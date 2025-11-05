Larroque habló de la interna del PJ: “Kicillof es el emergente político para el futuro, en la provincia de Buenos Aires salvamos las papas”

Andrés Larroque sonríe junto a Axel Kicillof

El resultado de las elecciones de medio término aún genera análisis variados e impacta de lleno en la dinámica interna de la oposición, que quedó atrapada en medio de un fuego cruzado autodestructivo. En ese contexto, Andrés “Cuervo” Larroque señaló que el peronismo debe enfocarse en ofrecer un futuro y destacó la figura de Axel Kicillof como emergente y figura representativa de esa propuesta renovadora.

El dirigente bonaerense sostuvo que “el gobierno nacional no debe embriagarse con este resultado (victoria) a nivel nacional, porque la complejidad de la economía continúa y el gobierno está intervenido por Estados Unidos no sólo en términos económicos, sino también en la gestión política”; en base a esa mirada, advirtió que “desde el lado de la soberanía, eso es preocupante”.

En cuanto al resultado electoral, Larroque atribuyó el ajustado margen de derrota en la provincia de Buenos Aires a factores externos, entre ellos, la figura de un “Donald Trump apocalíptico que lógicamente influyó muchísimo”. De todos modos, el funcionario bonaerense marcó una clara diferencia: “Nosotros en septiembre ofrecimos una mirada de futuro y en el proceso electoral (de octubre) ese eje central se empañó por estas circunstancias extraordinarias, pero a Milei le ganamos por 14 puntos en septiembre y empatamos con Trump en octubre”.

Además, Larroque enfatizó la necesidad de que el peronismo avance en la construcción de una propuesta de futuro y postuló a una figura concreta: “Axel (Kicillof) es claramente el emergente político, lo fue en la elección de 2023 (cuando fue reelecto gobernador) y ha revalidado en septiembre, ya que hace 20 años que el peronismo no ganaba una elección legislativa y en términos de porcentaje ha sido el mejor resultado en una elección intermedia a nivel nacional”.

Consultado sobre la proyección de Kicillof como candidato presidencial para 2027, el dirigente bonaerense reafirmó su centralidad en el espacio: “Acaba de pasar una elección compleja, en la provincia de Buenos Aires salvamos las papas y, más allá de algún achaque, por supuesto que Axel se sostiene como el emergente. Nuestro objetivo es que el peronismo vuelva a ser gobierno nacional, en algún momento tendremos que encarar la discusión de los nombres, pero primero está la construcción colectiva, resolver nuestros problemas, ampliar y después se verá quién es el compañero o la compañera que tenga la responsabilidad”.

En el mismo sentido, el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires insistió en que el liderazgo de Kicillof trasciende las fronteras bonaerenses y representa una oportunidad para el movimiento.

El vínculo con Cristina y Máximo Kirchner

Las críticas de Cristina Kirchner sobre el desdoblamiento electoral implementado por Kicillof también fueron tema de análisis; al respecto, Larroque relativizó el impacto de esas opiniones y defendió la decisión de separar los comicios: “Son opiniones, no se puede desconocer la realidad, incluso los intendentes se han expresado. La elección conjunta era impracticable por términos operativos, lo hemos explicado hasta el hartazgo. Y desdoblar nos permitió defender los concejos deliberantes, la legislatura y la institucionalidad de la provincia de Buenos Aires en un contexto muy difícil porque nosotros estamos castigados por el gobierno nacional; en ese contexto, creo que fue correcto desdoblar”.

Axel Kicillof, Cristina y Máximo Kirchner

Sobre el futuro de la propia Cristina Kirchner, Larroque fue categórico al exigir su liberación y reivindicar su liderazgo: “Está injustamente detenida, tiene que estar en libertad, ese es el reclamo que estamos haciendo todos, esperamos que prime la cordura en este país y ella pueda salir de esta situación ignominiosa. Es el liderazgo político contemporáneo más importante y siempre tiene para aportar”.

El análisis de Larroque también abordó el futuro del PJ Bonaerense y el rol de Máximo Kirchner. Al respecto, consideró que la discusión sobre la conducción partidaria debe postergarse ante las urgencias presupuestarias y financieras, pero dejó un mensaje: “Los plazos finalizan el 17 de diciembre, se iniciará un debate, pero me parece que necesitamos un PJ dinámico y comprometido con el gobierno de la provincia, con la defensa de 17 millones de bonaerenses. Es un debate que ya va a venir, nuestras urgencias pasan por resolver el presupuesto y el financiamiento de la deuda en un contexto de ahogo financiero. La discusión sobre el PJ bonaerense vendrá luego de eso”.

En cuanto a las diferencias internas y el voto de los legisladores de La Cámpora sobre el Presupuesto, Larroque remarcó la gravedad de la situación social y la necesidad de acompañar al Ejecutivo: “Las leyes son fundamentales e imprescindibles, si no tenemos esos recursos, los vamos a tener que quitar... en el caso de nuestra cartera, damos asistencia alimentaria a 4 millones de personas, así que no hay mucho margen para otras alternativas que no sean acompañar los instrumentos que plantea el Ejecutivo; es una situación de emergencia y supervivencia de la provincia de Buenos Aires”.

El vínculo entre Kicillof y Javier Milei fue otro de los ejes del análisis. Larroque cuestionó la falta de diálogo institucional y la discriminación hacia la provincia: “El gobierno nacional debería invitar a todos los gobernadores, no entiendo la discriminación. El gobernador ha planteado la necesidad de una reunión con el Presidente por una infinidad de temas delicados, porque más allá de que ideológicamente las diferencias son notorias, por encima está la gente”.

Finalmente, el funcionario bonaerense advirtió sobre la fragmentación del voto: “Yo ya no creo que sea una discusión de nombres sino de metodología, de propuestas y finalmente de los roles. Lo que observamos en la provincia de Buenos Aires es que hubo expresiones minoritarias que no llegaron a introducir un diputado en el Congreso nacional, pero que históricamente eran votos del peronismo y ahora eligieron otras variantes. El peronismo es un movimiento de mayorías, si confundimos eso, estamos mal”.