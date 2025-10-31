Política

La carta tensionó al máximo el gabinete de Kicillof y es incierta la continuidad de los ministros que responden a CFK

“Sin son tal leales, que se vayan”, desafían desde el entorno del gobernador bonaerense. La diputada nacional electa Teresa García había pedido las renuncias de los funcionarios tras la derrota electoral. Los intendentes afines al mandatario provincial le pedirán que rompa con el kirchnerismo duro

Guardar
El Gabinete de Kicillof tiene
El Gabinete de Kicillof tiene representación del MDF, La Cámpora y el Frente Renovador (Gobierno PBA)

La carta de la expresidenta Cristina Kirchner, en la que responsabilizó a Axel Kicillof del traspié electoral del 26 de octubre por haber desdoblado los comicios, agitó nuevamente la convivencia en el peronismo bonaerense. Y el impacto, aún impredecible, recae en primera instancia en la conformación del gabinete de la provincia de Buenos Aires.

“Sin son tan leales, que se vayan, pero no va a suceder”, manifestaron cerca del gobernador de la provincia de Buenos Aires, tras la difusión del escrito de la líder del Partido Justicialista.

En La Plata, el mensaje de CFK generó un malestar puertas adentro que con el correr de la mañana empezó a hacerse notar. La comunicación de la expresidenta, además, se dio en la antesala de una reunión que Kicillof mantendrá este viernes con los intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro.

Cristina Kirchner el domingo electoral
Cristina Kirchner el domingo electoral (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

En ese encuentro, como adelantó Infobae, algunos jefes comunales le pedirán al gobernador que profundice el divorcio político con el kirchnerismo duro y que acelere el armado en vistas al 2027. Ese divorcio, esperan algunos intendentes, incluye la salida de los ministros que responden a CFK y que hoy forman parte del gobierno bonaerense. Los recientes sucesos obligaron a cambiar la locación: en principio iba a ser en la gobernación bonaerense, pero ahora será en el corazón del Parque Pereyra Iraola.

En principio, componen ese grupo Juan Martín Mena (Justicia y Derechos Humanos), Nicolás Kreplak (Salud), Daniela Vilar (Ambiente), Florencia Saintout (Instituto Cultural), Marina Moretti (Instituto de Previsión Social), Homero Giles (IOMA).

El Gabinete de Kicillof también tiene presencia del Frente Renovador de Sergio Massa con la conducción del ministerio de Transporte, a cargo de Martín Marinucci.

“Ayer Milei lo dejo afuera de la reunión, hoy Cristina lo ataca frontalmente. Todo dicho. Nosotros tenemos que sostener la Provincia y poner un presidente peronista en 2027″, deslizó a Infobae un ministro provincial que responde al esquema político de Kicillof.

Formalmente, cerca del gobernador plantearon que “la carta no causó sorpresa, porque repite los argumentos amañados que desde ese sector se están tratando de instalar desde el domingo pasado. Estos argumentos son desmentidos por la realidad, ya que la estrategia de septiembre funcionó y la de octubre no. No solo en la provincia, sino en todo el país”.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof
Cristina Kirchner y Axel Kicillof

En la carta de Cristina hay una línea final que da cuenta de que la voluntad de los funcionarios del cristinismo a priori no es renunciar del Gabinete. “Sigo sosteniendo el valor de la unidad como instrumento político de construcción”, cerró su escrito.

“La excepción de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires -la derrota a diferencia de otros gobernadores peronistas- obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento. No lo digo con el diario del lunes, como suelen hacer los ‘expertos y analistas’”, planteó CFK en su escrito y apuntó directamente contra Kicillof al remarcar que “en privado (por la característica del planteo) también sostuve que adelantar las elecciones de la PBA era muy riesgoso tanto por su peso electoral y su valor simbólico, como porque si se perdía iba a tener un efecto devastador para el peronismo a nivel nacional y si se ganaba iba a producir un ‘efecto balotaje’ que permitiría reagrupar todo el voto antiperonista para las legislativas de octubre”.

Temas Relacionados

últimas noticiasprovincia de Buenos AiresAxel KicillofCartaCristina KirchnerPeronismoFuerza PatriaProvincia de Buenos Aires

Últimas Noticias

Se rompe el PRO en Diputados: los legisladores de Bullrich dejan el bloque de Macri y se suman a La Libertad Avanza

Son siete diputados que pasarán a integrar la bancada oficialista. Los nombres y el trasfondo de la decisión

Se rompe el PRO en

Entre versiones y desmentidas, en el Consejo de Mayo se negocia la reforma laboral “sin acuerdos al 100%” y con posturas en disidencia

Fuentes oficiales negaron los trascendidos y revelaron claves del funcionamiento para llegar a mediados de diciembre con un proyecto de ley. De dónde surgió la base para discutir la iniciativa y el compromiso de confidencialidad

Entre versiones y desmentidas, en

Escrutinio definitivo: Martín Lousteau se quedó con la banca 13 de diputados por la ciudad de Buenos Aires

El recuento final le dio más ventaja al senador nacional y se aseguró el último escaño en la Cámara baja. Todavía queda pendiente el resultado final de la provincia de Buenos Aires

Escrutinio definitivo: Martín Lousteau se

Javier Milei y Mauricio Macri cenarán en Olivos y se verán por primera vez después de las elecciones: el trasfondo de la cumbre

El Presidente y el jefe PRO volverán a encontrarse este viernes en la Residencia Presidencial. La definición por el Gabinete y los dilemas políticos del oficialismo como temas centrales del mitin

Javier Milei y Mauricio Macri

En tensión con Macri, Patricia Bullrich presiona para que sus diputados rompan con el PRO

Damián Arabia ya anunció que dejará la bancada que conduce Cristian Ritondo para sumarse a LLA o integrar otro espacio afín al oficialismo. Lo seguirían otros seis legisladores. El aval de la Ministra de Seguridad en la intimidad: “Me siguen a mí y al proyecto de país”

En tensión con Macri, Patricia
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se rompe el PRO en

Se rompe el PRO en Diputados: los legisladores de Bullrich dejan el bloque de Macri y se suman a La Libertad Avanza

Un estudio analizó la relación entre la infección por COVID-19 durante el embarazo y el riesgo del autismo

Siete detenidos por el brutal crimen de la jubilada en San Isidro: el rol del temible “Castillito”

Qué significa estar más tranquilo solo que acompañado, según la psicología

Entre versiones y desmentidas, en el Consejo de Mayo se negocia la reforma laboral “sin acuerdos al 100%” y con posturas en disidencia

INFOBAE AMÉRICA
“Entrenemos para ser mejores”: El

“Entrenemos para ser mejores”: El deporte y la banca se unen para inspirar una sociedad más empática y respetuosa

Así es el Palacio Lakshmi Vilas, la casa más grande del planeta donde solo viven cuatro personas

Artistas urbanos transforman residuos del transporte en alta costura

Quiénes son D66, los liberales progresistas que derrotaron a la ultraderecha en Países Bajos

Un manuscrito del siglo IX revela signos musicales pioneros en occidente

TELESHOW
Se conocieron las primeras imágenes

Se conocieron las primeras imágenes de “Glaxo”, la película que protagonizará Lali Espósito

Benjamín Vicuña, entre la distancia y la tristeza: “No veo a mis hijos hace más de cuarenta días”

Nicole Neumann criticó la rigidez escolar en el sistema de faltas: “¡Hay una vida también!"

Wanda Nara y un mensaje implícito para Mauro Icardi: “Mood de las mamás que hacemos todo”

“Cuando Frank conoció a Carlitos” y la causa rotaria que convocó a una multitud en Buenos Aires