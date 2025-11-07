Política

El Gobierno eliminó más de 970 normas para acelerar los procesos vinculados a la industria vitivinícola

La derogación de las normativas permitirá que los diferentes sectores de la industria agilicen sus procesos de producción y comercialización

Las autoridades aseguraron que las desregulaciones favorecerán a la producción e incentivarán el consumo de productos nacionales

El Gobierno nacional oficializó la eliminación de un total de 973 normas que implementaban controles en todos los procesos vinculados a la industria vitivinícola. Así, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) aprobó una nueva normativa, que unificará y sistematizará la regulación de la producción, industrialización, fraccionamiento, circulación, comercialización, exportación e importación de vinos, mostos y otros productos derivados de la vid.

Luego de que la medida fuera aprobada por el presidente del organismo, Carlos Tizio, se hizo efectiva mediante su publicación de la Resolución 37/2025 en el Boletín Oficial. “El presente régimen será de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional”, estableció el documento.

De esta manera, las autoridades aclararon que la normativa alcanzará a un espectro amplio de actores, entre ellos, productores primarios de uvas, hasta establecimientos elaboradores, bodegas, fábricas de mosto y espumosos, plantas de fraccionamiento y de productos enológicos.

En la lista también fueron incluidos los comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores de productos vitivinícolas y enológicos. Además, fueron agregados los laboratorios enológicos y de análisis habilitados, junto con cualquier otro operador inscripto o sujeto a control por parte del INV.

A partir de ahora, la trazabilidad será optativa en la industria vitivinícola

Además de la creación del Digesto Normativo, las autoridades indicaron que, en el total de las resoluciones que regulaban y burocratizaban a cada uno de los eslabones de la industria, se incluyeron normas que habían sido implementadas desde 1981.

Con la aprobación de este digesto, el INV buscará garantizar la transparencia, la trazabilidad y el control efectivo en cada etapa de la actividad, desde la producción primaria hasta la comercialización y exportación, reforzando el papel del organismo como autoridad de aplicación y fiscalización en el sector.

Previo a que la medida entrara en vigencia, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había adelantado la reforma a través de un comunicado en la red social X (antes Twitter). “La Resolución deroga 973 normas (sí, 973!) y redefine completamente el rol del organismo”, destacó en su mensaje.

“Dejamos atrás el régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo donde se enfoca exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino”, celebró el titular de la cartera, para luego remarcar que por año se producen 900 litros de vino aproximadamente. Esto se traduciría en el ingreso de unos USD 800 millones.

A pesar de esto, Sturzenegger señaló que el consumo mundial de esta bebida alcohólica decayó en el último tiempo. Por esto, resaltó que “es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno”.

Por otro lado, confirmó que la medida también permitirá que los sectores involucrados puedan optar realizar los controles de trazabilidad. “Menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción”, valoró el ministro al asegurar que esto eliminará las fiscalizaciones intermediarias.

“Para tomar noción de lo exagerado de este régimen, en 2024 el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones a bodegas. Existen registros de empresas que recibían una inspección cada 2 días”, ejemplificó Sturzenegger.

En línea con esto, apuntó: “La inmensa mayoría de las bodegas hace años que no tiene problemas. ¿Por qué tratarlos como delincuentes? Ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado ande complicando las cosas".

“Rescatamos una de las desregulaciones que habíamos trabajado en los decretos delegados que el Congreso con extraordinaria liviandad decidió derogar”, resaltó el ministro al enfatizar que “la libertad siempre encuentra su camino”. Tras destacar el trabajo del INV, la Secretaría de Coordinación de Producción, la Secretaría de Agricultura y al equipo del Ministerio de Desregulación, agradeció al presidente Javier Milei por haber trazado el camino que hizo posible la reestructuración del sector.

