdos que deberá construir Kicillof con la oposición y con los sectores internos de Fuerza Patria.

En ese cambio de figuritas, van a entrar los fondos para obras públicas, los lugares en el Banco Provincia, la Corte Suprema provincial y la Defensoría del Pueblo, y también el PJ Bonaerense. Quizás haya temas que salgan y otros que entren, dependiendo de las necesidades y las circunstancias. Pero en el cristinismo advierten que será una etapa de negociaciones cruzadas. Nadie va a levantar la mano sin chistar.

Una eventual lista de unidad partidaria sería, una vez más, el resultado de un acuerdo por conveniencia. Nadie quiere pagar el costo político de la fractura expuesta y ambos lados del mostrador juegan con el reloj de arena y apuestan a que el otro pegue el portazo primero. Mientras tanto, el tiempo pasa y la interna suma capítulos. Como una historia de nunca acabar.

Temas Relacionados

Axel KicillofPeronismoMáximo KirchnerPJ BonaerenseIntendentesCristina KirchnerÚltimas noticias

Últimas Noticias

Martín Llaryora habló de su reunión con Santilli y Adorni: “Hay una nueva etapa, abierta al diálogo”

El gobernador de la provincia de Córdoba fue invitado a Casa Rosada por los nuevos funcionarios de Gobierno

Martín Llaryora habló de su

Suprimieron la Secretaría de Comunicación y Medios: sus tareas continuarán bajo la órbita de Manuel Adorni

El cambio surgió a partir de un decreto publicado en Boletín Oficial, en el que comunicaron bajo qué organismo queda la vocería y prensa del Gobierno

Suprimieron la Secretaría de Comunicación

Senado: la creación de dos universidades en el nuevo foco de atención en la relación entre oficialismo y oposición

Diputados las aprobó en octubre de 2023 y perderán estado parlamentario en febrero. Habrá un plenario para dictaminar mañana. “Relato, de los K; plan económico y macro, del Ejecutivo”, la frase que genera desconfianza entre dialoguistas tras el guiño peronista sobre la ley de DNU

Senado: la creación de dos

Inundaciones en campos bonaerenses: las obras inconclusas abren otro foco de conflicto entre Nación y PBA

Las fuertes lluvias y los anegamientos en el centro y oeste de Buenos Aires pusieron otra vez sobre la mesa la disputa sobre la obra pública. Por qué la cuenca del Salado es un proyecto clave y qué tramos faltan realizar. Nueva alerta amarilla por tormentas

Inundaciones en campos bonaerenses: las

La hoja de ruta del Gobierno para las sesiones extraordinarias: Presupuesto en diciembre y reformas en febrero

El Poder Ejecutivo evalúa desdoblar la fecha y aspira incluir la Ley de Inocencia Fiscal. La reforma del Código Penal y los posibles cambios en la reglamentación de la Ley de Glaciares quedarían para principios del 2026

La hoja de ruta del
DEPORTES
Tiene 14 años, compite con

Tiene 14 años, compite con la “magia” de Colapinto y representará a la Argentina en el Mundial de Karting

Jugó en cinco categorías del fútbol argentino, le hizo dos goles a River en la B Nacional y estuvo cerca de Boca: los recuerdos de Píriz Alves

Mariano Navone pisó fuerte en su debut en el Challenger de Montevideo: Sebastián Báez busca romper la mala racha

Las 3 chances que le quedan a River Plate para acceder a la Copa Libertadores 2026: la “ayuda” que podría darle Boca Juniors

Colapinto, íntimo: cuándo se enteró de su renovación en Alpine, por qué le cuesta dormir y su familia

TELESHOW
El elogio de Franco Colapinto

El elogio de Franco Colapinto a Wanda Nara, ¿con indirecta para la China Suárez?: “Es divertida”

La romántica escapada de Andrea Rincón a Mendoza junto a un misterioso hombre: “En el paraíso”

El chispazo del Chino Leunis y Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity: “¡Se picó!"

Cuánto cobraron los famosos en el show de Martín Cirio y las exigencias de Wanda Nara: “Pidió de todo”

Ale Sergi habló de Dua Lipa cantando “Tu misterioso alguien” en la Argentina y por qué rechazaron su oferta

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador entra en la semana

Ecuador entra en la semana decisiva para el referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa

El Gobierno de Taiwán evacuó a miles de personas ante la inminente llegada del tifón Fung-wong

El presidente de Bolivia se reunió con el ministro de Exteriores de Alemania para reactivar las relaciones bilaterales

Daniel Canogar: “Me interesa indagar en la creación como un acto de resistencia”

“Topos”: ¿qué pasa cuándo tus vecinos son espías rusos?