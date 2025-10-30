Política

Cristina Kirchner se reunió con Carlos Maslatón en su casa de San José 1.111: de qué hablaron

El mediático abogado visitó a la ex presidenta en su residencia de Constitución, donde cumple la prisión domiciliaria. Cómo se gestó el encuentro

Guardar
La foto de Cristina Kirchner
La foto de Cristina Kirchner con Carlos Maslatón

La ex presidenta Cristina Kirchner se reunió con el abogado Carlos Maslatón en el departamento ubicado en San José 1111, donde cumple su condena en la causa Vialidad. El encuentro fue publicado por el mediático analista en sus redes sociales y se dio a pocos días de la derrota en las elecciones legislativas.

La reunión había sido pedida hace varios días atrás y el acercamiento previo fue realizado a través del diputado nacional de Fuerza Patria, Eduardo Valdés, que es amigo de Maslatón y uno de los dirigentes políticos del peronismo más cercano a la ex jefa de Estado.

Antes de desarrollar sobre lo que trató el encuentro, el abogado escribió al inicio del posteo un pasaje religioso del Nuevo Testamento al que vinculó con “las injusticias”.

“‘Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos’. Evangelio según San Mateo, Capítulo 5, Versículo 10, Nuevo Testamento. Estas máximas de Jesucristo fueron expresadas en el año 29 frente a un grupo de judíos que habitaban las orillas del Mar de la Galilea-Israel, en la Judea del siglo I ocupada por el Imperio Romano. Junto al resto de las Bienaventuranzas, es uno de los mensajes más fuertes de la historia de la humanidad. Forman parte de la cultura universal y son aplicables a las injusticias actuales“, remarcó en el tweet.

Luego desarrolló cómo se vivió la cumbre. “La encontré bien y fuerte, le dije que fui muy crítico de su gobierno en 2012-2013 y que participé de las tres marchas del 13S, 8N y 18A”, explicó el abogado, que se ha convertido en uno de los personajes públicos más críticos del gobierno de Javier Milei, sobre todo del plan económico y su subsistencia a lo largo del tiempo.

En su explicación, aseguró que durante el segundo gobierno de CFK, “creíamos que el país marchaba hacia el chavismo venezolano”, lo que consideró como “una mala interpretación por cierto pues ella y el peronismo mostraron tolerancia hacia el disidente, comportamiento democrático y condena a todo regreso a formas violentas para la política nacional”.

Carlos Maslatón y CFK en
Carlos Maslatón y CFK en C5N (@carlosmaslaton)

Además, contó que hacía varios años que quería hablar con ella “para analizar parte de lo sucedido en la Argentina en especial desde octubre de 2011 cuando, lamentablemente, se genera la grieta nacional por incomprensión mutua de mensajes y de intenciones políticas”. En ese sentido, resaltó que “en sus 8 años de gobierno tuvo aciertos y equivocaciones, como todos, pero trató de lograr desde su punto de vista lo mejor para el país”.

Y continuó: “Analizamos por supuesto la economía y los errores financieros del gobierno actual. Le ratifiqué, conforme a mis posteos anteriores que considero que fue sentenciada con criterio políticamente motivado y que, perteneciendo yo a la generación política de 1983, no acepto encarcelar al adversario para proscribirlo de la competencia electoral”.

Sobre los tópicos que tocaron, Maslatón enfatizó que no hablaron del “tema Irán y AMIA” y añadió: “Le conté de mi reunión con el Presidente de Israel, Shimon Peres, de noviembre de 2010, donde él me expresó su agradecimiento por las gestiones de Cristina en este aspecto así como las de Néstor Kirchner cuya muerte lamentó fuertemente”.

“Le deseo todo lo mejor a CFK, apreciada por gran parte de la población argentina y que merece respeto", completó en el mensaje el analista.

Cristina Kirchner elogiando a Maslatón

No es el primer acercamiento que tuvieron la ex mandataria con el influencer vinculado tiempo atrás con Javier Milei. En una entrevista realizada en C5N en 2023, CFK le dejó un mensaje al por entonces panelista de Duro de Domar con un inesperado elogio.

Me encanta Maslatón, no pienso en nada como él, pero me encanta”, expresó la vicepresidenta mientras el periodista Pablo Duggan, conductor del programa y quien la entrevistó mano a mano, agregó, entre risas, “que lío se va a armar”. Y CFK repitió: “Me encanta Maslatón, me encanta, me divierte mucho”, a lo que el conductor, señalando con el dedo hacia detrás de cámara, le dijo “está por ahí, festejando, te quiere conocer”.

