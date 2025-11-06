Política

Uno por uno, todos los sindicalistas que conformarán la CGT tras la elección del nuevo triunvirato

Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello encabezarán la central obrera el próximo periodo. Cómo quedaron cada una de las secretarías y los vocales

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió a las autoridades que conducirán la histórica central sindical durante el próximo periodo. Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello resultaron seleccionados tras la elección del nuevo triunvirato concretada este miércoles. El proceso se llevó a cabo en medio de un escenario sindical marcado por cambios internos y la inminente negociación de la reforma laboral.

En el cónclave de representantes gremiales, la CGT reorganizó por completo su estructura de conducción.

Octavio Argüello, referente de los camioneros, encabezará uno de los tres puestos máximos de liderazgo. Junto a él, estarán Cristian Jerónimo, representante del sector vidrio, y Jorge Sola, actual secretario general del Sindicato del Seguro, conformando la cima de la mesa de conducción.

La Secretaría General Adjunta recaerá en Andrés Rodríguez, quien asumirá la responsabilidad de articular con el resto de la conducción. En la Secretaría Gremial fue elegido Osvaldo Lobato, mientras que la Secretaría de Relaciones Internacionales queda en manos de Gerardo Martínez. El área de Interior la ocupará Héctor Daer, histórico referente del sector salud.

Los espacios de relaciones institucionales y comunicación presentan un esquema de co-titularidad: la Secretaría de Relaciones Institucionales estará a cargo de Daniel Lovera y Romina Santana, y la Secretaría de Prensa y Comunicación bajo la responsabilidad de Horacio Arreceygor y Susana Benítez. Al frente de Seguridad Social se encuentran Hugo Benítez y Romina Sánchez, quienes coordinarán tareas con distintas organizaciones y organismos previsionales.

Aparecen, entre las áreas con presencia femenina, las secretarías de Cultura, con Miguel Paniagua y María Belén Ratto, y de Ciencia y Técnica, liderada por Marina Jauribery y Hernán Escudero. Además, la organización designó a Rosa Carmen Sorsaburu y Emilio Alberto Lamas en la Secretaría Administrativa, mientras que la secretaría de vivienda corresponde a Sergio Sasia.

La CGT enfrenta la inminente negociación de la reforma laboral con una estructura renovada y mayor representación sectorial

En cuanto a la Secretaría de Turismo, fue elegido Carlos Roberto Acuña y en Acción Social estarán José Luis Lingeri y Karina Navone; la Secretaría de Actas la asumirán Enrique Lorenzo y Laura Fernández. Para las finanzas, Gastón Frutos tomará el mando, acompañado de la Secretaría de Derechos Humanos bajo la responsabilidad de Julio Piumato y Maia Volcovinsky.

La conducción de las áreas enfocadas en igualdad y género queda, respectivamente, con Luna Villar en Igualdad de Oportunidades y Carla Gaudensi en Género. Norberto Diprópero y Elena Ferreyra estarán al frente de Asuntos Legislativos, y Oscar Rojas en Políticas Económicas y Sociales.

La infraestructura estadística quedó bajo control de Víctor Santa María y Noemí Aida Germiniani, mientras que la Secretaría de Defensa del Consumidor fue confirmada para Pablo Flores y María Lorena Attinese. La política de empleo estará orientada por Juan Carlos Schmid y Yesica Daniela Gesteiro, mientras que Argentino Geneiro liderará Formación y Capacitación.

La Secretaría de Juventud fue otorgada a Sebastián Maturano y Lorena Noemí Sciorilli, la protección de la niñez a José Voytenco y Natalia Sánchez Jauregui, y el área de salud laboral quedó a cargo de Nahuel Chancel y Danela Ayelén Aguet. El nuevo área de Medio Ambiente, Cambio Climático y Transición Justa tendrá como responsables a Jorge Manccini y Antonella Rucci.

En educación y producción, las secretarías estarán comandadas por Sergio Romero junto a Gilda Galucci en políticas educativas, y por Rodolfo Daer y Viviana Córdoba en industria y producción. La municipalidad verá a Amadeo Genta y Graciela Pérez mientras que en energía fueron elegidos Guillermo Roberto Moser y María A. Roldán Palomo.

El área de innovación estará bajo dirección de Carlos Bonjour y Vanesa Núñez; infraestructura y servicios públicos bajo Guillermo Mangone y Noemí Teresa Pozo. Para deportes se designó a Juan Pablo Brey y Verónica Scarpato.

La vocalía contempla diez espacios, ocupados de la siguiente forma: Pablo Pajes y Laura Lorenzo en la primera; Horacio F. Jerez y María Verónica Zungri en la segunda; Víctor Carricarte y Carmen Florencia Medina en la tercera; Luis Cejas y Silvia López en la cuarta; SETIA en la quinta; Gabriel Navarrete y Claudia Lázaro en la sexta; Juan José Moreira y Daniela Resumi en la séptima; Omar Plaini en la octava; Raúl Quiñonez y Bárbara Marcela Margagliotti en la novena; Luis Hievowtz y Patricia Noemí Escobar en la décima.

Completan la lista ante la asamblea la undécima vocalía de Raúl Duros, la décima segunda con Héctor Oscar Laplace y Rosa del Valle González, la décimo tercera encabezada por María Lávia, y la décima cuarta con Alberto Fantini.

