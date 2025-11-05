Política

“¿Qué hacés, mucho sol?“: el saludo de Karina Milei a Santiago Caputo en medio de la jura de Adorni

La secretaria General de la Presidencia y el asesor presidencial se mostraron juntos en Casa Rosada. El contexto del encuentro y el clima que hay en el Gabinete

Guardar
El momento del abrazo entre Karina Milei y Santiago Caputo en Casa Rosada

Manuel Adorni juró este mediodía como el flamante jefe de Gabinete. El acto formal se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contó con un altísimo porcentaje de presentismo por parte de la cúpula del Ejecutivo. A diferencia del acto de nombramiento de Pablo Quirno, hecho la semana pasada, este miércoles se evidenció un clima más laxo entre diversos integrantes del Gobierno. O al menos así eligieron mostrarse.

Como suele ocurrir habitualmente en este tipo de eventos, la previa de la jura suele desarrollarse como ámbito en el que varios funcionarios se encuentran y se saludan brevemente. En el evento de jura de Quirno como canciller, el asesor presidencial Santiago Caputo había mantenido un escueto contacto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, así como con todo su entorno.

En tanto, esta jornada se mostraron públicamente saludándose y conversando en más de una oportunidad. Al llegar al Salón Blanco, la hermana presidencial comenzó a saludar uno por uno a todos los integrantes del Gabinete que estaban en las primeras filas. Cuando vio al asesor le hizo un chiste por los lentes oscuros que llevaba puesto.

“¿Qué hacés, mucho sol?”, bromeó, para luego abrazarlo y saludarlo. Ambos se rieron y conversaron brevemente, en uno de los puntos álgidos de toda la ceremonia. Una vez jurado Adorni, los dos volvieron a conversar mano a mano de manera breve antes de que “El Jefe” se retirara del Salón para volver al despacho de su hermano.

Al igual que lo hizo la semana pasada, el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, se acercó a Caputo y conversaron casi un minuto, algo más que la vez anterior. El vínculo entre ambos no es el más fluido, pero optaron por mostrarlo aún más distendido en esta ocasión. En tanto, no se divisó un saludo entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con el consultor presidencial.

Eduardo Lule Menem y Santiago
Eduardo Lule Menem y Santiago Caputo

“Todo es paz y amor entre ellos”, decía con cierto dejo de ironía una fuente inobjetable del entorno caputista ante los videos que se viralizaron en redes, en el que el armador iba a buscarlo para abrazarlo. “Lule” no se mostraba en público de esa manera desde antes de que emergiera el escándalo de los audios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el cual fue un punto de inflexión entre varias huestes del karinismo con el del asesor presidencial. “El Triángulo de Hierro ya no existe”, marcan allí.

Después de las elecciones, Karina Milei se consolidó como la principal ganadora dentro del Gobierno para determinar las futuras disposiciones de cargos en áreas clave. Ahora tiene a Manuel Adorni como sus ojos en todo el horizonte del Gabinete y a Martín Menem empoderado desde la Cámara de Diputado. También tiene a Patricia Bullrich y a Diego Santilli como hombres que negociarán en el Senado y con los gobernadores, respectivamente, pero que dependen de la firma de la hermana presidencial para ser candidatos en 2027 como ellos pretenden.

Santiago Caputo no perdió posiciones relevantes. Sigue manteniendo centralidad en la SIDE, la UIF, en sectores del ARCA, en los organismos públicos y en los ministerios de Justicia y de Salud. Como ejemplo reciente, consiguió que el reemplazo de la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, quien renunció producto del desplazamiento de Guillermo Francos, fuera un hombre de su entorno, Guido Giana.

Quienes conocen al dedillo el entorno del asesor presidencial marcan que haber asumido un cargo formal lo habría limitado y que el esquema actual con Diego Santilli como ministro del Interior resulta un esquema confortable. “Tenés un piso y un techo rígido con las áreas que ya están en su poder, pero Santiago se habría convertido en un fusible si era ministro”, indicó una persona de su extremísima confianza.

Temas Relacionados

Javier MileiKarina MileiSantiago CaputoManuel Adornivideo

Últimas Noticias

Larroque habló de la interna del PJ: “Kicillof es el emergente político para el futuro, en la provincia de Buenos Aires salvamos las papas”

El funcionario bonaerense resaltó la figura del gobernador como líder renovador. Fue cauto sobre la continuidad de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense, pero aclaró: “Necesitamos un espacio dinámico, comprometido con el gobierno de la provincia de Buenos Aires”

Larroque habló de la interna

Barrionuevo y sus aliados perdieron la votación en el congreso de la CGT y se afianza el acuerdo por el nuevo triunvirato

Sufrió un duro revés la moción de un grupo de sindicatos de volver al esquema de un sólo líder. Los 3 cotitulares serían Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, pero no se descarta una ruptura

Barrionuevo y sus aliados perdieron

Sheinbaum arremete contra la oposición tras discusión entre Lilly Téllez y Noroña, acusa que buscan regresar “guerra contra el narco”

La presidenta de México advirtió sobre las consecuencias negativas para el país si se regresa a esa estrategia de seguridad

Sheinbaum arremete contra la oposición

En una ceremonia multitudinaria, Milei le tomó juramento a Adorni como nuevo jefe de Gabinete: “Con todo eh”

El Presidente encabezó el acto en la Casa Rosada, donde participaron varios funcionarios. El ex vocero reemplazará a Guillermo Francos

En una ceremonia multitudinaria, Milei

Milei reunió a más de 100 legisladores en Casa Rosada y se mostró optimista para aprobar las tres reformas libertarias clave

El Presidente recibió a los diputados y senadores vigentes y electos de LLA y PRO. Les explicó los efectos económicos de la sanción de las leyes laboral, tributaria y penal. Martín Menem y Patricia Bullrich ocuparon un rol clave

Milei reunió a más de
DEPORTES
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El padre de Lamine Yamal anunció su compromiso con una joven 16 años menor y encendió el debate

El lujoso detalle en el contrato de Memphis Depay que abrió las puertas a la polémica con Corinthians

Argentina presentó su camiseta titular para la Copa del Mundo 2026: el álbum de todas las casacas de la Selección en los Mundiales

De Riquelme a Batistuta: el informe que reveló los 5 futbolistas argentinos que más nombres inspiraron en Brasil

TELESHOW
Redes al rojo vivo: Zaira

Redes al rojo vivo: Zaira Nara, Bauletti y la trama de un impactante ramo de flores sin remitente

El conmovedor recuerdo de Marta Fort a Ricardo el día de su cumpleaños: “Me hubiera gustado compartir esto con vos”

Juana Viale habló de su ausencia en el cumpleaños de Marcela Tinayre: “No vivo de los rumores”

La reacción de Ivana Figueiras luego de las duras comparaciones que recibió con la China Suárez

Wanda Nara replicó uno de sus looks más emblemáticos para la gala nostálgica de MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

Cuando San Martín viajó a

Cuando San Martín viajó a Italia y lo declararon muerto

Rodrigo Paz y Edmand Lara reciben las credenciales de gobernantes con llamados a la unidad

Rodrigo Paz anuncia incentivos fiscales para el sector productivo y una cumbre empresarial el viernes

Becas Progresar de ANSES: quiénes pueden solicitarla hasta el 30 de noviembre

El modelo colombiano de cultura empresarial que llegó a Harvard