Después de la entrevista, y ante la presencia de los demás panelistas del ciclo, Maslatón dijo que “ella tiene las condiciones para combinar desarrollo capitalista, porque ella lo es, con justicia social peronista: no hay nadie que lo pueda interpretar como ella, lamento que no se pueda presentar, será la proscripción o temas personales”, adujo.

Temas Relacionados

Cristina KirchnerCarlos MaslatónKirchnerismoEduardo ValdésPeronismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El escrutinio definitivo confirmó los resultados en los cinco distritos más parejos, pero queda la incógnita de provincia de Buenos Aires

En Chaco y Chubut quedaron firmes las victorias libertarias. La Rioja, La Pampa y Santa Cruz fueron para el peronismo. Los casos de Provincia de Buenos Aires. Y la duda por la banca de Lousteau en CABA

El escrutinio definitivo confirmó los

Kicillof criticó al Gobierno y aseguró que estaba dispuesto a participar de la reunión de gobernadores en Casa Rosada

El mandatario bonaerense cuestionó la decisión de Javier Milei de excluirlo del encuentro que se realizará esta tarde. “Comete un error el presidente, que no pueda sentarse a intercambiar puntos de vista habla de las limitaciones que tiene”, lamentó

Kicillof criticó al Gobierno y

Rusia asesinó en combate a tres argentinos alistados en el ejército de Ucrania

Los soldados fueron víctimas de un ataque de drones en la región de Sumy. Se habían sumado a las tropas hacía dos meses

Rusia asesinó en combate a

La Corte citó a audiencias a las provincias de La Pampa y Entre Ríos por reclamos de deudas previsionales millonarias

El máximo tribunal convocó a dos audiencias de conciliación para intentar resolver reclamos que superan los $550.000 millones, en medio de una escalada de litigios entre provincias y el Estado nacional por fondos adeudados

La Corte citó a audiencias

Tensión en el INTI: vandalizaron 4 cámaras de seguridad en la sede del organismo, que desde el lunes será custodiada por Gendarmería

La medida fue dispuesta en medio del conflicto por una nueva mutual creada por representantes sindicales con antecedentes violentos. Se esperan incidentes cuando remuevan un cartel interno con el nombre de un delegado histórico

Tensión en el INTI: vandalizaron
ÚLTIMAS NOTICIAS
En que invierte Mercado Libre

En que invierte Mercado Libre y por qué igual decepcionó al mercado, según Bloomberg

“Una inquietante ausencia de moralidad”: procesaron a los ‘Dictadores’, la banda de hackers que vendía datos confidenciales

El BICE duplicó financiamiento vía leasing a pymes hasta alcanzar los $50.000 millones

Quirno expuso en Diputados y desafió al kirchnerismo: “El mercado tenía pavor de que ustedes volvieran”

Los tres colores que protagonizan los looks de la realeza europea y marcan su influencia en la moda

INFOBAE AMÉRICA
El presidente de Guatemala denunció

El presidente de Guatemala denunció que hay “actores corruptos” que impulsan un golpe institucional contra su gobierno

El nacimiento de “lobos terribles” pone bajo la lupa el regreso de especies extintas y enciende el debate entre los científicos

Kathryn Bigelow defiende su película “A House of Dynamite” y llama a un debate sobre armas nucleares

Temblor en Chile hoy: sismo en Taltal, magnitud reportada por el CSN

Rusia atacó instalaciones energéticas ucranianas con cientos de drones y misiles dejando al menos cuatro muertos

TELESHOW
Luli Fernández habló sobre su

Luli Fernández habló sobre su separación de Cristian Cúneo Libarona: “Hay algo que se perdió”

Claudia Villafañe recordó a Diego Maradona en el día de su cumpleaños con una imagen cargada de simbolismo

Mirtha Legrand y Juana Viale regresan este fin de semana con sus programas: quiénes serán los invitados a sus mesazas

Los famosos conmemoraron a Diego Maradona el día en que hubiera cumplido años con fotos, videos y palabras de emoción

Alejandra Maglietti abrió las puertas de su intimidad y mostró a su bebé de 2 meses: “Tuve miedos que desconocía”